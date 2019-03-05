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 Общество
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 Система отбора судей в Украине с привлечением гражданского общества уникальна и может быть интересна для других стран, - Георг Става

Система отбора судей в Верховный суд и Высший антикоррупционный суд Украины, к которой напрямую было приобщено гражданское общество, является уникальным и действенным опытом, и это могло бы быть интересным для других европейских стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Европейской комиссии по вопросам эффективности правосудия Совета Европы (2014-2018), глава департамента министерства юстиции Австрии и международный эксперт проекта ЕС "Право-Justice" Георг Става во время информационного мероприятия в штаб-квартире ОБСЕ, посвященного украинским реформам "Итоги ключевых реформ в Украине: децентрализация и судебная система".

"Наиболее интересный момент – это то, что заседание (заседание ВКССУ по отбору судей. – Ред.) были публичными, и не просто публичными, а они еще и транслировались в Интернете, то есть были публичными абсолютно для всех. Гражданское общество было приглашено и приобщено к участию. Это – уникально, поскольку ни в одной европейской системе не предусмотрены эти дополнительные шаги по привлечению гражданского общества. И я бы хотел на этом сфокусировать внимание, поскольку это могло бы быть интересным и для других стран", - заявил Става, который в прошлом году возглавлял международную команду экспертов по подготовке отчета о процессе отбора и оценивания судей в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финальный рейтинг на 78 должностей судей Верховного Суда будет сформирован по конкурсным результатам 189 кандидатов

По его словам, модель, которая применяется в Украине – "совершенно новая и пытается охватить все практики в ЕС и добавить современные элементы".

Става, который также много лет проработал судьей в Австрии, указал на то, что процесс отбора судей является очень чувствительным механизмом, ведь происходит в определенной степени вмешательство в независимый судейский корпус: "Как правило, процесс отбора судей проходит за закрытыми дверями. И система сама себя восстанавливает должным образом, это не делается так публично".

Однако, убежден эксперт, на сегодня такой подход вызывает много вопросов, и это касается не только Украины, но и многих европейских стран, в том числе Австрии: периодически возникают ситуации, когда общество выражает определенные сомнения в отношении судейского корпуса, возникают различные конспиративные теории, однако все это обсуждается только в Интернете. В Украине же гражданскому обществу была дана возможность задать напрямую все эти неудобные вопросы кандидатам на должность судей.

Как считает Георг Става, первый эффект такого подхода был невидимый, но очень значительный: около 30% кандидатов решили дальше не проходить конкурс, "что значит процесс очищения произошел еще до самих публичных заседаний". Следующий эффект – отсеивание кандидатов в новый Верховный суд и Высший антикоррупционный суд благодаря участию общественности в лице Общественного совета добропорядочности. Еще одним следствием такого подхода стал рост доверия к судебной системе в Украине.

"То есть, это - процесс, который, по нашему мнению, работает. И это процесс, который может быть основан в других европейских системах - если они будут достаточно храбры, чтобы пригласить гражданское общество к процессу отбора судей", - заявил Става.

Источник: https://censor.net.ua/n3114932
 
 
 Топ комментарии
 
Ага, система настолько уникальна, что сколько не вибирай всё равно на должности попадают только мерзавцы. Переплюнули даже полиграф, только с обратным эффектом. Отдельное спасибо, неумеющим аналогов судьям Конституционного суда отменившим ответственность шоколадных прихвостней за незаконное обогащение
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Да система уникальна, а главное с привлечением гражданского общества. После каждого решения суда гражданское общество собирается и идет под суд добиваться справедливости, скоро общество половину судей повесит, а половину сожжет.
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але наші зраднюки все одно незадоволені і скиглять,що судова реформа не йде
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Ага, система настолько уникальна, что сколько не вибирай всё равно на должности попадают только мерзавцы. Переплюнули даже полиграф, только с обратным эффектом. Отдельное спасибо, неумеющим аналогов судьям Конституционного суда отменившим ответственность шоколадных прихвостней за незаконное обогащение
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У вас есть возможность почувствовать в выборе судьей. При сопротивлении системы, можно даже коктейль Молотова применить! Но вы будете только скиглить лёжа на диване.
При этом любой нормальный человек понимает, что до шопы все эти призеденты и партии, главное как будут действовать суды.
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Скиглить лёжа это когда следовать правилам которые написаные коррупционерами. Это их мечта. "До шопы президенты" это как минимум наивно, а по факту это позиция страуса "скиглящего лёжа на диване".
Вся судсистема копейки не стоит без выполнения решений. Сколько там Минюст задекларировал выполняемости судрешений 15%?
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Когда поинтересовались твоим авторитетным мнением по поводу назначения судей в Верховный и антикоррупционный, ты кого поддержала? И почему? Система отбора судей в Украине с привлечением гражданского общества уникальна и может быть интересна для других стран, - Георг Става - Цензор.НЕТ 8603
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Ron Ma - вот именно....

