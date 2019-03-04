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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАБУ (2611) Сытник (628) незаконное обогащение (10)

 Теперь чиновники могут писать в декларациях все, что хотят, - Сытник

После того, как КС признал неконституционной статью о наказании за незаконное обогащение, чиновники могут указывать в декларациях что угодно. Ответственности за несоответствие имущества законным доходам уже все равно нет.

Об этом в эфире программы "Нині вже" на "Громадському" заявил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас чиновникам нет смысла врать в декларациях.

"Раньше у чиновников был выбор: или скрыть что-то и избежать неудобных вопросов, где взял, и тогда был риск, что если обнаружат, что скрыл, то ложь в декларациях – это менее тяжелая статья. Или задекларировать и избежать ответственности за ложь в декларациях, но объяснить, где взял. Сейчас этой проблемы у чиновников нет. Сейчас можно вписывать в декларацию все, смысла врать нет, потому что объяснять, где взял, сейчас не нужно, даже если колоссальная разница между доходами из законных источников и тем, что чиновник декларирует самом деле", – пояснил Сытник.

Читайте на Цензор.НЕТ: G7 и Всемирный банк требуют от Украины вернуть наказание за незаконное обогащение и продолжить уже начатые расследования

Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко обратится к Верховной Раде с просьбой немедленно принять новый закон о незаконном обогащении

Источник: https://censor.net.ua/n3114917
 
   
 Топ комментарии
 
⚠Страшный БЕНДЕРовец ⚠‏ @Realuran 2 ч.2 часа назад

Ще один "молодий геній"... уявляєте скільки це щеня вкрало наших грошей за допомогою свого тата - мародера?

Теперь чиновники могут писать в декларациях все, что хотят, - Сытник - Цензор.НЕТ 9453
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От вам и мальдивский гидрант ! Теперь чиновники могут писать в декларациях все, что хотят, - Сытник - Цензор.НЕТ 6244Развёл украинцев на мизинцах,как детей.
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⚠Страшный БЕНДЕРовец ⚠‏ @Realuran 2 ч.2 часа назад

Ще один "молодий геній"... уявляєте скільки це щеня вкрало наших грошей за допомогою свого тата - мародера?

Теперь чиновники могут писать в декларациях все, что хотят, - Сытник - Цензор.НЕТ 9453
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что то они не очень на украинцев похожи,может итальянцы ?
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на итальянцев не тянут,слишком любят гроши
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еврейчик тот что слева,а тот что с права ну настоящий Иуда из Назарета
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Жид ваш одвічний ворог,доки не усвідомите,будете в болоті жидівському
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Да они и так писали, что хотели. Потому что знали, пока Петя президент - им ничего не грозит. Когда Петя понял что пахнет жаренным, отменил статью. Пять лет в никуда, закон обратной силы не имеет. Всем спасибо все 54,7% лохов свободы, спасибо за внимание.
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А вони і раніше не дуже соромились - що змінилось ?
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Раньше, закон не хотел их наказывать, а теперь не может.
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якщо чогось не хочеш робити - причина завжди знайдеться ...
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Ну не скажи ...вон баба Люля всегда очень стиснялась, ВонЯ постоянно зубожилая по декларации.
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Ты за Свинарчука сначала отчитайся,а потом за Юлю поговорим
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Что тебе мешает отчитаться за воровство на армии друзей Порошенко?
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Отчитываться должны все, что б народ знал откуда и где уворовано.
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Сколько на армии скрысили Свинарчук и Порошенко во время войны,мы слушаем
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Теперь чиновники могут писать в декларациях все, что хотят, - Сытник - Цензор.НЕТ 9930 А ты докажи, ато вон жюляботы просят доказать за декларацию Жюли. А ты докажи что Петя что то скрысил. ВОн сегодня была новость что Петя 1,5 лярда пожертвовал для армии. Значит ты нагло брешешь что он крысил. Он наоборот жертвовал свои деньги на армию. А вот Жюля ни копейки не дала на армию, да откуда у зубажилой деньги, она же БОМЖ по декларации ога
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Аферистка никогда ничего не даст.Зубожілая бомжичка. Жадная до умопомрачения....Врет ка к дышит своей биомассе
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Боюсь спросить, зная ну ни разу не жадное иврейское нутро не понаслышке,сколько надо скрысить у армии, чтоб ему не жалко было из них же вернуть 1,5 лярда?
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Уже все доказали и вся страна видела,как Петя с дружками деньги крысит у армии,а так как ты тоже с этих денег питаешься,то и ты крыса ,только мелкая
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Стрелочники от жюлябанды в деле, типа вы наших воров не трогайте, а давайте только ваших воров трогать. И ещё кто то верит что эта БЮТо банда способна на что то хорошее для Украины??? Скажи жюлябот а как грехи Пети должны сразу оправдать воровку???
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Будут факты и с Юлей разберемся,а пока отчитайся сколько денег сркысили Свинарчук и Порошенко у армии во время войны себе на омаров
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Петя пожертвовал на армию 1,5 лярда. Докажи что он крысил. Он наоборот финансировал армию.
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ты ошибаешься Петя пожертвоал на армию 15 триллиардов долларов,он так сказал Теперь чиновники могут писать в декларациях все, что хотят, - Сытник - Цензор.НЕТ 2550
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А я бы помимо свинарчуковских денег, хотела бы знать откуда на выборы у бабки жюльки деньги, пАТаму шта, народ оказуеца ничего ей не посылал... Понимаешь? А деньги то откуда то взялись? Откуда ? Где такие деньжищи берут бабы Юли? Я тоже хочу , где то по- честному , а баба ж Юля честная, такие бабки шоб мне пришли...
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Саакашвилли бабушка помогает.
У нее в Грузии хорошая пенсия.
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Так докажи, что она врет, порохобот несчастный. А то ни Овощь, ни Кучма, ни твой хозяин на неё ничего не смогли накопать до сих пор.
А она все врет... От же жь...
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А ты докажи что Порошенко врёт или воровал. Докажи. Ато постановления суда не было. От же жь... Теперь чиновники могут писать в декларациях все, что хотят, - Сытник - Цензор.НЕТ 5320
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О.., узнаю типичный агрессивный, хамовитый, кацапнутый электорат воровки... Категорически нельзя эту банду допускать к власти. Гопота настоящая...
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Йоу, стрелочник шоколадный, так ты будешь доказывать, что она своровала?
Мне лично уже плевать на тебя и Петю и ваше мнение. Петя обосрался перед выборами по полной. Он уже точно не пройдет даже во второй тур, не то, что президентом станет. А потом он всех вас кинет и уедет. И ты останешься без своей косточки.
Я с тебя только стебаться буду тут уже.
Так что, будешь доказывать, что она воровка или балабол?
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Не Володя, ты не прав! Ты ведь тоже обвиняешь президента без доказанных доказательств. И ничего.. К себе претензий нет.себя юлябабой не называешь. А ведь речь идёт о женщине, которую называют Сонька- золотая ручка. Не обижайся, но из песни слов не выкинешь.
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Ну разве дом за 10 000 000 долларов, принадлежащий человеку с годовым доходом в 10 000 долларов, это показатель воровства? Теперь чиновники могут писать в декларациях все, что хотят, - Сытник - Цензор.НЕТ 449
Тем более, среди отечественных чиновников, столько людей везучих и талантливых: выигрывают в лотерею, продают случайно найденные дома, уникальные марки и монеты, пишут книги (уверен, издаются миллионными тиражами)!
А тут, прицепились черные завистники - ничего святого нет!

