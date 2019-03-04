 Синод ПЦУ постановил направить главе УГКЦ письмо по вопросу богослужения в Софийском соборе в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ПЦУ.

Как сообщается в Журнале заседания Священного Синода ПЦУ от 4 марта 2019 года, в ходе заседания Священный Синод постановил поддержать позицию митрополита Киевского и всея Украины Епифания, высказанную им в письме к главе УГКЦ Святославу от 19 февраля 2019 года в связи с публично объявленным намерением совершения в соборе Святой Софии Киевской католического литургического богослужения восточного обряда.

"Одобрить и направить блаженнейшему верховному архиепископу Святославу письмо Священного Синода по данному вопросу. Констатировать, что в течение тысячелетия собор Святой Софии Киевской был и остается кафедральным собором православных Киевских первоиерархов. Считать полезным сохранить относительно богослужений в Святой Софии Киевской тот порядок, который сложился до сих пор и положительно воспринимается в украинском обществе, не провоцируя полемики или разделений", - сказано в Журнале заседания.

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Ранее предстоятель УКГЦ Святослав в послании "Наша Святая София" по случаю столетия восстановления соборности украинского народа и его государства, отметил, что Киевская Церковь, находясь в полном сопричастии с древними Церквями Рима и Цареграда, стала верным путем к вселенскому братству христианских народов. "София потому что - символ непреодолимого единства и мудрости, которая превозносится над стенами временных недоразумений и раздоров", - убежден глава украинских греко-католиков.

В своем послании он также отметил, что киевское христианство сформировало "особое литургическое, богословское, духовное и каноническое наследие". "Сегодня мы вместе с нашими православными братьями, сонаследниками Киевской Церкви, призванные заново открыть это наше совместное сокровище, исследовать и развивать его как драгоценный фундамент нашего духовного единения", - отметил предстоятель УГКЦ.

Как сообщалось, 23 ферваля почетный Патриарх Киевский Филарет призвал главу УГКЦ не совершать божественную литургию в соборе Святой Софии в Киеве, высказав обеспокоенность тем, что запланированное в апреле богослужение УГКЦ в Софийском соборе может "вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине".

"Мы хотим и в дальнейшем сохранять хорошие отношения между Украинской православной церковью и Украинской греко-католической церковью, которые сложились между нами в течение последних десятилетий. Не желая межконфессионального напряжения, просим Вас отказаться от проведения паломничества и совершения божественной литургии в соборе Святой Софии в Киеве", - говорится в обращении патриарха Филарета.

Он также отметил, что УГКЦ ранее никогда не совершала литургию в соборе Святой Софии.