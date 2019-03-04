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 За рубежом
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 Трамп продлил санкции против России, введенные за агрессию против Украины

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие ограничительных мер против России, введенных после оккупации Крыма и поддержки Москвой террористов на Донбассе.

Соответствующее уведомление президента Дональда Трампа размещено в федеральном регистре (официальный журнал американского правительства), сообщает Цензор.НЕТ. Документ вступит в силу после официальной публикации.

Речь идет о санкциях против российских граждан, введенных США в марте 2014 г. после оккупации Россией Крыма. С того момента они неоднократно продлевались. Ограничительные меры предусматривают полную блокировку активов лиц из черного списка на территории США и запрет на въезд на американскую территорию.

Читайте на Цензор.НЕТ: США и ЕС обсуждают новые санкции против России за захват украинских военных моряков, - посол Сондленд

Кроме того, в черный список включены российские оборонные предприятия.

В документе отмечается, что действия России, в том числе аннексия Крыма и применение силы на украинской территории угрожают миру и стабильности в Украине и подрывают ее суверенитет и территориальную целостность. Американские власти подчеркивают, что политика России в отношении Украины представляет угрозу и национальной безопасности США.

Также на Цензор.НЕТ: Запас прочности позволяет России держаться на плаву, не смотря на санкции Запада, - Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/n3114911
 
