 Синод ПЦУ постановил основать новый монастырь в Днепре

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в журнале № 14 заседания Священного Синода.

"(Приняли решение - ред.) Благословить открытие и регистрацию Благовещенского женского монастыря по адресу: 49075, г.. Днепр, ул. Рылеева, 36 ", - отметили в журнале заседания Синода.

При этом в ПЦУ уточнили, что решение было принято по просьбе епископа Днепровского и Криворожского Симеона об открытии и регистрации женского монастыря.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.