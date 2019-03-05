 Мы обеспокоены задержанием архиепископа Климента в оккупированном Крыму, - посольство США

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посольства США в Украине.

В сообщении отмечается: "Мы по-прежнему глубоко обеспокоены вчерашним задержанием архиепископа Климента в Крыму. И хотя его впоследствии освободили, такой тип преследования недопустим. Ожидаем, что Россия будет уважать свободу вероисповедания и прекратит задержания невинных украинцев в Крыму".

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Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Изначально оккупационные власти обвинили владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение. Позже оккупанты начали утверждать, что он нецензурно бранился на рынке возле автовокзала.

В итоге владыку Климента отпустили из Киевского райотдела полиции Симферополя без составления протокола.

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