 Трамп продлил санкции против России, введенные за агрессию против Украины

Соответствующее уведомление президента Дональда Трампа размещено в федеральном регистре (официальный журнал американского правительства), сообщает Цензор.НЕТ. Документ вступит в силу после официальной публикации.
Речь идет о санкциях против российских граждан, введенных США в марте 2014 г. после оккупации Россией Крыма. С того момента они неоднократно продлевались. Ограничительные меры предусматривают полную блокировку активов лиц из черного списка на территории США и запрет на въезд на американскую территорию.
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Кроме того, в черный список включены российские оборонные предприятия.
В документе отмечается, что действия России, в том числе аннексия Крыма и применение силы на украинской территории угрожают миру и стабильности в Украине и подрывают ее суверенитет и территориальную целостность. Американские власти подчеркивают, что политика России в отношении Украины представляет угрозу и национальной безопасности США.
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а так китайского ширпотреба столько что только украинского производителя еще не хватало.
не все санкции вредны. есть действительно полезные. хотя за ура-париотизмом этого не видно.
кому хуже?????????
плюс зомбоящик по ушам, это страна невыученных уроков
общая игла - друг без друга никуда
проблема не в том же что бы не возить.
а в том что бы не покупать.
отказаться от бензина, дизтоплива и ядерного топлива из росии. это те части торговли, на которых на расею от нас уходит больше валюты, чем приходит с расеи
я тебя поддержу...!
Свобода - це коли добре озброєне ягня оскаржую це рішення.
Бенджамін Франклін
вы - приятное исключение.
демоны
Оставь Варониш в покое, нигадяй !!! Да, кацапы ???