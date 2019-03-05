 Украинские девушки-ветераны расскажут о своей поездке в НАТО, где они свидетельствовали о российской агрессии на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке волонтер Оксана Иванцив.
Она отметила: "Наши невероятные девушки-ветераны совсем недавно вернулись из НАТО, где на международном уровне рассказывали о российской агрессии. Еще раз, там где до сих пор имел доступ лишь очень ограниченный круг генералов, мир наконец услышал о российско-украинской войне от очевидцев.
Но как всегда, наши медиа замечают только то, что связано с выборами и нашей грязной внутренней политикой.
Но история творится совсем рядом. Приходите завтра (5 марта, - ред) в 14.30 в Veteran Hub услышать о важной для Украины миссии от ветеранов Mission Complete: ветераны АТО в НАТО".
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"Переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ, в результате которой получено ценного свидетеля российской военной агрессии в Украине, а также важные материалы относительно руководящей роли кадровых офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе", - говорится в сообщении.
Светлана Дрюк с позывным "Ветерок" была начальником так называемого штаба танкового батальона 11 отдельной мотострелкового полка 1 армейского корпуса народной милиции "ДНР"
Отмечается, что СБУ получила дополнительную информацию про организационно-штатную структуру и укомплектованность подразделений НЗФ, количественный состав военной техники и боевые позиции, места хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, которое постоянно поступает из РФ.
Досудебное расследование продолжается.
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Светлана Дрюк якобы стала прообразом к фильму, снятому на средства "ДНР", "Ополченочка". Эта лента о женском батальоне позиционируется как основанная на реальных событиях и призванная прославлять "героев" так называемой Новороссии. Премьера фильма запланирована на май 2019 года.
Украинская правда
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/4/7208297/
а не получится ли как с евровидинием?
Вчора 4 березня о 23:53•Інформатор
Жительница оккупированного Крыма, украинская активистка Лариса Китайская окончательно покинула Ялту и уехала с полуострова на материковую Украину.
«Из Крыма меня выпустили спокойно. Я думаю, что выпустили, потому что я им там мешаю. Там нет ни закона, ни прав, и там может быть все, что угодно. Думаю, что в Крым я больше не вернусь№, - сказала Китайская в комментарии "Крым.Реалии".
По ее словам на оккупированном полуострове началась новая волна притеснений проукраински настроенных граждан.
Женщина планировал покинуть Крым три года назад, но все изменило открытое против нее уголовное дело. ФСБ обвинило жительницу Ялты в экстремизме и русофобии из-за постов в социальных сетях. За публикации в интернете Китайская получила два года лишения свободы условно, и не могла покидать Ялту, пока длились судебные разбирательства.
https://informator.news/tam-net-ny-zakona-ny-prav-yaltynskaia-aktyvystka-uekhala-yz-kr-ma/