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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минюст (1392) семья (206) Петренко Павел (715)

 Фактически каждый пятый ребенок в Украине без отца, - Петренко

Одним из ключевых обязанностей всех ветвей власти является защита традиционных семейных ценностей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста, такое заявление во время выступления на 4-м ежегодном Всеукраинском форуме семьи сделал министр юстиции Павел Петренко.

По его убеждению, вопрос защиты семьи и детей - это вопрос национального масштаба, поскольку государство, которое не заботится о семейных ценностях, не имеет будущего.

"Основами украинской нации является семья и духовность. К сожалению, последние 25 лет государство не уделяло этим вопросом должного внимания. Сейчас обязанность правительства, парламента и Президента - возвращать традиционные семейные ценности и защищать их", - подчеркнул глава Минюста.

Он проинформировал, что в настоящее время около 3 миллионов украинских детей живут в неполных семьях. 550 000 из них фактически стали жертвами экономического насилия со стороны одного из родителей, который забыл об этих детях.

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"Более того, во время регистрации новорожденных детей в 20 процентах случаев матери не указывают отцов. Фактически каждый пятый ребенок в стране - без отца", - добавил министр юстиции.

Он также поблагодарил Всеукраинский совет церквей за сотрудничество, в рамках которого удалось продемонстрировать успешный пример, когда церковь и государство объединенными усилиями защитили сотни тысяч украинских детей.

"Совместно мы начали большой национальный проект # ЧужихДітейНеБувае, в рамках которого принят ряд законов. Благодаря нормам этих законов 550 000 детей, которые страдали от неуплаты алиментов, получили 4 600 000 000 грн задолженности средств. Мы смогли пошатнуть стену безразличия, которая навязывалась украинскому обществу много лет ", - резюмировал Павел Петренко.

Источник: https://censor.net.ua/n3114931
 
 
 Топ комментарии
 
С такой жизнью от барыги, это неудивительно.
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Фактически каждый пятый ребенок в Украине без отца, - Петренко - Цензор.НЕТ 2508Дмитро Корчинський
21 год ·

8 березня фінансовані маніхейськими фондами пропагандисти виродження нації вийдуть на лесбі-парад.
Цього разу вони висувають гасла не лише за зменшення чисельності українців (за збільшення кількості абортів), але й проти українських патріотичних організацій.
Гомо-соціалісти відкинули маскування й цілком стали на ватні позиції.
Ми віддали їм освіту, телепростір й шоу-бізнес, але не можна віддавати їм ще й вулицю.
Акція протидії, організована Катехоном та Штабом християнського спротиву, збирається 8 березня об 11.00 на Михайлівському майдані. Прийдуть християни - націоналісти різних конфесій і угруповань.
Ти також маєш бути, якщо ти не на фронті.
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Это все странно слушать . Ну и что , что без отца? Я знаю немало семей без отца, где растут прекрасные и замечательные дети. Я сама росла без отца. Экономическая привязанность женщины к мужчине- вот о чем нужно говорить. Многие терпят домашнее насилие, живут долгие годы в ненависти , за то замужем и у их детей есть якобы отец.
Брак не должен быть тюрьмой, куда посажены родители своих детей. Это должен быть свободный союз двух экономически независимых людей , которые воспитывают ребёнка.
Из всех наших знакомых , официально женаты только мы. Все остальные находятся в гражданском браке . Кто- то имеет общих детей, кто- то воспитывает ребёнка жены от первого брака.
Ненужно никуда лезть и ничего укреплять, как это было при совке. Дайте людям возможность заработать , помогите матерям , которые сами растят своих детей и все. Возродите бесплатный спорт для детей. Чтоб не было алкоголиков и наркоманов.
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Почти все убежавшие из Донбасса - матери одиночки.
Да и оставшиеся в серой зоне тоже.
Где их главы семейств?
По ту сторону.
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Много женщин беременеют не выйдя замуж,а потом ноют,кто им виноват?
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Невже він мав на увазі, що кожна 5-та дитина - дитина з пробірки? Це жарт. А насправді для сильної і здорової сім'ї потрібно створювати умови державними програмами, які б містили не лише пошук "аліментщиків", а й виховання сімейних цінностей у майбутніх батьків і допомога молодим сім'ям у побуті - це і довгострокові кредити на житло і допомога з працевлащтуванням. Навіщо людині житло у 50-60 років, коли на нього зібрані гроші після багаторічної праці в основному за кордоном? Житло молодим сі'ям потрібне саме тоді, коли вік дозволяє народжувати дітей.
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С такой жизнью от барыги, это неудивительно.
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Не, ну тут барыга особенно ни при чем.
Общая мораль хромает.
Нам стараются показать счастливые полные семьи в вышиванках.
А на самом деле - деградация страшная.
Особенно в селах - мрак!
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Дава Гоцман d7652af1 - "Нам стараются показать счастливые полные семьи в вышиванках."

