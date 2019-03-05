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 Суд впервые наказал школьника за буллинг в отношении учителя

В Хмельницкой области суд принял решение о привлечении к административной ответственности лица за буллинг.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

"Булер оказался старшеклассник одной из местных школ, а пострадавшим - его учитель. Буллинг проявлялся в систематических образах и психологическому давлению со стороны ученика", - рассказали в полиции.

Подростка признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд обязал мать несовершеннолетнего оплатить штраф в размере 850 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учителей научат противостоять буллингу: Минобразования разрабатывает программу обучения для педагогов

Источник: https://censor.net.ua/n3114929
 
 
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Спочатку я не повірив, але пригадав ту історію з учнем, який на всіх нападав🤔
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Мало 850, нужно 8500 что бы и мыслей небыли, а если будут то и заплатить придется нормально.
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