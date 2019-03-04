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 Синод ПЦУ постановил направить главе УГКЦ письмо по вопросу богослужения в Софийском соборе в Киеве

Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) одобрил письмо главе Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) архиепископу Святославу по вопросу совершения католического богослужения восточного обряда в соборе Святой Софии в Киеве с констатацией, что данный собор был и остается кафедральным собором православных верующих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ПЦУ.

Как сообщается в Журнале заседания Священного Синода ПЦУ от 4 марта 2019 года, в ходе заседания Священный Синод постановил поддержать позицию митрополита Киевского и всея Украины Епифания, высказанную им в письме к главе УГКЦ Святославу от 19 февраля 2019 года в связи с публично объявленным намерением совершения в соборе Святой Софии Киевской католического литургического богослужения восточного обряда.

"Одобрить и направить блаженнейшему верховному архиепископу Святославу письмо Священного Синода по данному вопросу. Констатировать, что в течение тысячелетия собор Святой Софии Киевской был и остается кафедральным собором православных Киевских первоиерархов. Считать полезным сохранить относительно богослужений в Святой Софии Киевской тот порядок, который сложился до сих пор и положительно воспринимается в украинском обществе, не провоцируя полемики или разделений", - сказано в Журнале заседания.

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Ранее предстоятель УКГЦ Святослав в послании "Наша Святая София" по случаю столетия восстановления соборности украинского народа и его государства, отметил, что Киевская Церковь, находясь в полном сопричастии с древними Церквями Рима и Цареграда, стала верным путем к вселенскому братству христианских народов. "София потому что - символ непреодолимого единства и мудрости, которая превозносится над стенами временных недоразумений и раздоров", - убежден глава украинских греко-католиков.

В своем послании он также отметил, что киевское христианство сформировало "особое литургическое, богословское, духовное и каноническое наследие". "Сегодня мы вместе с нашими православными братьями, сонаследниками Киевской Церкви, призванные заново открыть это наше совместное сокровище, исследовать и развивать его как драгоценный фундамент нашего духовного единения", - отметил предстоятель УГКЦ.

Как сообщалось, 23 ферваля почетный Патриарх Киевский Филарет призвал главу УГКЦ не совершать божественную литургию в соборе Святой Софии в Киеве, высказав обеспокоенность тем, что запланированное в апреле богослужение УГКЦ в Софийском соборе может "вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине".

"Мы хотим и в дальнейшем сохранять хорошие отношения между Украинской православной церковью и Украинской греко-католической церковью, которые сложились между нами в течение последних десятилетий. Не желая межконфессионального напряжения, просим Вас отказаться от проведения паломничества и совершения божественной литургии в соборе Святой Софии в Киеве", - говорится в обращении патриарха Филарета.

Он также отметил, что УГКЦ ранее никогда не совершала литургию в соборе Святой Софии.

Источник: https://censor.net.ua/n3114913
 
   
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Синод ПЦУ постановил направить главе УГКЦ письмо по вопросу богослужения в Софийском соборе в Киеве

Да-да, это очень важно Синод ПЦУ постановил направить главе УГКЦ письмо по вопросу богослужения в Софийском соборе в Киеве - Цензор.НЕТ 3095 Только я не очень понимаю - томос, бабло, тачки недешёвые, купола золотые, приходы друг у друга отжимать, а что на выходе? В стране срач и воровство десятого уровня. Меня терзают смутные сомнения..
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ПРАВИЛЬНО НЕЛЬЗЯ..ПОКА...
И представить страшно какой хай подымется в кацапских БРЕД--Геббельс СМИ про фашистов антихристов католиков
Кацапский ИНТЕР подтянется. потом !!
Потом 112 и Ньюс Ван
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Фактично, в історично-канонічному розрізі Греко-Католицька церква і є уламком древньої Київської православної митрополії, яка збереглася на протязі століть лиш завдяки унії з Римом.
Тоді, як основну частину Київської митрополії підло загарбала і знищила Москва.
І лише нині триває відродження її.
Але, політично, богослужба УГКЦ в Святій Софії не на часі, бо може бути використана з пропагандивною метою російських попів, які будуть тицяти пальцями і репетувати, - "бачте, вони продалися католикам!".

