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 Мы обеспокоены задержанием архиепископа Климента в оккупированном Крыму, - посольство США

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность задержанием силовиками в оккупированном Крыму архиепископа ПЦУ Климента.

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посольства США в Украине.

В сообщении отмечается: "Мы по-прежнему глубоко обеспокоены вчерашним задержанием архиепископа Климента в Крыму. И хотя его впоследствии освободили, такой тип преследования недопустим. Ожидаем, что Россия будет уважать свободу вероисповедания и прекратит задержания невинных украинцев в Крыму".

Также читайте: Архиепископ ПЦУ Климент задержан российскими силовиками в оккупированном Симферополе, - журналист

Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Изначально оккупационные власти обвинили владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение. Позже оккупанты начали утверждать, что он нецензурно бранился на рынке возле автовокзала.

В итоге владыку Климента отпустили из Киевского райотдела полиции Симферополя без составления протокола.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114927
 
   
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Ні, це просто заґальмована реакція. Але з таким хронічним занепокоєнням їм потрібно звернутися до психолога. Причому це потрібно було зробити ще у 2014 році.
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