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 Политика Украины, Происшествия
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 Правоохранительные органы не обращались к журналистам Bihus.Info за материалами расследования о хищениях в оборонном комплексе

Ни один правоохранительный орган не обратился за материалами к авторам расследования о хищениях в оборонной сфере Украины, к которым может быть причастно окружение президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире программы "Нині вже" на "Громадському" сообщила автор расследования Леся Иванова, информирует Цензор.НЕТ.

"Ни одного обращения ко мне не было, и от редактора я не слышала, чтобы к нему кто-то обращался. На самом деле, это очень странно, поскольку когда открывается производство по материалам журналистского расследования, на следующий, максимум, через день уже пытаются выйти на контакт. Сейчас я такого не вижу ни от одного правоохранительного органа, хотя они все должны отреагировать", – отметила журналистка.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Директор "Укроборонпрома" Букин отдал Гладковскому и Жукову контракт на 14 млн грн на закупку авиаприборов, - третья часть расследования Бигуса. ВИДЕО

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Также на Цензор.НЕТ: Не разобравшись добавили в коррумпированную стаю Порошенко и Гладковского, - Евгений Шевченко показал дом и пообещал назвать источник Бигуса. ФОТО

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3114914
 
   
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пабам! соевые гои - ваш выход. Расскажите о мыролюбии и реформизме вашего хозяина.
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Кандидатів багато а задньопрохідний ОДИН!!
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пабам! соевые гои - ваш выход. Расскажите о мыролюбии и реформизме вашего хозяина.
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звісно , що не зверталися - вони і так все знають , просто БОЛТ на це поклали !
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або обісралися, та знаходяться у ступорі, чекаючи хто перший
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Передачу видели. И шо? А где доказательства (с) Правоохранительные органы не обращались к журналистам Bihus.Info за материалами расследования о хищениях в оборонном комплексе - Цензор.НЕТ 5699
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домик свинаря младшего видели? или покупка запчастей у табачных фирм, или встречная проверка любой сделки (включая тендеры), да много чего можно - было бы желание.
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Заметают следы в мусарнях, ведь дела были открыты еще в 2015 году.
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Нічого дивниго вночі на диванчику отримали інструкції.
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Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.)))
Я буду ржать, когда они этот суд выиграют.
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судьи конст. суда - мальчики на побигушках у петьки мародера, без указания с самого верха они эту хрень принять не могли
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Юга вжэ на фынышэ, ось ось усэ повэрнэ, усы мыльягды ))))
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1) слегка порядочный журналюга копии направит по известным адресам, после выхода материала.
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Слегка порядочный президент уйдёт в отставку после скандала с его обворовыванием армии во время войны. Или пулю в лоб за мародёрство.
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Инициировать скандал - проще чем пописать на забор. А слегка порядочным президентом мог бы быть ты, но воровать начнёшь до инаугурации.
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у порохоботов здорово подгорает уже с утра смотрю что вы в говно
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Мне настолько плевать на мнение недоразвитых, что аж неудобно)))
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В новой серии Бигуса уже были скрины накладных с компов, письма с почт мародеров - простые журналисты такое провернуть не могли, здесь или ФБР или ЦРУ. Все наши спецслужбы лежат под мародером и не шевелятся. За него взялись серьезные ребята из Вашингтона,
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И это прекрасно, я щетаю... Вот эти самые ФБР или ЦРУ иназначат мародера на новый срок. В Украине же США назначает президентов? Верно я говорю, запоребриковый?
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Зачем?
Если получить еще доказательства, как тогда спустить дело на тормозах?

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Люди ...БАРЫГУ надо валить или они нас додавят.Проголосуем БАРЫГАМ НЕТ! Правоохранительные органы не обращались к журналистам Bihus.Info за материалами расследования о хищениях в оборонном комплексе - Цензор.НЕТ 9773
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Мышеловка над Петей закрылась, его уже ничего неспасет.
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Пусть снимается с выборов пока непоздно.
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лучше клоун чем президент довевший страну до того что мин. пенсия равняется цене 5 тортам Рошен
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Я тебе сочувствую, нелюбезный... При клоуне ты будешь жить в дынырылыныры...
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Боже упаси. Ни Йуля, ни клоун не в моем вкусе... Это у зрадовни они в фаворе.
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Себя пожалей, голодранец. А меня есть кому жалеть...
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Да ладно, єто только на цензоре у Пети рейтинг 146% из за массовки порохоботов.
Никто голосовать за него и не будет, зачем такая паника? )
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А чего им обращаться? Они обслуживают рошеновскую мафию и по уши в дерьме
Пора для мафии концлагеря строить
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Кумовская система во власти процветает так, что Януковичу и не снилось.

Генеральный прокурор Украины Луценко - кум Порошенко

Бывшая глава НБУ - кума Порошенко

Бывший Генпрокурор Шокин - кум Порошенко

Представитель в Верховной Раде Ирина Луценко - кума Порошенко

Центральный аппарат Нафтогаза - бывшие менеджеры Рошен

Премьер-Министр Украины Гройсман - кум и винницкий товарищ Петра Порошенко.
🤔
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А де можна взяти телефон Бігуса?- У мене в двигуні щось підстукує.
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Це не до Бігуса, а до свинарчуків, якщо грошей вистачить на їх послуги
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Зачем врать? Не дубинский, а Беня ртом дубинского...
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срамота а не расследование. Шоу с поливанием дерьмом не более.
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Бигусу нужно ещё расследование сделать по ботоферме порохоботов. В последнее время туда походу прямо с дурдома набирают
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Чего-то думаю, что бото-ферма на Рыбачем острове - на Ленкузне, где расположен 5 телеканал.
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та еще и кидают Правоохранительные органы не обращались к журналистам Bihus.Info за материалами расследования о хищениях в оборонном комплексе - Цензор.НЕТ 4580 жаловался тут (не на этом сайте) один хрен Правоохранительные органы не обращались к журналистам Bihus.Info за материалами расследования о хищениях в оборонном комплексе - Цензор.НЕТ 6348
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Если молчат спецслужбы то это означает только одно - каждый руководитель спецслужбы боится выйти сам на себя или на руководителя соседней спеслужбы. Коррупция в Украине при порошенко приняла лавинообразный характер и на коррупции на крови замараны все высшие чины государства. Остановить это может только резкая смена власти или суды Линча.
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Нафига им обращаться? Они и так всё знают. И доказательства имеют. И в сто раз больше.
Просто используют они их для получения "премий" и удержания на поводке.
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Не Качайте Лодку, а то Путин нападэ, Руки Прочь о Пэтра Лексеича!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравоохранительные органы не обращались к журналистам Bihus.Info за материалами расследования о хищениях в оборонном комплексе
 
 
 
 
 
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