Может быть потому что за 5 лет не посадили ни одного крупного коррупционера...
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посадили.Ржу тому.що на цьому сайті,на Сензорі,окрема тема є
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Я не зраднюк, проте суддівська реформа дійсно не працює. Усі люстровпні судді повернули свої посади через ВСР. Суддівська реформа- це перше, що необхідно було зробити ще у 2014
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так це спробували робити.Але судова система до того була 102 роки корумпованою.І шалено опирається і зараз.Спробували швидко створити НАКБУ--вийшло посміховисько.Зараз спромоглися на те,щоби змінити Верховний Суд,цьогоріч він працює бездоганно
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Ё-птить!

Коболев выписал себе премии в сумме 228 000 000 грн.
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Гліб,ти брехло.Виписалв наглядова рада з закордонних представників
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О,тут і зраднюки намалювалися.Ну що я казав.І ніхто не висловив Претензій до Верховного Суду,всім подобаються його цьогорічні рішення,але так само скиглять.Незадоволені
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Дякую,олег,ти самокритичний.А хто твої 2 попередники?
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Я высказал. И предложил безкровный путь. То что парламентарии заняты распилом вместо спасения страны - их проблема и будем и им наказание.
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Опять очередной еврочинуша хвалит то что не испытал на своей жопе! Если у нас так все класно такие класные судьи чего ты живешь в ЕС вали к нам пожевешь при этом всем которое такое класное передовое и не имеет аналогов! А то сам сидишь в ЕС и хвалишь то в чем не разбираешься!! Любая работа оценивается по результату! результат работы судей это посадка ВОРЬЯ!! сидит у нас ворье? что то я не заметил... так про какую класную работу ты поешь?!!
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Да система уникальна, а главное с привлечением гражданского общества. После каждого решения суда гражданское общество собирается и идет под суд добиваться справедливости, скоро общество половину судей повесит, а половину сожжет.
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Не стоит так категорично. 10-20% для устрашения вполне достаточно.
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Украина остановит РАБссию.
Видео Ютьюб.Джохар Дудаев.1995 год.
Интересно откуда прославленный генерал об этом знал 24 года назад...
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Это точно, в других странах власть не формирует преданный ей судейский корпус, потому и уникальная у нас система)))
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Формирование Гражданского общества в Украине и власть территориальным громадам,это плохо?Власть принадлежит народу,Конституция Украины Статья №5.Властвуте,кто мешает? Порошенко? Система відбору суддів в Україні із залученням громадянського суспільства є унікальною і може бути цікава для інших країн, - Георг Става - Цензор.НЕТ 5011 Ах да,он с полномочиями фюрера Мацковии Путлера и Гитлера...Система відбору суддів в Україні із залученням громадянського суспільства є унікальною і може бути цікава для інших країн, - Георг Става - Цензор.НЕТ 5011
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Что это за фюрер в Украине,если не имеет права уволить простого министра? Система відбору суддів в Україні із залученням громадянського суспільства є унікальною і може бути цікава для інших країн, - Георг Става - Цензор.НЕТ 4281и даже зама министра...
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давай петебот расскажи нам еще про конституцию и про то что власть ее свято придерживается, ну а мы все развесив уши послушаем сказки деда мазая!!
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Коррупция в Украине уникальная, власть нагло ворует, судьи молчат, народ сопли жует, другие страны продолжают деньги давать.
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та я вже зрозумів,що твоя країна це росія і тобі потрібен путін
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Скажите чесно,нам нужен Мудак Джугашвили.а Шариков зеленский зам Джугашвили.. Система відбору суддів в Україні із залученням громадянського суспільства є унікальною і може бути цікава для інших країн, - Георг Става - Цензор.НЕТ 9962по юмору и сатире...Болваны БЛИН тупые... Система відбору суддів в Україні із залученням громадянського суспільства є унікальною і може бути цікава для інших країн, - Георг Става - Цензор.НЕТ 9962