Ничего подобного - нам стараются показывать больше гей-парадов...
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причём причём..экономическая деградация тянет вниз всё..
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Fobos - в Афгане, Сирии , где в семьях меньше 5-ти детей не бывает - не тянет, а в Украине тянет, да?
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Так, ребяты, смотрим на выродков свинарчуков, зайцевых и подрошенок и меняем свое мнение. Притом - вдумчиво и кардинально.
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тоесть в бедных семьях нет нормальных воспитанных детей? точно скажу, что понормальней тебя будут, исходя из твоих "логических" выводов
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Экономический коллапс ломает традиционные устои..первыми страдают бедные..о каком воспитании может идти речь, если жена работает, например,в Италии, а муж пашет в Чехии..?
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Ага. Зубожілий народ ледве нашкрібає на БМВ, на презервативи не лишається.
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А до барыги у них не только отец был, а еще вилла на Канарах, два Мерса в гараже и три диплома об окончании Оксфорда.
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Фактически каждый пятый ребенок в Украине без отца, - Петренко - Цензор.НЕТ 2508Дмитро Корчинський
21 год ·

8 березня фінансовані маніхейськими фондами пропагандисти виродження нації вийдуть на лесбі-парад.
Цього разу вони висувають гасла не лише за зменшення чисельності українців (за збільшення кількості абортів), але й проти українських патріотичних організацій.
Гомо-соціалісти відкинули маскування й цілком стали на ватні позиції.
Ми віддали їм освіту, телепростір й шоу-бізнес, але не можна віддавати їм ще й вулицю.
Акція протидії, організована Катехоном та Штабом християнського спротиву, збирається 8 березня об 11.00 на Михайлівському майдані. Прийдуть християни - націоналісти різних конфесій і угруповань.
Ти також маєш бути, якщо ти не на фронті.
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Ринат Амедов - там и Лещенко будет и Найем.....

