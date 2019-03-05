 Фактически каждый пятый ребенок в Украине без отца, - Петренко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста, такое заявление во время выступления на 4-м ежегодном Всеукраинском форуме семьи сделал министр юстиции Павел Петренко.
По его убеждению, вопрос защиты семьи и детей - это вопрос национального масштаба, поскольку государство, которое не заботится о семейных ценностях, не имеет будущего.
"Основами украинской нации является семья и духовность. К сожалению, последние 25 лет государство не уделяло этим вопросом должного внимания. Сейчас обязанность правительства, парламента и Президента - возвращать традиционные семейные ценности и защищать их", - подчеркнул глава Минюста.
Он проинформировал, что в настоящее время около 3 миллионов украинских детей живут в неполных семьях. 550 000 из них фактически стали жертвами экономического насилия со стороны одного из родителей, который забыл об этих детях.
"Более того, во время регистрации новорожденных детей в 20 процентах случаев матери не указывают отцов. Фактически каждый пятый ребенок в стране - без отца", - добавил министр юстиции.
Он также поблагодарил Всеукраинский совет церквей за сотрудничество, в рамках которого удалось продемонстрировать успешный пример, когда церковь и государство объединенными усилиями защитили сотни тысяч украинских детей.
"Совместно мы начали большой национальный проект # ЧужихДітейНеБувае, в рамках которого принят ряд законов. Благодаря нормам этих законов 550 000 детей, которые страдали от неуплаты алиментов, получили 4 600 000 000 грн задолженности средств. Мы смогли пошатнуть стену безразличия, которая навязывалась украинскому обществу много лет ", - резюмировал Павел Петренко.
Да и оставшиеся в серой зоне тоже.
Где их главы семейств?
По ту сторону.
Общая мораль хромает.
Нам стараются показать счастливые полные семьи в вышиванках.
А на самом деле - деградация страшная.
Особенно в селах - мрак!
Ничего подобного - нам стараются показывать больше гей-парадов...
21 год ·
8 березня фінансовані маніхейськими фондами пропагандисти виродження нації вийдуть на лесбі-парад.
Цього разу вони висувають гасла не лише за зменшення чисельності українців (за збільшення кількості абортів), але й проти українських патріотичних організацій.
Гомо-соціалісти відкинули маскування й цілком стали на ватні позиції.
Ми віддали їм освіту, телепростір й шоу-бізнес, але не можна віддавати їм ще й вулицю.
Акція протидії, організована Катехоном та Штабом християнського спротиву, збирається 8 березня об 11.00 на Михайлівському майдані. Прийдуть християни - націоналісти різних конфесій і угруповань.
Ти також маєш бути, якщо ти не на фронті.
Все передовые евроинтеграторы вообщем.....
Попасть в мировую голубую тусовку - это гарантированное продвижение по службе...
Надо что бы института семьи вообще не было,вы стараетесь.
Брак не должен быть тюрьмой, куда посажены родители своих детей. Это должен быть свободный союз двух экономически независимых людей , которые воспитывают ребёнка.
Из всех наших знакомых , официально женаты только мы. Все остальные находятся в гражданском браке . Кто- то имеет общих детей, кто- то воспитывает ребёнка жены от первого брака.
Ненужно никуда лезть и ничего укреплять, как это было при совке. Дайте людям возможность заработать , помогите матерям , которые сами растят своих детей и все. Возродите бесплатный спорт для детей. Чтоб не было алкоголиков и наркоманов.
придписателям еще и байстрюков наклепал.
- Нет, я уже умею. )))