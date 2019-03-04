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Все про:Донецк (6015) ОБСЕ (3561) ГРАД (224)

 На улицах оккупированного Донецка находятся остатки корпусов боеприпасов от "Градов", - ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обнаружили на улицах оккупированного Донецка остатки корпусов боеприпасов от "Градов".

Об этом говорится в отчете миссии о наблюдении ситуации на востоке Украины за минувшие выходные, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Донецке на улице Путиловская Роща, примерно в 3,5 км к северо-востоку от центрального железнодорожного вокзала, наблюдатели видели предмет, лежавший на обочине улицы. По их оценке, это был корпус боеприпаса реактивной системы залпового огня (типа "Град")", – сказано в отчете.

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"2 марта на улице Ананченко в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра города), примерно в 10 метрах от ближайших жилых домов наблюдатели увидели предмет, который застрял в асфальтовом покрытии посреди улицы. По оценке СММ, это был корпус реактивного снаряда РСЗО", – заявили наблюдатели.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114908
 
 
 Топ комментарии
 
Ага. Залишки градів є , а будівлі цілі і без жодних пошкоджень...Цікаво, а на кого ця туфта від "сливних бачков" розрахована ?..😁😁😁
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как улицы?! Город же стерт с лица земли карателями!
это как у нас в Луганске нашли обломки Точка-У на газоне возле.... целехонькой витрины!
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Я так думаю, пофигу, какая воронка, но вот на окружающих зданиях/столбах/деревьях, точно следы найдутся.
И повторюсь: если бы ВСУ, обстреляли этот скот из градов, то вой бы стоял на всю планету.
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ПаРаша готовит общественное мнение к полномасштабному наступлению.
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Ага. Залишки градів є , а будівлі цілі і без жодних пошкоджень...Цікаво, а на кого ця туфта від "сливних бачков" розрахована ?..😁😁😁
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Германия и Московия отстроят Донецк, только кому надо уже будет эта Юзовка? На улицах оккупированного Донецка находятся остатки корпусов боеприпасов от "Градов", - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1265
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Московия не только заводы вывезла из Донецка, она все там разрушила, она разграбила и затопила шахты, разрушила жизнь людей.
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Главное теперь, чтобы они сознались кто их выпустил.
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Удивительное дело!
А гении из лнр/днр, не додумались, что после взрыва боеприпаса града, остаются не только "остатки боеприпаса", но и приличная воронка?
Или разрушенное здание, на худой конец.

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Є декілька нюансів. Інколи воронок немає, зате є встрягла труба у асфальті...
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Я понимаю.
Боеприпасы есть разные: некоторые взрываются в воздухе, некоторые имеют контактные взрыватели, иногда, вообще не взрываются (старый хлам).
Но я подозреваю, что в данном случае, имеет место откровенное вранье и довольно жалкая фальсификация.
Т.к. если бы ВСУ, обстреляли этот скот из градов, то вой бы стоял на всю планету.
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Так смм обсє і не стверджують, що мав місце обстріл. Вони лише фіксують те, що бачать. Через тиждень буде офіційний звіт, там і почитаємо. А поки усі ці заяви не мають аніякої сили.
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Ну, в конце концов, это мог быть "дружественный огонь".
Местные папуасы, любят показать, какие изверги воюют в ВСУ.
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не, от града так себе воронка. Не 152мм, прямо скажем. если в землю, то еще так сяк, а в асфальт - не сразу отличишь от выбоин на дороге. Если не обращать внимания на характерный веер.
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Я так думаю, пофигу, какая воронка, но вот на окружающих зданиях/столбах/деревьях, точно следы найдутся.
И повторюсь: если бы ВСУ, обстреляли этот скот из градов, то вой бы стоял на всю планету.
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Дивно. Останній звіт смм від 25 лютого. Звідки інформація?
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как улицы?! Город же стерт с лица земли карателями!
это как у нас в Луганске нашли обломки Точка-У на газоне возле.... целехонькой витрины!
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как с троллейбусом в Донецке. До наших там было 12км, долететь могло только что-то приличное. А на асфальте - царапка, как Тузик пошкрябал лапкой.
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Корпуса то есть. А вот откуда направление прилёта? В волновахе помню указали с севоро востока.
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Подумаешь у них на улицах что то обнаружили, лучше бы железки остались а предатели исчезли.
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лом подешевел
вот и валяеться без хозный))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа улицах оккупированного Донецка находятся остатки корпусов боеприпасов от "Градов", - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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