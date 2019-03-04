EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Киевские новости
  600  7
Все про:День Киева (22) Киев (17244) Кличко (2623) мост (423)

 Новый пешеходный мост откроется в центре Киева ко дню города в мае, - Кличко

В Киеве ко Дню города, который столица традиционно празднует конце мая, планируют открыть пешеходный мост, который соединит Владимирскую горку с Аркой дружбы народов.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом в эфире "Прямого" рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

"В этом году мы представляем обновленные Пейзажной аллее и Аллею художников. А дальше большой туристический маршрут пойдет к новому Пешеходного моста, который мы планируем открыть на День Киева", - сказал Кличко.

Он напомнил, что идее возвести такой мост уже более 100 лет.

Пешеходный мост соединит две туристические зоны - Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Длина моста будет 210 метров, пол смотровых площадок сделают из стекла. Обустроят и велодорожка.

"Это будет современный мост, который сделает наш город еще более привлекательным для туристов", - добавил мэр Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 75 мостов столицы находятся в аварийном состоянии, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3114919
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Виталька лучше бы молчал про новый мост. Уже напугал ведь народ аварийными мостами.
 показать весь комментарий
 
Правильно пугал. Там есть чему пугаться. А новое - оно пока неуставшее. : ))
 показать весь комментарий
 
 
Так треба було б хоч парк відкрити, розміром хоча б як пару Стрийських у Львові. Місточок - дрібнувато.
 показать весь комментарий
 
Кстати, а какого фига в Киеве делает арка дружбы народов? Какая ещё дружба ?
 показать весь комментарий
 
приеду вам ленточки резать,а кто будет плохо себя вести схвачу за носа

Новый пешеходный мост откроется в центре Киева ко дню города в мае, - Кличко - Цензор.НЕТ 1407
 показать весь комментарий
 
 
А чего все молчат, что и констукции Шулявского моста, и новый пешеходный мост для киевлян варят корабелы Николаева. На забраном из-под контроля кацапов заводе "Океан".
YouTube
 показать весь комментарий
 
Арка дружби кого? Яких народів? Краще прибрали би фігури під аркою. А саму арку пофарбувати в кольори ЛГБТ.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНовый пешеходный мост откроется в центре Киева ко дню города в мае, - Кличко
 
 
 
 
 
 вверх