А зараз головна мета, - щоб ПЦУ міцно стала на ноги.
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Синод ПЦУ постановил направить главе УГКЦ письмо по вопросу богослужения в Софийском соборе в Киеве

Да-да, это очень важно Синод ПЦУ постановил направить главе УГКЦ письмо по вопросу богослужения в Софийском соборе в Киеве - Цензор.НЕТ 3095 Только я не очень понимаю - томос, бабло, тачки недешёвые, купола золотые, приходы друг у друга отжимать, а что на выходе? В стране срач и воровство десятого уровня. Меня терзают смутные сомнения..
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Я не удивлён. Дремучесть и дикость не исправляются росчерком пера, для этого нужны поколения... но я думал он прогрессивный чувак этот Епифаний... увы ошибся.
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Я ничему уже не поражаюсь... но тут видимо особый случай. Что означает "прогрессивный"? Вы ожидали что он так и скажет - "Пацаны! Бога нет! Зуб даю!"
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Но он не буддист. Так не скажет. Ожидаемая прогрессивность была в том что вера в Бога должна делать людей братьями, даже чисто формально. Но увы... Повторюсь, София Киевская не ларёк по продаже веры. Когда Михайловский открыли дабы защитить людей, про вероисповедание Слава Богу не спрашивали. А теперь в чём проблема? Религиозная конкуренция покоя не даёт? Сражение на два фронта а то и на три а потом ещё и на мусульман оскалимся? Чушь какая.
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Меня не терзают. Пока фактически якобы религиозные организации будут обладать особыми экономическими правами - столько и будет этот срач клерикальный.
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Всё пройдёт и наладится, лишь бы подальше от рашки.
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ретроградами были и остались. Что успешно и доказали.
горбатого, как говорится.. ну вы в курсе.
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Значит Синод одобрил письмо. Или послание.
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а как же тогда быть с этим: Крымские мусульмане позволили верующим Киевского Патриархата молиться в мечетях?
мусульмане находят общий язык с христианами,а христиане между собой не могут договориться? Синод ПЦУ постановил направить главе УГКЦ письмо по вопросу богослужения в Софийском соборе в Киеве - Цензор.НЕТ 5536
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Только в мечети надо разуваться и молиться на коленях.
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Не могут ибо срач подымется на кацапских Геббельс СМИ немерянный и у нас тоже ....5-я колонна
Будет вражда между верующими. вернее ее спровоцируют..Денег на это пойдет немеряно
Пока война-нельзя
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потому что мусульмане в вопросах веры более толерантны, чем христиане.
У мусульман не считается западлом и самим молиться в церквях.

а христиане даже между собой не могут договорится. Вот позорище.
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ПРАВИЛЬНО НЕЛЬЗЯ..ПОКА...
И представить страшно какой хай подымется в кацапских БРЕД--Геббельс СМИ про фашистов антихристов католиков
Кацапский ИНТЕР подтянется. потом !!
Потом 112 и Ньюс Ван
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зачем обращать внимание. В мордоре это лягушки квакают
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Мы и не обращаем. Однако неокрепших умов хватает. Что, сябро, воображаешь себя мудрецом, едко подначивающим дебилов? Иди лижи задницу луке или куйлу, кто там тебе более люб?
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тебе цену на газ назначает чужой дядя .а ты тут нос задрал.нехорошо.а завтра назначит тебе начальника.
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Фактично, в історично-канонічному розрізі Греко-Католицька церква і є уламком древньої Київської православної митрополії, яка збереглася на протязі століть лиш завдяки унії з Римом.
Тоді, як основну частину Київської митрополії підло загарбала і знищила Москва.
І лише нині триває відродження її.
Але, політично, богослужба УГКЦ в Святій Софії не на часі, бо може бути використана з пропагандивною метою російських попів, які будуть тицяти пальцями і репетувати, - "бачте, вони продалися католикам!".

А зараз головна мета, - щоб ПЦУ міцно стала на ноги.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСинод ПЦУ постановил направить главе УГКЦ письмо по вопросу богослужения в Софийском соборе в Киеве
 
 
 
 
 
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