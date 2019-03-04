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 Схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году, - Bihus.info

Военно-транспортные самолеты АН-26 стоят на вооружении в постсоветских странах, а ремонтируются в Киеве на "Заводе 410 ГА", входящем в "Укроборонпром".

Как говорится в расследовании Bihus.info, хотя ремонтировали АНы на "410-м заводе", запчасти закупал "Укрспецэкспорт" (УСЭ), который тогда возглавлял нынешний руководитель "Укроборонпрома" Павел Букин, передает Цензор.НЕТ.

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В августе 2016 года УСЭ заключает соглашение на поставку запчастей с украинской фирмой ООО "АН Сервис" за 14,38 млн гривен.

Схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году, - Bihus.info 01

В Украину из ОАЭ привозят шесть высотомеров российского производства (по две штуки РВ-5МД1, ВЭМ-72ФГ и ВМФ-50). По данным таможни, в январе 2017 года. Тогда "АН Сервис" заявил на границе стоимость 11,85 млн грн. При этом фирма-отправитель ("Double Power FZE") приобрела их у другой из тех же ОАЭ, которая, в свою очередь, покупала их уже непосредственно у российской "прокладки". По информации международной таможенной базы данных Import Genius, реальное назначение груза шифровалось, начиная с Москвы и до непосредственно растаможивания в Киеве.

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По данным расследователей, "Укрспецэкспорт" переплатил за высотомеры в семь раз. На самом деле детали, прилетевшие в Киев якобы за 12 млн гривен, вылетали из Эмиратов в пять раз дешевле: цена груза указана в 90 тыс. долларов (меньше 2,5 млн гривен в то время). При этом в международной таможенной базе Импорт Джиниус указано: из Москвы груз вылетал с ценой даже меньше 90 тыс. долларов.

При этом, отмечают расследователи, директор "Укроборонпрома" Павел Букин прекрасно знал, что высотомеры не стоили столько, сколько УСЭ за них платит.

Договор с "АН Сервис" возглавляемый Букин УСЕ заключил 26 августа 2016 года. Менее, чем за неделю, УСЭ перечислил фирме аванс, причем необычно большой - до 80% от суммы контракта. Согласно финансовой отчетности фирмы - уже 31 августа 2016 года она начала получать транши, всего за неделю - на нее сбросили 11 501 799,99 гривен. После доставки высотомеров, то есть после полного выполнения контракта, фирме перечислили остаток - 2875450 гривен.

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Судя по переписке участников схемы, демонстрируют журналисты, большую часть этих денег - аванс в 80% - обналичили и разделили еще до того, как привезли товар.

Схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году, - Bihus.info 02
Схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году, - Bihus.info 03

Судя по этим подсчетам, государственный концерн заплатил 580 тыс. долларов за товар, чистая стоимость которого 85 тыс. долларов.

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Если добавить реальные транспортные расходы - высотомеры можно было привезти в Украину по 120 тыс. То есть по-честному - пятикратная переплата по all-inclusive по покупке и доставке.

При этом из 460 тыс. долларов переплаты группировка потратила 160 тыс. на организацию аферы: обнал, транзитные фирмы, растаможка по завышенной цене. Чистая прибыль составила 300 тыс. долларов.

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

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Тогда президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил с должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия. 

Источник: https://censor.net.ua/n3114912
 
   
 Топ комментарии
 
Походу Цензор для порохоботов решил всеночную устроить )
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Вартість одного висотоміра - 8000 рублей!!!!!!!!!!!! http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1489767190 Так що заробила ця банда на багато більше!!!

