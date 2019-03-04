 На улицах оккупированного Донецка находятся остатки корпусов боеприпасов от "Градов", - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии о наблюдении ситуации на востоке Украины за минувшие выходные, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Донецке на улице Путиловская Роща, примерно в 3,5 км к северо-востоку от центрального железнодорожного вокзала, наблюдатели видели предмет, лежавший на обочине улицы. По их оценке, это был корпус боеприпаса реактивной системы залпового огня (типа "Град")", – сказано в отчете.

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"2 марта на улице Ананченко в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра города), примерно в 10 метрах от ближайших жилых домов наблюдатели увидели предмет, который застрял в асфальтовом покрытии посреди улицы. По оценке СММ, это был корпус реактивного снаряда РСЗО", – заявили наблюдатели.

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