 Конгресс США требует доступ к деталям переговоров Трампа и Путина, - The Washington Times

Об этом сообщает издание The Washington Times, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее письмо было направлено председателями комитетов по международным делам, по разведке и по надзору и правительственной реформе – Элиотом Энгелом, Адамом Шиффом и Элайджей Каммингсом.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп продлил санкции против России, введенные за агрессию против Украины

При этом, уточняет издание, председатели комитетов заявили в письме о намерении проверить заявления ряда СМИ о том, что Трамп якобы пытается скрыть детали своих консультаций с Владимиром Путиным.

"Если эти заявления правдивы, то они вызывают серьезное беспокойство в сфере национальной безопасности, контрразведки и международной политики, особенно в свете продолжающихся активных попыток России оказать неподобающее влияние на американские выборы", – говорится в письме конгрессменов.

Также конгрессмены потребовали предоставить доступ к переводчику Дональда Трампа, присутствовавшему на переговорах американского лидера с Путиным.

Также на Цензор.НЕТ: Злоупотребление властью и препятствование правосудию: Конгресс США начинает расследование против Трампа

Ранее газета The Washington Post опубликовала материал о том, что Трамп скрывает содержание своих бесед с российским президентом и даже отобрал у своего переводчика записи, которые тот вел во время переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на встрече в Гамбурге в 2017 году.

В связи с этим, как сообщалось, демократы, возглавляющие два комитета американского сената, направили Трампу письмо с требованием предоставить Конгрессу возможность допросить его переводчиков.

Читайте также: Яценюк о стиле Путина: Сначала идет легкий наезд, потом наблюдение. Если "задконул", атака продолжается

По их мнению, то, что президент США настаивает на секретности этих бесед и не предоставил данные об их содержании даже своим помощникам, "вызывает тревогу" и может свидетельствовать о "нарушении актов о президентских и федеральных записях".