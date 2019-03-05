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 Политика Украины
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 Гриценко заявил, что ведет переговоры "по объединению усилий" с Кошулинским, Смешко, Кривенко, Безсмертным и Добродомовым

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко подтвердил, что ведет переговоры с другими кандидатами в президенты и политическими партиями и общественными организациями по объединению усилий на предстоящих президентских выборах.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Зеркало недели".

По его словам, представители гражданского общества призвали его вести переговоры с кандидатами в президенты Игорем Смешко, Русланом Кошулинским, Дмитрием Добродомовым, Романом Бессмертным, Виктором Кривенко и другими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовый снялся с выборов в пользу Гриценко

"Я не могу по этическим соображениям, пока мы не согласовали, говорить о результате. Но с упомянутыми и другими людьми, представителями гражданского сектора мы проводим эти консультации.

И я уверен, что объединятся все, для кого на самом деле Украина выше личных амбиций или какого-то личного интереса", - отметил кандидат в президенты.

Лидер "Гражданской позиции" добавил, что считает перечисленных кандидатов абсолютно проукраинскими, и надеется, что они также считают недопустимым фальсификации выборов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос соцгруппы "Рейтинг"

Он выразил надежду, что "свое слово еще скажет" музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук.

Комментируя решение партии "Сила людей", которая отозвала кандидатуру Дмитрия Гнапа, но не поддержала ни одного из кандидатов, Гриценко заявил, что к переговорному процессу включились представители ее региональных ячеек.

"Кандидаты, которые подадут заявление в ЦИК об отказе баллотироваться до 7 марта, будут исключены из бюллетеня. Если же кто-то примет это решение позже, напротив его фамилии в бюллетене члены избирательной комиссии должны поставить штамб" выбыл", - напомнил Гриценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гнап снимает кандидатуру в пользу Гриценко

Источник: https://censor.net.ua/n3114926
 
   
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Если бы Петя не был опозоренным трусом давно бы снял свою кандидатуру
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ну тогда все с рейтингом ниже порошенко должны сняться с выборов
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Що зробив Гриценко будучи міністром оборони 2005-2007 рр.
1. Одним зі своїх перших рішень зупинив масове скорочення армії, яку до Гриценка зменшували по 75-80 тисяч осіб на рік.
2. Визначив сім загроз воєнній безпеці України, сформулював для армії конкретні завдання, довів їх до кожного командира бригади і полку за підписом міністра - вперше за роки незалежності.
3. Головним пріоритетом визначив бойову підготовку. При Гриценкові українські льотчики літали більше, ніж російські чи білоруські - по 70-90 годин на рік, штурмовики - 110 годин. В море виходило понад 20 військових кораблів і суден - більше, ніж Чорноморський флот Росії.
4. Розгорнув рішучу боротьбу з корупцією. При Гриценкові усі структури Міноборони були позбавлені права торгувати майном. Солдати не будували генералам дачі, а хто з командирів порушував цей наказ - втрачав посаду негайно.
5. За порушення норм офіцерської і службової етики, що спричинили збитки армії, втрачали посади директори департаментів, командири частин і корпусів, командувач Сухопутних військ і заступник міністра.
6. Запровадив прозорість використання бюджетних коштів і розподілу житла.
7. Змусив олігархів доплатити понад 200 мільйонів гривень (на той час то були великі гроші) за укладені до нього невигідні угоди і контракти.
8. При Гриценкові військові шпиталі отримали ********* медичного обладнання більше, ніж за всі попередні роки незалежності. Укомплектував п'ять мобільних шпиталів, ******** діагностичним обладнанням оснастив мобільні санітарно-епідеміологічні загони.
9. Залучив до розробки і модернізації техніки десятки оборонних підприємств - Київ, Харків, Львів, Донецьк, Дніпропетровськ, Черкаси, Одеса, Сімферополь, Миколаїв, Павлоград, Кременчук, Запоріжжя... Це десятки тисяч високотехнологічних робочих місць в Україні, замість того, щоб підтримувати чужі економіки, закуповуючи техніку за кордоном.
10. Був єдиним міністром, який розмістив свій номер мобільного телефону в Інтернеті.
11. Запровадив однакову для всіх, від солдата до генерала, польову форму одягу.
12. Позбавив армію онуч і нарядів на кухню.
13. Без бойових втрат вивів український контингент з Іраку.
14. Скоротив до 12 місяців термін строкової служби в армії.
15. Домігся збільшення грошового забезпечення солдат строкової служби втричі, контрактників і молодших офіцерів - удвічі.
16. Чисельність генералів скоротив до європейських норм.
17. Не користувався міністерською дачею і урядовою лікарнею у Феофанії.
18. Першим серед міністрів почав оплачувати використання службового автомобіля і перельоти членів родини. Батьки і родичі Гриценка самі сплачували за лікування у військовому шпиталі. Жоден з кумів не отримав посади у Міністерстві.
19. Прийшов у Міністерство полковником - полковником і пішов, бо головне - справа, а не зірки на погонах.
20. Єдине, про що шкодує - не встиг зробити реформи в армії незворотними.
21. При міністрі Гриценку стала швидко просуватися черга на житло серед військових, близько 6 тис. квартир за 2005 рік (для порівняння в 2017 виділили тільки 1 тис.).
22. Бюджет Міноборони виріс (за два роки) більш, ніж на 50%.
23. При Гриценку приймалося рішення про заснування окремого роду військ - ССО (сил спеціальних операцій).
24. Буквально з нуля відтворювалися деякі втрачені раніше підрозділи - наприклад, гідропланів в Криму. ﻿
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ОО.. если националистов к себе возьмет, то половину рейтинга растеряет.. уйдут к Зе или ЮТ
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Не нашлось царю Спарти Леониду подходящей должности, чтоби защищать Родину, свой дом, родних и близких. Потому и сдал Грецию персам.
Или пошел и погиб в бою сражаясь со своими воинами плечом к плечу?
А кто же тогда обосрался и не пошел?
И єто чмо хочет кого то победить и с кем то обьединиться
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тю, так вроде он соснул от Садового?
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давайте Анатолій Степанович, це єдиний вірний шлях, яким треба було йти ще навесні 2014-го...
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ну это ж другое дело! если объединятся все вышеперечисленные - гарантированно проголосую за Гриценко!
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А кто такой Смешко? Кандидат от Гордона?
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неправильный вопрос. правильный - хто держит лысого ****** за яйца!
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Читаю комменты и прозреваю, что нет срача в отсутствии порохоботов, ночь как никак, у них рабочий день с утра будет Гриценко заявил, что ведет переговоры "по объединению усилий" с Кошулинским, Смешко, Кривенко, Безсмертным и Добродомовым - Цензор.НЕТ 828
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриценко заявил, что ведет переговоры "по объединению усилий" с Кошулинским, Смешко, Кривенко, Безсмертным и Добродомовым
 
 
 
 
 
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