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От вам и мальдивский гидрант ! Теперь чиновники могут писать в декларациях все, что хотят, - Сытник - Цензор.НЕТ 6244Развёл украинцев на мизинцах,как детей.
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а ему мало,он хочет ,как его предок Моисей 40 лет разводить
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Баб Люля смело вылазь, уже нет смысла декларировать повне зубожиння и жизнь на сьёмной хате на ЗП депутата... Теперь чиновники могут писать в декларациях все, что хотят, - Сытник - Цензор.НЕТ 6904
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Давно ясно, что эти все декларации, это филькины грамоты.
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я понял, если чиновник в декларации сам не напишет сколько украл, сцытник ничего не сможет найти.
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А пока свежий рейтинг на Гордон уа:

04.03.2019

"Моделирование результатов второго тура показало, что в паре Тимошенко и Порошенко лидирует глава "Батьківщини" - 31% против 24%. Зеленский, в случае попадания во второй тур, занимает первое место как в паре с Тимошенко, так и в паре с Порошенко - 42% против 24% и 37% против 24%."
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Будет ещё в финале тёмная лошадка Гриценко от Смешко
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Не, в паре с бабой Жюлем все побеждают..
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Бабе дешевле будет платить пенсию,чем подпускать её к управлению государством
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Зеленский - сносный вариант. Тимошенко - приемлемый вариант. Порошенко - не вариант.
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Все законопроекты проходят экспертизу в юротделе Зрады, там что дураков набрали? Что они эспертизят ? Не раз писал депутаты приходят и уходят, а лакеи аппарата жопу лижут любой власти , и этот аппарат заменить давно назрело!!!
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Получается НАЗК можно распускать?
Хотя... и до етого дармоедами бьіли.
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А куда девать агентов под прикрытием,наверное их отдадут на съедение коррупционеров? Теперь чиновники могут писать в декларациях все, что хотят, - Сытник - Цензор.НЕТ 2880
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Теперь чиновники могут писать в декларациях все, что хотят :Теперь чиновники могут писать в декларациях все, что хотят, - Сытник - Цензор.НЕТ 648
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Да.
Это беда какая.
Как будто бы за три года борьбы с коррупцией невозможно было выявить этих чиновников коррупционеров по их декларациям.

Это же какая кормушка закрылась.
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Что у антикоррупционеров отобрали их коррупционную кормушку?
А ты чего не радуешься?
Ты против же коррупции.
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надеюсь что новый през разрулит эту муйню. только не пишите что я наивный идиот. я надеюсь
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Чимось заява цього пупсіка нагадує мені плач Ярославни... За три роки дії статті практично нульовий результат від роботи підвідомчої йому прокуратури. Зате йому вистачило розуму встановити підслушку до рибок в акваріумі. Хоча як відомо рибки звуків не співають і не розмовляють...
Цього тижня ВР буде розглянуто внесений президентом законопроект про зміни та доповнення до статті про незаконне збагачення. І що ж тоді заспіває цей пупсік?
Маю надію, що тоді не доведеться йому нагадувати українську народну приказку ,що "Поганому танцюристу яйця заважають танцювати "..😃😃😃
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеперь чиновники могут писать в декларациях все, что хотят, - Сытник
 
 
 
 
 
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