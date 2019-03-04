 Годовщина отравления Скрипалей: Мэй посетила Солсбери

Глава британского правительства отметила, что сегодняшний день является "важной вехой" для жителей города, "постепенно выходящего из тени, брошенной применением химического оружия". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Sky News.

Тереза Мэй посетила два магазина, расположенных рядом со знаменитым Солсберийским собором. Она также поблагодарила военнослужащих и сотрудников аварийных служб, на прошлой неделе завершивших операцию по очистке дома Скрипалей от яда "Новичок".

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После отравления правительство Великобритании выделило 500 тысяч фунтов на то, чтобы опять сделать Солсбери привлекательным для туристов. Тем не менее, поток отдыхающих за последний год там сократился на 12%.

Российское посольство в Лондоне "отметило" годовщину событий в Солсбери обнародованием списка того, что, по его мнению, осталось "без ответа" в вопросе отравления. На пресс-конференции в Нью-Йорке первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский вновь призвал предоставить Москве дипломатический доступ к Скрипалям.

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.