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Не, нам нужен барыга, чтобы из плодотворной своими ресурсами страны, превратить в самую бедную африканскую страну.
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воно й видно.Тобі потрібен путін,і країна,про яку ти пишеш--росія
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20 миллиардов гривен дали Бене Коломойскому из вашего КАРМАНАна рефинансирование и спасение Приватбанка.но Беня не ВОР.... Система відбору суддів в Україні із залученням громадянського суспільства є унікальною і може бути цікава для інших країн, - Георг Става - Цензор.НЕТ 1535Вашего пля....бабла....,ВАШЕГО..,Стадо идиотов,кого вы лечите?
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А 150 млрд себе Порошенко и Гонтарева в карман положили.
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Нужна не уникальная система, а эффективная. Когда олигархи и коррупционеры строем идут в тюрьму.
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Так хоч одного суддю, із урахуванням громадської думки, обрали? І чому не прислуховуються до громадської думки, еоли громада хоче суддю прибрати з посади?
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25 із 111 кандидатів не відповідають нормам суддівської етики (тобто хабарники). Про це громадська наглядова рада офіційно заявила. І попросила не затверджувати даних суддів до хакінчення перевірки.
Судді були призначені до закінчення перевірки....
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які в тебе претензії до їхньої роботи в цьому році?
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У мене претензії до суддівської системи загалом. У цьому році Конституційний суд України відмінив закон про незаконне збагачення. Навіть якщо приймуть новий закон- поїзд поїхав. Закон не має зворотньої дії, і всі хто накрав до його прийняття- уникнули відповідальності... а ще у мене претензії до суддів МіжРайСудів, тому-що пройти повз такий суд по тротуару неможливо- суддівські машини преміум класу перекривають пішоходам прохід. І це бісить удвічі більше звичайного паркування бидлюків, так як це суддівські машини за 100+ тис. $... Ось таке у мене наразі відношення до судової системи. 5 років пройшло, зроблено багато реформ у інших галузях, а суди так і залишились прогнилими.
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Не злазь із теми.НаписавВладислав"огромєнний"текст,і так і не розповів нічого про Верховний Суд.І за цією статтею,яку КС скасував,наскільки я знаю,нікого не покарали,навіть автора цієї статті Сергія Квартировича.Значить,погано він Закон складав
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А чому тоді західні партнери вимагають повернути статтю? Вона ж погана. Хоча ні, стаття може і хороша, от тільки прокуратура та суди лайняні... І чому я злажу із теми? Я незадоволений роботою усієї суддівської системи, і наводити поодинокий приклад її гарної роботи- не реформа. Я також знаю суддю, що живе у панельній хрущівці, ходить на роботу пішки, проте це не означає, що усі судді такі. Вона є лише виключенням із правила, що підтверджує справедливість цього правила.
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повернуть,не переймайся.Тепер усе залежить від депутатів.І ти просто бовдур,бо кажеш.що не задоволений Верховним Судом,а чому саме незадоволений--мовчиш.Це вже просто примхи немовляти у носковського
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Звідкіль ці теоретики беруться!! І зразу на трибуну, як соєво-косаті. Молотять язиками....
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ти правильно,хома,себе описав.Мама твоя краще знає,звідки ти взявся
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Випадково розговорився з людиною яка була в одній п/організації з Фаріон,активна була комуністка, коли виступала, вся організація, на чолі, з секретарем ридала, дуже правильні слова говорила....
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А шо вы хотели. Символ системы дамочка с завязаными глазами держит в руке барыжные весы. Вот кто больше на весы положит, и тот и прав. С тонким юмором был тот человек кто придумал этот символ.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСистема отбора судей в Украине с привлечением гражданского общества уникальна и может быть интересна для других стран, - Георг Става
 
 
 
 
 
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