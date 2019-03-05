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 Гордон: Фарион заявила, что хочет меня убить из-за Бандеры. Я обратился в правоохранительные органы

Журналист Дмитрий Гордон утверждает, что существует угроза его жизни со стороны ВО "Свобода" за его заявления о лидере Организации украинских националистов Степане Бандере.

Как передает Цензор.НЕТ, Гордон записал видеообращение, в котором рассказал о призывах к его убийству со стороны участницы партии "Свобода" Ирины Фарион и заместителя председателя Кировоградского областного совета Игоря Степуры.

Поводом для этого, по словам журналиста, стало его интервью изданию Politeka, в котором Гордон заявил, что не любит Бандеру, ибо он  "предтеча многих межнациональных проблем в Украине".

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Гордон привел заявления Фарион и Степуры в соцсетях, в которых они говорят, что журналист должен умереть за такие высказывания.

Журналист отметил, что обратится с официальными письмами к генпрокурору Юрию Луценко, главе СБУ Василию Грицаку и министру внутренних дел Арсену Авакову.

"Я требую от руководителей силовых структур немедленной реакции на призывы убить меня со стороны Ирины Фарион и Игоря Степуры", - сказал он.

Также Гордон призвал президента Петра Порошенко публично отреагировать на эту ситуацию. Реакции журналист ожидает и от кандидата в президенты от "Свободы" Руслан Кошулинский, а именно снятие с выборов или исключения Фарион из партии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114925
 
