 Гордон: Фарион заявила, что хочет меня убить из-за Бандеры. Я обратился в правоохранительные органы

Как передает Цензор.НЕТ, Гордон записал видеообращение, в котором рассказал о призывах к его убийству со стороны участницы партии "Свобода" Ирины Фарион и заместителя председателя Кировоградского областного совета Игоря Степуры.
Поводом для этого, по словам журналиста, стало его интервью изданию Politeka, в котором Гордон заявил, что не любит Бандеру, ибо он "предтеча многих межнациональных проблем в Украине".
Гордон привел заявления Фарион и Степуры в соцсетях, в которых они говорят, что журналист должен умереть за такие высказывания.
Журналист отметил, что обратится с официальными письмами к генпрокурору Юрию Луценко, главе СБУ Василию Грицаку и министру внутренних дел Арсену Авакову.
"Я требую от руководителей силовых структур немедленной реакции на призывы убить меня со стороны Ирины Фарион и Игоря Степуры", - сказал он.
Также Гордон призвал президента Петра Порошенко публично отреагировать на эту ситуацию. Реакции журналист ожидает и от кандидата в президенты от "Свободы" Руслан Кошулинский, а именно снятие с выборов или исключения Фарион из партии.
https://www.google.com/search?q=гордон+нквд&oq=гордон+нквд&aqs=chrome..69i57.7669j0j4&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=Jb-7vZxYqdeqjM:
Выборы - классная вещь! Столько всякого творится начинает, что не успеваю следить.
Ведь Бандера это как бы символ сопротивления советской и вообще шире посмотреть , то и рашистской оккупации Украины.
Не было бы Бандеры, был другой, третий,... кто то бы всё равно возглавлял политическое крыло движения сопротивления... Потому что было движение сопротивления. Его поддерживала часть населения, особенно на западе Украины.
А Гордон, фактически рикошетом через Бандеру очерняет всех, кто сопротивлялся тоталитарному совку и боролся верил в независимую Украину..
Фактически Гордон, как бы унижает борьбу да и саму ценность Независимости Украины.
Типа не те люди возглавили борьбу за Независимость, мол конфликты они делали межнациональные, итд...
Но с таким походом, можно любую боьбу за независимость любого народа очернить..
Гарибальди боролся за независимость Италии против австрийской оккупации Сев. Италии...
Борцы под его руководством убивали австрийцев и др. солдат разных наций, которые входили в Австро-Венгерскую империю...
Судя, по Гордону, выходит Гарибальди - преступник...
А Джордж Вашингтон, тоже негодяй судя по Гордону, он возглавил континентальную армию США, которая убивала англичан в Северной Америке, а потом и стал политиком - первым президентом США... Сейчас бы Гордон сказал, что Дж. Вашингтон - проводил этнические чистки англичан в Сев. Америке и вообще был преступником, устраивавший межнациональную рознь между англичанами и американскими колонистами.
Сам провоцирует , а потом возмущается .
Нашли что обсуждать.
И вообще пора жти списки огласить до парламентских выборов