 Теперь чиновники могут писать в декларациях все, что хотят, - Сытник

Об этом в эфире программы "Нині вже" на "Громадському" заявил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас чиновникам нет смысла врать в декларациях.
"Раньше у чиновников был выбор: или скрыть что-то и избежать неудобных вопросов, где взял, и тогда был риск, что если обнаружат, что скрыл, то ложь в декларациях – это менее тяжелая статья. Или задекларировать и избежать ответственности за ложь в декларациях, но объяснить, где взял. Сейчас этой проблемы у чиновников нет. Сейчас можно вписывать в декларацию все, смысла врать нет, потому что объяснять, где взял, сейчас не нужно, даже если колоссальная разница между доходами из законных источников и тем, что чиновник декларирует самом деле", – пояснил Сытник.
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Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).
КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".
Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.
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Ще один "молодий геній"... уявляєте скільки це щеня вкрало наших грошей за допомогою свого тата - мародера?
У нее в Грузии хорошая пенсия.
А она все врет... От же жь...
Мне лично уже плевать на тебя и Петю и ваше мнение. Петя обосрался перед выборами по полной. Он уже точно не пройдет даже во второй тур, не то, что президентом станет. А потом он всех вас кинет и уедет. И ты останешься без своей косточки.
Я с тебя только стебаться буду тут уже.
Так что, будешь доказывать, что она воровка или балабол?
Тем более, среди отечественных чиновников, столько людей везучих и талантливых: выигрывают в лотерею, продают случайно найденные дома, уникальные марки и монеты, пишут книги (уверен, издаются миллионными тиражами)!
А тут, прицепились черные завистники - ничего святого нет!
04.03.2019
"Моделирование результатов второго тура показало, что в паре Тимошенко и Порошенко лидирует глава "Батьківщини" - 31% против 24%. Зеленский, в случае попадания во второй тур, занимает первое место как в паре с Тимошенко, так и в паре с Порошенко - 42% против 24% и 37% против 24%."
Хотя... и до етого дармоедами бьіли.
Это беда какая.
Как будто бы за три года борьбы с коррупцией невозможно было выявить этих чиновников коррупционеров по их декларациям.
Это же какая кормушка закрылась.
А ты чего не радуешься?
Ты против же коррупции.
Цього тижня ВР буде розглянуто внесений президентом законопроект про зміни та доповнення до статті про незаконне збагачення. І що ж тоді заспіває цей пупсік?
Маю надію, що тоді не доведеться йому нагадувати українську народну приказку ,що "Поганому танцюристу яйця заважають танцювати "..😃😃😃