   
 Топ комментарии
 
Пирамилки и заряженная вода не помогают?!
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Гордон жжёт! Вот это я понимаю пиар . Учитесь, студенты. 🤓
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сиди ровно баклан, крымские близнецы шырли-мырли себе супер пиар в парашке обеспечили
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Ходи смирно, баклан, солсберецкие шпили-вили себе супер пиар во всем мире обеспечили . И што ?
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Це натуральна консерва. Піариться і піарять, поки не лопне. Я думав він якусь цікавішу "сенсацію" вкине. Савченко і Фаріон - його рівень.
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это ваще дебилизм пирамиду на крыше поставить и заряжать воду
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Діма зловживає якимись речовинами?? Я розумію, що Фаріон, м"яко кажучи, специфічна, але з неї кілер, як із Гаді Савченко - президент...
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Є у мене підозра, що Гордон свідомо, можливо навіть за завданням веде політику стравлювання націоналістів з євреями. Надто частий він гість на кремлівських ефірах, причому йому там дозволяється говорити все, навіть проти ху*ла. І що дивно - ніхто рота не затикає. Чого б це?
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Почему только Фарион?
https://www.google.com/search?q=гордон+нквд&oq=гордон+нквд&aqs=chrome..69i57.7669j0j4&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=Jb-7vZxYqdeqjM:
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Фарион снова на арене?
Выборы - классная вещь! Столько всякого творится начинает, что не успеваю следить.
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где ссылка на заявления я вас спрашиваю, это же не бумажная газета.
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тебе ***** нужен оригинал приказа на сбитие боинга?
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Вот вроде бы Гордон не дурак, но не понимаю зачем он это делает, то есть говорит откровенный бред о Бандере...
Ведь Бандера это как бы символ сопротивления советской и вообще шире посмотреть , то и рашистской оккупации Украины.
Не было бы Бандеры, был другой, третий,... кто то бы всё равно возглавлял политическое крыло движения сопротивления... Потому что было движение сопротивления. Его поддерживала часть населения, особенно на западе Украины.
А Гордон, фактически рикошетом через Бандеру очерняет всех, кто сопротивлялся тоталитарному совку и боролся верил в независимую Украину..
Фактически Гордон, как бы унижает борьбу да и саму ценность Независимости Украины.
Типа не те люди возглавили борьбу за Независимость, мол конфликты они делали межнациональные, итд...
Но с таким походом, можно любую боьбу за независимость любого народа очернить..
Гарибальди боролся за независимость Италии против австрийской оккупации Сев. Италии...
Борцы под его руководством убивали австрийцев и др. солдат разных наций, которые входили в Австро-Венгерскую империю...
Судя, по Гордону, выходит Гарибальди - преступник...
А Джордж Вашингтон, тоже негодяй судя по Гордону, он возглавил континентальную армию США, которая убивала англичан в Северной Америке, а потом и стал политиком - первым президентом США... Сейчас бы Гордон сказал, что Дж. Вашингтон - проводил этнические чистки англичан в Сев. Америке и вообще был преступником, устраивавший межнациональную рознь между англичанами и американскими колонистами.
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Тут только одно обьяснение- заказ из мацквы на очернение украинской независимости и самодостаточности
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Порошенко должен отреагировать? А ООН случайно не должен?
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Гордон двигает в президенты Смешко, ему надо вокруг себя скандалы и шум создавать, чтобы поднять не растущий рейтинг хенерала смешка. А в итоге его ерйтинг не прыгнет выше 3%, а Гордон отрастит за это усы и бороду за чемпионат в мордоре. Гордон: Фарион заявила, что хочет меня убить из-за Бандеры. Я обратился в правоохранительные органы - Цензор.НЕТ 4543
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Фаріон не найкращий представник Свободи, але заява Гордона є більш провокаційною та екстремістською, ніж заява Фаріон. От уявімо що почнуть говорити, якщо ми почнемо говорити про Жаботинського Володимира Євгеновича та його націоналізм?
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Вот зачем Гордон ходит по эфирам и тролит "Свободу" ?!
Сам провоцирует , а потом возмущается .
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Там обое дружат с головой не часто.
Нашли что обсуждать.
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Что-то евреев у нас в Украине начинают потихоньку ненавидеть. Может это к поездкам в Израиль? Думаю Вальцман и его шобло потихоньку полируют уже алюминиевые кружки. Пришла пора раздачи слонов мародёрам.
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Вознесенный майданом, опущенный майданом...А вообще евреи в абсолютном большинстве ненавидят Бандеру. Даже те кто изображают украинского националиста в кипе и с пейсами. Ненадежные ребята.
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Ты у меня спрашиваешь? Спроси лучше например у Нетаньяху, заодно и про Петлюру можешь - отношение одинаковое. Они считают что Бандера их холокостил...
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Я не знайомий з Нетаньяху і його думка мені не цікава. Ви же написали своє твердження, тому я вважав, що ви знаєте їхні мотиви.
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Не всі, шановний Алі, не всі, а лише зі сраліним в голові. Євреї, а тим більше Гордон добре знають, що їхні одноплемінники брали участь у Бандерівському русі і досить значна частина їх були врятовані ОУНівцями, а деякі брали участь в уккраїнському опорі в УПА. В осовному, як лікарі та ідеологічні працівники, але були і прості стрільці. Про це гордони воліють мовчати.
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Мені це відомо, тому цікаві мотиви Гордона перекручувати суть постаті Бандери.
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У пейсатьіх только одна вера - єто бабло, все остальное ахентьі кремля.
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Правоохранительные органы - это Генпрокурор, глава СБУ, министр внутренних дел? А в райотдел не пробовал обращаться? Если президент будет публично реагировать на все угрозы в соцсетях, тогда у него не будет времени на что-то другое и должность его надо будет назвать по-другому.
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Короче , Гордон развел опять еврейский базар
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Кстати не удивлюсь, если он в списках агентов кгб с молоду.
И вообще пора жти списки огласить до парламентских выборов
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Є така історична назва в Києві, але не всі водії трамвайчиків про це знають🤔
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это не базар а мансы)) кидает как последний шлепер...А штрой дир ин ойг ун а шпан дир ин ойер, золст нит висн вос фриер аройсцуциен)))
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Бандера - сомнительный персонаж нашей истории. Гордон прав. А идиотка Фарион из марионеточной партии Свобода должна давно сидеть в тюрьме.
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А радянські діячі з НКВС, що влаштували терор та голодомор не були "сумнівними"?
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Не люблю Гордона за "лікувальне" мракобєсіє, але з громадянином Польщі, а потім Німеччини Степаном Бандерою він частково правий. Степан Бандера - один з адептів тоталітаризму.
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Странные комменты... Какие-то неадекваты оскорбляют и грозятся убить, а виноват, оказывается тот, которого хотят убить... Люди, вы что, совсем озверели???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГордон: Фарион заявила, что хочет меня убить из-за Бандеры. Я обратился в правоохранительные органы
 
 
 
 
 
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