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 Политика Украины, Общество
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 Расходы на проведение выборов президента выросли на 6 млн грн, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия увеличила сумму расходов на подготовку и проведение выборов президента на 6 млн 74 тыс. 671 грн.

Такое решение члены комиссии приняли во время сегодняшнего заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Комиссия внесла изменения в смету расходов на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года, утвержденного постановлением ЦИК от 3 января 2019 года № 6 (с изменениями, внесенными постановлением ЦИК от 11 февраля 2019 года № 284), изложив его в новой редакции. После внесенных изменений сумма расходов Комиссии увеличилась на 6 млн 74 тыс. 671 грн и составляет 282 млн 53 тыс. 202 грн", – говорится в сообщении

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Соответствующую сумму комиссия перераспределила из резерва средств на свои расходы.

Кроме того, Центризбирком зарегистрировал 5 официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы" на выборах президента в заграничном избирательном округе.

Таким образом, по состоянию на 4 марта ЦИК зарегистрировала 28 официальных наблюдателей от двух общественных организаций в заграничном избирательном округе.

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Также утверждены единые сметы расходов окружных избирательных комиссий семи территориальных избирательных округов для подготовки и проведения выборов на общую сумму 34 млн 669 тыс. 845 грн.

По состоянию на 4 марта ЦИК утвердила единые сметы расходов ОИК по выборам президента 162 территориальных избирательных округов.

Источник: https://censor.net.ua/n3114916
 
 
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Правильно. Надо побольше отмыть, пока есть возможность. Бо хозяину не долго осталось.
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Свинарчукам доверили или Гладковским ?
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Правильно. Надо побольше отмыть, пока есть возможность. Бо хозяину не долго осталось.
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гроші пішли на друк додаткових бюлетнів ? Расходы на проведение выборов президента выросли на 6 млн грн, - ЦИК - Цензор.НЕТ 5368
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Еще нужно потратить на "социальные нужды", столько "высвободившихся" аккурат, к марту 2019 года средств...

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6 млн 74 тыс. 671 грн. Копеек только не хватает для ровного счёта. Расходы на проведение выборов президента выросли на 6 млн грн, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7267
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Українській армії потрібен стимул. Вистачить за спиною тримати гору корупції й везти на собі крадіїв. Треба зробити нарешті розумний хід, а не тупо сидіти в бліндажах і жалітися. Вистачить свідомо везти на собі воєнну еліту, яка й до еліти не має відношення. Оберіть нарешті собі жінку в президенти - і армії стане краще, і народу вільніше. І полководці будуть армією командувати, а не природжені крадії. Якого б чоловіка не обрали зараз - вони посруться, пересруться, і все споганять. А армія буде стояти під обстрілами. Обирайте жінку, як хочете бути переможцями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРасходы на проведение выборов президента выросли на 6 млн грн, - ЦИК
 
 
 
 
 
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