Все передовые евроинтеграторы вообщем..... Фактично кожна п'ята дитина в Україні - без батька, - Петренко - Цензор.НЕТ 7354
Попасть в мировую голубую тусовку - это гарантированное продвижение по службе...
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Дружба з професором Дугіним для Павлуші просто так не минулася...
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эти злые люди мешают вам чпокаться в жопу?
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Рожают девки непутевые, им бы или сесть на шею мужику, или если не получится то государству, а то и мужику и государству. Дувки стали бестыжие.
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Так чё Петренку грустить "продал" иностранцам за год 12 000 детей сирот, и ещё на одну сейшельскую виллу заработал
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Перемогаааа́ааа. Но не предел
Надо что бы института семьи вообще не было,вы стараетесь.
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Надо было педалика к этому рипорту привлечь. Он бы в обычной своей манере оптимиста дегенерата бравурно сообщил бы - благодаря нашим усилиям скоро мы добъемся чтобы каждый второй
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Это все странно слушать . Ну и что , что без отца? Я знаю немало семей без отца, где растут прекрасные и замечательные дети. Я сама росла без отца. Экономическая привязанность женщины к мужчине- вот о чем нужно говорить. Многие терпят домашнее насилие, живут долгие годы в ненависти , за то замужем и у их детей есть якобы отец.
Брак не должен быть тюрьмой, куда посажены родители своих детей. Это должен быть свободный союз двух экономически независимых людей , которые воспитывают ребёнка.
Из всех наших знакомых , официально женаты только мы. Все остальные находятся в гражданском браке . Кто- то имеет общих детей, кто- то воспитывает ребёнка жены от первого брака.
Ненужно никуда лезть и ничего укреплять, как это было при совке. Дайте людям возможность заработать , помогите матерям , которые сами растят своих детей и все. Возродите бесплатный спорт для детей. Чтоб не было алкоголиков и наркоманов.
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а я знаю много пацанов которые росли бес отца, знаю только пару человек выбившиеся в люди, остальные от звонка до звонка в тюрьме. Все же отцовская моральная и финансовая помощь играет роль.
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Немножко про"семейние ценности", немножко про дороги, немножко про єкономику,демографію,обо всем понемногу, а взагали ниочем...Такова наша постсовковая реашьность.
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С чего всё начинается, да разве ты мужик зарабатываешь копейки, так, что вина в этом целиком на государстве. Одним зарплата около 1 млн.грв., другим минималка, за которую одному прожить сложно.
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конфликт в семье Рабиновичей: - Яша, ещё одна такая зарплата - и я вдова! Фактично кожна п'ята дитина в Україні - без батька, - Петренко - Цензор.НЕТ 6953
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Винні ЗМІ. Пропаганда вільних стосунків квітне останні 20 років. Водночас родинні цінності викинуті на смітник.
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О! у в нас президент з сімейними цінностями. Дітей багато, набожний шо пипець, ікони з власним зображенням і сімьї має у власній капличці але краде **** гроші у держави і сімейні цінності цьому аж ніяк не заважають.
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Давайте не будем из мужиков сволочей делать. Лично знаю трех дамочек. Кое-как устроившись в жизни финансово, они лихорадочно стали искать мужиков. А пожив с ними год, бросали. Главное, что этих дамочек интересовало, - заиметь ребенка. Теперь мужья и хахали благополучно слиты, к детям не подпускаются. Счастливые одинокие мамаши в восторге.
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Вважав, вважаю, і завжди вважатиму, що в неповній родині діти завжди будуть ущербні морально. В них відсутні такі вкрай важливі риси, як відповідальність, вірність, та терпіння.
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Давно минюстовское мурло не видно было. Вылезло со старой песней. Этот поц вообще ещё чем то занимается кроме разглагольствований про алименты? Теперь оно семьи укрепляет? Сказочный дебил. Пусть расскажет как на 19 летнюю племяшку две квартиры на Печерске оформил и и новый лексус за полтинник зелени) Морализатор хренов.
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Половина,если не больше,этих разводов - фиктивны!!!Получить от государства субсидию за счет всех других людей - вот цель этих разводов!Надо с этими хитрецами бороться!
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Хромает образованнойть населения в етом плане. Привыкли что нужно побольше нарожать а государство пускай заботится. В Европе женятся люди состоявшиеся в обществе в основном в 27-35 лет заводя семьи и детей осознанно. В Украине же мамки учат своих дочерей что нужно побыстрее выйти замуж за первого встречного и сесть на шею мужу а там как Бог пошлет. И ходят у нас в 18-20 уже с колясками. В 22-25 каждая третья уже в разводе бегает как ***** по селу с поднятым хвостом ищет кому на шею своих байстрюков повесить.
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Всі ми хочемо, щоб нас оточували надійні люди. Всі ми ненавидимо зрадників. Всі ми хочемо, щоб кожен ніс відповідальність за свої рішення. Чи це стосується лише інших? А собі можна плювати на свої обіцянки, зраджувати, і щоб за нас відповідали інші? І вже маємо результат. Реальний. Масовий. Молодь вільних принципів голосує за Зеленського. Втюхаємо його лохам, а самі звалимо за бугор. І будемо звідти ржати над дурниками, які таке допустили. Як це називається?
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Читаю каменты - ахреневаю. Можно подумать, что порох этим прид писателям еще и байстрюков наклепал.
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Да ладно. Специально не записывают отца что бы пособие как матери одиночки получать и это с ведома биологического отца. Сколько таких семей живут не расписавшись, да куча. Хоть какие то копейки от государства урывают
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФактически каждый пятый ребенок в Украине без отца, - Петренко
 
 
 
 
 
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