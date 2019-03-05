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Все про:Конгресс США (394) Путин (24630) Трамп (2189)

 Конгресс США требует доступ к деталям переговоров Трампа и Путина, - The Washington Times

Демократы в Палате представителей Конгресса США потребовали от Белого дома обеспечить им полный доступ к документам, касающимся переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщает издание The Washington Times, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее письмо было направлено председателями комитетов по международным делам, по разведке и по надзору и правительственной реформе – Элиотом Энгелом, Адамом Шиффом и Элайджей Каммингсом.

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При этом, уточняет издание, председатели комитетов заявили в письме о намерении проверить заявления ряда СМИ о том, что Трамп якобы пытается скрыть детали своих консультаций с Владимиром Путиным.

"Если эти заявления правдивы, то они вызывают серьезное беспокойство в сфере национальной безопасности, контрразведки и международной политики, особенно в свете продолжающихся активных попыток России оказать неподобающее влияние на американские выборы", – говорится в письме конгрессменов.

Также конгрессмены потребовали предоставить доступ к переводчику Дональда Трампа, присутствовавшему на переговорах американского лидера с Путиным.

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Ранее газета The Washington Post опубликовала материал о том, что Трамп скрывает содержание своих бесед с российским президентом и даже отобрал у своего переводчика записи, которые тот вел во время переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на встрече в Гамбурге в 2017 году.

В связи с этим, как сообщалось, демократы, возглавляющие два комитета американского сената, направили Трампу письмо с требованием предоставить Конгрессу возможность допросить его переводчиков.

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По их мнению, то, что президент США настаивает на секретности этих бесед и не предоставил данные об их содержании даже своим помощникам, "вызывает тревогу" и может свидетельствовать о "нарушении актов о президентских и федеральных записях".

Источник: https://censor.net.ua/n3114923
 
   
 Топ комментарии
 
рыжий мелкоструйчатый барыга, но прикацапленый наглухо.... Конгресс США требует доступ к деталям переговоров Трампа и Путина, - The Washington Times - Цензор.НЕТ 3069
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ну и вопросы вы задаете...
тут рыжий и сам бы призадумался - а не барыга ли он? Конгресс США требует доступ к деталям переговоров Трампа и Путина, - The Washington Times - Цензор.НЕТ 9157
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да вот выкуси - санкции вам на пользу...!
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ну и вопросы вы задаете...
тут рыжий и сам бы призадумался - а не барыга ли он?
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рыжий мелкоструйчатый барыга, но прикацапленый наглухо....
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на трампа могут напасть американские евробляхеры? и поэтому он срочно поднимет цену на газ для граждан америки в 8 раз?
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не может быть! у Донни все записано. от кого и сколько...
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а вообще, все как-будто в замедленной съемке. как говорится, не прошло и пол-года.
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Рыжий барыга, не поймет, что происходит)))
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та хорошо он все понимает - потому ужом и крутится.
но импичмента не будет, если только казламордые на него компромат не сольют.
поетому и санкнции ровно такие,
шо бы Конгрессу не дать повода иницировать импичмент
и кацапам не дать повода слить компромат...
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Трампа пытайте, с другой стороны вас пошлют как всегда. Бесполезно. Как и 5 лет опереточных санкций
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да вот выкуси - санкции вам на пользу...!
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какая там уже накацапии напольза от санкций, то накацапам и судить,
но короткий конгрессовский поводок с електрошкером для диковатого
питбуля не помешает никогда...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонгресс США требует доступ к деталям переговоров Трампа и Путина, - The Washington Times
 
 
 
 
 
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