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Та ні, пане. То, що на ваших фотках - то "ВД-10", "высотомер давления", а мова йде про радіовисотоміри. Вони, звичайно, дорожчі, але ж не настільки.
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4600 долларов два новейших комплекта РВ-5!!! Тут или Бигус в дурачках... или хамство превысило все пределы... Дороже не в 7 ..а в 70 раз.!!! Но скорее всего в дурачках Бигус... поведшийся на сенсацию... но с другой реальностью!!!
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у нас в стране на асфальте и щебене делают распилы и киздят лимоны, с чего-бы на таких штуках не подзаработать..... мрази.... со жлобской ментальностью ....
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Якась лажа. Пожертвувати 12 000 000 00 гривень. А потім взяти долю від друга, син якого з своїм подільником вкраде аж 300 000 доларів.
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Та ні, мені чхати на ваші зрадо-переможні танці. Просто знову зробили голосний пук, покричали про імпічмент, позродойобили, порахували рейтинги і розбіжались до нової «сенсації».
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Ну и что? Казахов кинули на бабки? Стыдно конечно, но пусть аксакалы сначала претензии предъявят.
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Самое авторитетное издание в мире Bloomberg написало, что война на Донбассе выгодна Петру Порошенко и его кровавому окружению, которое присосалось к оборонке и пока украинские матери получают гробы с сыновьями - они получают миллионы на офшорные счета.


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Перед выборами эти "авторитетные" издания и не такое напишут... От Киселёва не отличишь...
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Да уж... Такой свиньи от своего подельника соратника свинарчука президент Порошенко явно не ожидал... Или, напротив, схема грабежа шла при его участии?
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будка Олега Гладковского.

22-летний сын чиновника живет со своей девушкой во дворце на частном острове в одном из самых элитных загородных районов Киева.

Поместье имеет 2 бассейна, несколько гаражей, десятки комнат и огромную территорию с выходом на собственный пляж.

Дом оценивается в несколько миллионов долларов. Примечательно, что малолетний подонок живет отдельно от родителей в этом дворце только со своей девушкой и армией охраны, поваров, служанок и уборщиц.

Схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 3636
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Смешная картинка. Смерть будкостроителя.
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Офигенний кампрамат)))) Там могло быть что угодно. Сделки были полулегальными и вместо двух высотомеров там могло быть десять авиапушек или лопасти к вертолетам или еще какая хрень просто украденая с военных заводов в росии. Єто ж Казахстан. Как вы думаете оплачивались услуги торговцев оружием, - платежкой с НБУ? Вот так оно и платилось - писались высотомеры а шло что угодно. Не претендую истину но вотето откровенное фуфло.
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Здесь кто размышляет. Думают "Укрспецэкспорт" должен просто направить заявку в Кремль на запчасти к самолётам, оттуда счёт, оплачиваешь и получаешь товар.
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еще и три года ждали виборов шоб висрать "кампрамат" - исписание от руки листочки.
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«ГПУ ведет расследование по этому делу. Журналистское расследование появилось в тот момент когда мы уже были на финише», - сказал Луценко.
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А НАБУ тоже было на финише?) Они еще раньше ГПУ начали расследовать, но чет ничего не накопали, на прессухах об этом молчали, хотя обычно о каждом деле выхваляются))
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Да уж, сериал Свиньи у корыта! А мальдивское хочет еще один сезон! Имхо, только если Украину сломают через колено.
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А шо там за каракули ручкой на листике бумаги?
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Сирьйозна? Я за недорого могу даже лучче заделать...
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И кто их написал не важно? Главное - в уши вдуть!
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Та то "чорна " бухгалтерія... Пан міг би й здогадатись, про що я...
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Это у братков в 90-е была такая бухгалтерия...
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интересно, сколько из любителей лишнехромосомных сенсации вообше прочитал статью, даже не спрашивая - сколько из них разобрались цыфрах - про разобратся в цыфрах готов поспорить, не один, иначе бы нашли бы не стыковочку
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И что кого-то посадили? СБУ стыдливо опустило глазки
© Читатель
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Пацаны на передке сдерживают орду кацапстана, а сивий мародер недавно кинул победную речь, мол русский проиграл на Донбассе, в то же самое время мародер этот самый рузьгемир в Украине и строит вместе со Свинарчуками, Медведчуком и Турчиновым

Схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 2443
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Порошенко 2014 и Порошенко 2019.
Украина просто не выдержит еще 5 лет Порошенко. Об этом говорят чистые факты, без преувеличений
Прошло 5 лет после кровавой бойни на Майдане Независимости в результате которой к власти пришел олигарх вместе со своей командой бизнесменов и откровенных мародеров.
Телеканалы Президента Украины Петра Порошенко рассказывают о достижениях лидера нации и называют его Гетьманом, отцом украинской нации, основателем новой Украины. Лояльные блогеры, которые обслуживают Президента от 1.000 долларов до 10.000 в месяц, пишут о «здобутках и перемогах» на всех фронтах.
Сегодня мы хотим напомнить всем гражданам о том на чем строилась предвыборная агитация Президента Украины в 2014 году и чем он тогда «купил» Украину в первом туре.
[Порошенко 2014 и Порошенко 2019]: Посмотри! http://ua24ua.net/poroshenko-2014-i-poroshenko-2019/
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Чтобы не отвлекаться на дебилов лучше подумайте над таким вопросом: почему на нашей технике стоит старый совковый хлам, который можно купить на барахолке за 800 грн (правда без паспорта и не совсем рабочий)? Высотомеры должны быть современными и производства нормальных стран, а не вонючей параши эпохи застоя.
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По той же причине, по которой к старой машине ищешь родной карбюратор, а не пытаешься переделать её на инжектор.
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Из трёх высотомеров хотя бы один нормальный можно поставить? Ведь это жизни людей.
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Это только верхушка айсберга,а что там в подводной части....думаю скоро усё узнаем не простим! Схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 8321 Схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 979
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Чим ближче до виборів, тим більше сенсацій. Треба кожну годину оголошувати імпічмент президенту і гнівно стукати кулачками по клавіатурі.

А ще можна зробити сайт-годинник, де буде на табло зворотній відлік типу - «до новго імпічмента залишилось 59 хвилин : 59 секунд»
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вже зробили. На русвесні висить таймер - "сколька осталось Порошенку" Схема Гладковського-Жукова принесла учасникам $300 тисяч на висотомір для ремонту двох казахських АН-26 у 2016 році, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 2344
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Западная пресса серьезно взялась за мародера
Схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 5226
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Владимир Коваленко - западная преса))) ох помурок ти мордовский)))))
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Завтра в новинах «у баби Каті в маршрутці вкрали гаманець - підозра у державній зраді впала на Президента».
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- затриманий стверджує, що йому знайоме обличчя Порошенко
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P.S. Не перемикайтесь, далі без перерви на рекламу «Голі ціцьки 2»
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Ну и после этого не говорите, что Бюро независимое. Если как видим, людей президента они там и пальцем не трогают.
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Ей , рашня іпучая , спати пора - у койку.
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обычное передергивание и бред. равнозначно сериалу для домохозяек.
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А оті два папірці з цихрами-то тіпа докумєнт ?
Не знаю,скільки Бігусу відвалили за таку бездарну джинсу,але-переплатили.Такий брак ще зіграє на користь Пороха.
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БРЕД! Теперь они обвиняют в том, что НЕ ЗАПЛАТИЛИ по-полной на кацапской таможне и в ОАЭ!
Бигусы за полных идиотов украинцев считают? (зрадофилы не в счет)
Груз по таможне мог проходить как часы, карбюраторы-все, что угодно--сам же пишет --груз шифровался!
Кацапье тупое! Это все расследование века притянуто за уши!
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По какой полной? Что ты несешь? Стоимость шести высотомеров - 18000 гривен! Один стоит 8000 руб (3200 грн).
Журналисты что-то где то за уши притянули. Как можно 14+ млн грн заплатить за то что стоит 18000 грн, это не лезет ни в какие ворота, это же безумцами быть надо

В этом договоре на 14+ млн грн где написано просто 'спецмайно'. 100% не только шесть высотомеров а и еще куча всего фигурировало. Я не оправдываю свинарчуков, там все что закупалось в 3-5 раз переплачивалось....но **ка не в 1000 же раз как они подали эту инфу в расследовании...
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Я уже молчу - что это казахи!!! эти высотомеры оплачивали.....они что идиоты 14 млн укроборонпрому заплатить за 6 высотомеров которые 18 тыс стоят?
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Так і уявляю розову---Кум а звідки в тебе грощі на будинок?--Ой Петро,навіть і не питай,ото все з зарплатні,економив,їв камсу з бульбою,та ще і на АТО жертвував))
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Цілковита брехня. Щойно сорока на хвості принесла, що було вкрадено не 300 тисяч, а 300 мільйонів. І не доларів, а хохлобаксів та ще і золотом... Так що слідство ведуть Колобки..😃😃😃
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСхема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году, - Bihus.info
 
 
 
 
 
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