 Правоохранительные органы не обращались к журналистам Bihus.Info за материалами расследования о хищениях в оборонном комплексе

Об этом в эфире программы "Нині вже" на "Громадському" сообщила автор расследования Леся Иванова, информирует Цензор.НЕТ.

"Ни одного обращения ко мне не было, и от редактора я не слышала, чтобы к нему кто-то обращался. На самом деле, это очень странно, поскольку когда открывается производство по материалам журналистского расследования, на следующий, максимум, через день уже пытаются выйти на контакт. Сейчас я такого не вижу ни от одного правоохранительного органа, хотя они все должны отреагировать", – отметила журналистка.

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Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

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Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.