   
 Топ комментарии
 
все равно, хоть мелочь но напольза для русни присутствует.
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Путін йому друг, але закони США вищі за їх дружбу. Трамп продлил санкции против России, введенные за агрессию против Украины - Цензор.НЕТ 3835
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все равно, хоть мелочь но напольза для русни присутствует.
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вот если бы китай, бегладеш и малайзия ввели санкции пров Украины и перестали ввозить к нам одежду. думаете мы бы голые ходили??????? три года и мы бы сами себя обеспечили не менее некачественной и дешевой одеждой, чем из этих стран. причем не нарушая соглашений с ВТО, так как не мы сами импорт из этих стран перекрыли. еще 5 лет и поизводители вышли бы на другие международные рынки. толчек был бы огромный.
а так китайского ширпотреба столько что только украинского производителя еще не хватало.
не все санкции вредны. есть действительно полезные. хотя за ура-париотизмом этого не видно.
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и? опустили пока в 2 раза. У нас в Украине пепа с гонтаревой обвалили гривну в 3.5 раза и мы не подохли и минусовым торговым балансом. У кацапов рупль упал всего в 2 раза и торговый баланс +200 млрд. доларов ежегодно.
кому хуже?????????
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они на нефти-газе сидят, как на игле, паразитируют, ото и все достижения
плюс зомбоящик по ушам, это страна невыученных уроков
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деньги идут? идут! на игле сидят только они или и европа???
общая игла - друг без друга никуда
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А ще кацапи жеруть устриці від сябрів і запивають їхнім же боржомі з винами.Ну й давлять тракторами гусаків-капіталістів з сиром та фруктами.
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а нам в Украине какая от них польза? мы еще сами расею валютой снабжаем. из расеи то ввозится больше, чем из Украины на росею
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так не ввози - тебя кто-то заставляет...?
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а я туда ниче и не вожу.
проблема не в том же что бы не возить.
а в том что бы не покупать.
отказаться от бензина, дизтоплива и ядерного топлива из росии. это те части торговли, на которых на расею от нас уходит больше валюты, чем приходит с расеи
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точно - нужно закупать это в Грузии...\тут я с тобой согласен...\
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где угодно но не у агресора. шож мы танки на войну с росеей росейской соляркой заправляем? как подойдем до белгорода, бензовозы будем заказывать из воронежа?
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как всё закупишь так сразу скажешь этому проклятому кабмину - пошли прочь...!
я тебя поддержу...!
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из этого следует что Украина в войне пока везде проигрывает кацапам. А редкие перемоги контролируются кремлем и есть подарком для нынешних властей что бы им тоже было что "показать" и корумпированная система Украины продолжала на них держатся и разрушать страну дальше
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понял - ты уже сидишь на тревожном чемоданчике...\что собрал туда...?\
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правильно - пересидишь в подвале...\тоже хороший вариант...!\
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"искандёры рыгочуть" когда видят как кракадилы летают...\это же и ежу ясно...)\
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Когда Трамп введёт санкции против киевского чиновничьего ворья?
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Ну шо, на этот раз поможет. Такие санкции шо из пули говно, 5 лет и насрать...
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Путін йому друг, але закони США вищі за їх дружбу.
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Санкции от Порошенко в отношении рашки - рост товароборота с рашкой на протяжении последних трёх лет
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Коллеги, предлагаю покататься на машине с американским флагом в окне.....
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Демократія - це коли двоє вовків та ягня вирішують вечірнє меню.
Свобода - це коли добре озброєне ягня оскаржую це рішення.
Бенджамін Франклін
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К сожалению у нас у власти и не вооруженное яння ни волки. А шакалы....
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А обещали усилить... 😟 ГДЕ ДРАКОНОВСКИЕ САНКЦИИ ??? 🐲 😬
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Скромные $200 млрд. в год только за экспорт нефти, газа и угля скрасят ***** переживания из-за санкций.
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Санкции???? А выполнить Будапештский меморандум, уже и не собираються. Гибридный кондитер видимо продал его на корню....
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Да их еще будет много разных и хороших. И новых и старых. А самые самые хорошие прилетят за малазийский самолетик. И тогда скрепоносная экономика воспрянет вместе со статистикой.
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вот же ж чмо. мы ему и гиперзвуковые ракеты, и аляска наш, и поток-2, и сирию а он ничего...
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Ещё на сантиметр засунул. Так съедают кита - по кусочку (с)
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Ой, как вспомню какой ор был с мокшанских болот перед выборами в Америке: Трампнаааш ! - кричали орки, сливаясь в шизофреническом экстазе . Но, Трамп не оправдал их надежды. Хотя санкции с Дериебаски мог бы и не снимать, чисто из вредности.
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если Трамп такой, как вы пишете, то почему от него, как от прокаженного, бегут его сотрудники? он что, слишком радикален для них или наоборот, слишком мягок? по-моему, надежды россиян он вполне себе оправдал. будь на его месте, к примеру, покойный МакКейн, все было бы значительно жестче.
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Потому что он неадекват, коррупционер, не политик и моделайзер, вот и бегут.
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здесь очень редко можно услышать подобное мнение. обычно Трамп рисуется таким себе бравым защитником демократии/Украины/справедливости и конечно же борцом с РФ/лично Путиным и... Европой. этой жирной,дряблой, подлой Европой, которая не хочет слушаться и которой надо дать а-та-та.
вы - приятное исключение.
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А Порошенко будет санкции продливать, ой забыл, он даже их не вводил.
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Мне иногда думается, что это у Трампа на генетическом уровне. Наблюдая за ним, анализируя его заточки и замашки, его повадки и рефлексы, его мимику и оселедець, его психотип и психоанализ, прихожу к выводу, что его пращуры были родом из Украины. Какие ни будь простые землеробы - Трампчуки или Трамплиненко. Очень похоже, особенно в фас и профиль - одно лицо. Фошизд во всей красе и не отличишь.
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Трамплиеры
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У додика сейчас критические дни. Со всех сторон сыпятся расследования. Меняя прокладки он будет строго слушаться сената
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Удобный случай для Киселёва бодро заявить: "Нас е2ут, а мы крепчаем".
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Недавно отменили санкции против Кубы.они продолжались 50 лет. Но немного подумав,ввели их вновь. Теперь заявляют что на Кубе (или в кубе?) плохо живут люди.
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не понимаете? Вам сперва насрали на голову,а потом сказали что вы плохой и от вас все отвернулись.
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Так и вам будут вводить, пока не станете жить так же хорошо, как на Кубе.
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а чего вы бежите сломя голову. Помощь иногда получается страшнее чужих санкций?
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В Іспанії вбили відомого російського політолога та засновника каналу "НТВ", Ігоря Малишенко. Малишенко знайшли повішеним в його будинку. Малишенко критикував путлера за то що він віджав його канал "НТВ" і передав його у власність РАО "Газпром". Смерть Малишенко можна поставити в ряд загадкових "самогубств" Берізівського в Англії, так екс міністра Лесіна який "впав" на підлозі отеля у США та теж загинув..
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яке там "самогубство" усі противники путлера в еміграції помирать. З часів вбивства Троцького у Іспанії нічого не змінилося.
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Трамп, гггадюка, што ж ты тваришь, мирзавиц ?!?!?!?
Оставь Варониш в покое, нигадяй !!! Да, кацапы ??? Трамп продовжив санкції проти Росії, введені за агресію проти України - Цензор.НЕТ 7799
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А їшь чьйо Абамка-чьмо па пад"єздах кацапам гидив.Тепер це робить Трампушька-чьмо.
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Американці наші брати, в кацапи-біси!!! смерть расії!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп продлил санкции против России, введенные за агрессию против Украины
 
 
 
 
 
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