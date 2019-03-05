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Все про:Газ (9033) Медведев (3821) Транзит газа (48)

 Премьер РФ Медведев назвал условия продолжения транзита через украинскую ГТС

Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но при соблюдении определённых условий, реализация проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не препятствует этому

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Особо подчеркну: мы не отказываемся от транзита по действующим трубопроводам. Ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран", - сказал Д.Медведев в интервью изданию "Люксембургер ворт" в преддверии своего визита в герцогство.

Он добавил: "В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определённых условий. Мы также о них уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка".

На ремарку корреспондента о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что при "Северном потоке-2" транспортировку российского газа через Украину надо сохранить, Д.Медведев сказал: "В этом вопросе мы с госпожой Меркель придерживаемся схожих позиций".

"Но Россия как давний и крупный поставщик топлива стремится диверсифицировать каналы транспортировки газа на европейский рынок. Ведь чем больше будет транзитных маршрутов, тем надёжнее будут поставки", - отметил российский премьер.

Также смотрите: Если российский газ не будет идти транзитом по Украине, то военные действия армии РФ с востока, переместятся к границе Польши, Словакии, Венгрии и Румынии, - Коболев. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3114928
 
 
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Проснулося воно? Ну мабуть таки весна. А як на мене, хай би та кацапня вся вічним сном заснула.
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Верить рассеи - себя обмануть. Всё равно всё враньё, слышали уже и про братские народы и про мир во всём мире и т.п.
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конечно они готовы, северный поток 2 ещё не готов, а турецкий поток не выведен на весь объем и часть газа отстается в турции. то есть замсить объемы что нужны европе пока не удалось, а контракт подписывать надо сейчас. лишь бы люля все не испортила и не "добазарилась". да и с наполнением сп2 тоже вопрос, поставщики газа тоже подумывают как свою торговлю замутить без парашки.
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Не понятно,чем Рашку не устраивали условия до аннексии Крыма?Шёл газ спокойно,никто не дёргался.Украина брала около 50 лярдов,гроши текли в Рашку,всех устраивали условия.Потом Рашка начала казати,що Украина газ ворует!Почему?Що проблемы с условиями почалися?
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Ну труба это одно, а газо хранилище где. Такие кумедни эти москали.
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Придуркуватные.Им говорят не лезь вилкой в розетку,может током шарахнуть.А оно ж лезет бо интересно.Бояры на грудь кинул,режим Маклауда, в море по колено врубил и вперёд войной на розетку!В итоге и сам в реанимации и щиток сгорел и дом без света.Зато утолил любопытство.Сидит,обугленный от санкций,довольный своей исключительностью и храбростью,як Дон Кихот после боя с мельницей
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попросыпалась медвежатина - значит весна.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПремьер РФ Медведев назвал условия продолжения транзита через украинскую ГТС
 
 
 
 
 
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