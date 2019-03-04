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 75 мостов столицы находятся в аварийном состоянии. - Кличко

В Киеве 75 мостов находятся в аварийном состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого"  рассказал мэр города Киева Владимир Кличко.

"Дал (указание) провести проверку. 75 мостов в передаварийном состоянии, уставшие. Три очень уставших. И, к сожалению, у этих очень уставших мостов и моста Патона, ни разу капитального ремонта не было, после того, как сдали в эксплуатацию. Ему сейчас разрабатывают техническую документацию для того, чтобы ремонтировать. Нам до сих пор не отдали в эксплуатацию и не находится на балансе Дарницкий мост. Подольско-Воскресенский мост, который мы строим сейчас. Это мост, который будет соединять правый и левый берег в направлении Троещины. Также в этом году мы снимаем эти ржавые конструкции и сейчас на вантах он будет висеть и очень красиво выглядеть. Работы идут ", - рассказал Кличко.

Также читайте: Движение транспорта на мосту Патона в Киеве будет частично ограничено с 12 по 24 февраля, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3114910
 
 
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Погоди с мостами тут вклады СССР надо возвращать
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Ну да, ЖК и ТРЦ, куда выгодней строить!
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боксеры и строители разные люди. первые выбивают бабки из вторых.
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ЖК и ТРЦ строят частные застройщики с комерчесской целью А мосты это общественое за бюджетные бабки. ВОт если бы у тебя были бабки на ТРЦ, а тебе сказали мост отремонтировать то ты бы сразу завизжал про злочинну владу, про мародёров, про рамки закона и конституции но бабло бы зажал. А тут смотри какой умный
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Друзья которые строят ЖК и ТРЦ должны обустраивать прилежащую территорию и инфраструктуру, а не только карманы набивать!
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многа. не каждый может их посчитать.
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Ну и чтожж ты за столько времени ничего не починил?
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Тебя ждали, ты ж обещал денег подкинуть.
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Вариант Венеция - гондолы на воду ,мосты геть 75 мостов столицы находятся в аварийном состоянии. - Кличко - Цензор.НЕТ 7496
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На пятом году правления (выборы скоро) Педалик заметил непорядок с мостами. Раньше видимо не докладывали, не беспокоили по пустякам.
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Ну не все же могут чудо чудное сотворить что бы на одну ЗП депутата и роскошно жить, и тратить миллионы на пиар, и шикарную хату арендовать...не у всех так выходит понимаешь.
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75??? это где он нашел ... даже с учетом путепроводов - опять Педалика плющит?
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Откуда он столько мостов в Киеве нашел 75 мостов столицы находятся в аварийном состоянии. - Кличко - Цензор.НЕТ 9865
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В городе Киеве построены семь мостов через Днепр
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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"Побачить цю падлюку на парашi
За грою в пiвника з неголеним убивцей..."
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Я думаю, чтг Педалик позычил белок у югика. 75 мостов в Киеве ????
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости75 мостов столицы находятся в аварийном состоянии. - Кличко
 
 
 
 
 
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