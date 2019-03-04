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 Третья часть расследования Бигуса: "Укроборонпром" отдал Гладковскому и Жукову контракт на 14 млн грн на закупку авиаприборов. ВИДЕО

В третьей части расследования журналиста Дениса Бигуса о коррупции в "Укроборонпроме" говорится о том, как как действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин отдает на распил группировке Гладковского-Жукова международный контракт стоимостью в 14 млн грн.

Во сколько раз государственный концерн переплатил "мальчикам" за военные авиаприборы? И какую долю от аферы отчислили, об этом говорится в третьей части расследования Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Читайте также: Дело моего сына из лживых фактов продано за 30 cеребренников, - Гладковский

Источник: https://censor.net.ua/n3114907
 
 
 Топ комментарии
 
Не пшик, а страну растягивают десятками и сотнями миллионов долларов эти подонки. И их не один и не два, их легион, сатанистов.
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Все тайное обязательно становится явным.Петя,как ты в глаза людям смотришь?
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Порошенко, перебуваючи у Маріуполі дав зрозуміти, що він ретельно моніторить настрої суспільства, і список президентської партії на парламентських виборах буде формуватись на принципово нових засадах.
І ще у Маріуполі...
Порошенко: "Слава Україні!"
Зал, стоячи: "Героям слава!"
Згадалась прес-конференція і те, як #недорогенькі журнамляді типу Дениса Бігуса не вичавили з себе ані звука у відповідь на це сакральне для кожного українця привітання.
Але поборемо. Зуба не даю.
Даю слово та маю впевненість
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Лише так... І як казав цар Соломон - Все пройде..😃
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С ЧЕГО ВЫ ВЗЯЛИ , ЧТО ЗА 14 млн КУПЛЕНЫ 6 ВЫСОТОМЕРОВ????
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А ви серйозно вірите в те, що хтось з дуууже шановних коментаторів прочитав більше одного рядка з заголовку теми? Особисто я маю великий в тому сумнів..
Нічого, слідство розбереться в чому там кримінал і дасть належну оцінку всім причетним до цієї "сенсації"..😃😃😃
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парашенко и его власть достойны только тюрьмы...
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Каким образом Бигус получил доступ к документам о закупках товаров военного назначения?
Почему не сообщил информацию об утечке в контрразведку СБУ, а предал гласности??? Как-то не хорошо это пахнет!!!
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Справу почали розслідувати в РФ. А Бігус отримав матеріали від брата дружини- високого російського чиновника ФСБ-шника. Ось він на фото:
Директор "Укроборонпрому" Букін віддав Гладковському і Жукову контракт на 14 млн грн на закупівлю авіаприладів, - третя частина розслідування Бігуса. - Цензор.НЕТ 5344
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Брат дружини Бігуса стоїть за спинами двох кацапів, один з яких- Лавров. Другого не знаю.
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А что там за такие супер-пупер запчасти к советской технике середины прошлого века которые нельзя изготовить в Украине и надо покупать в мацковии?Что за бред?
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Атошники кажуть що пустять Бігуса на бігус. Так що очкаріку раджу бігти до Порошенка і молити про цілодобову охорону.
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Опять нам показали самые достоверные доказательства нарисованные в паинте, так зрада аж сльозы тещуть.
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Петру и Ко сейчас отдать власть, все равно, что отпустить руки, вися над пропастью. Если их делишки начнут розслідувати независимые следователи, посыпется весь карточный домик, куча свидетелей запоют как хор церковных мальчиков, сопоставить факты, сверить документы, как минимум на пожизненное с конфискацией.
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Почему Бигус до сих пор на свободе? в тюрьму его за раскачивания лодки во время войны
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Второй день по ленте носят слегка несвежего Бигуса со страшным расследованием давно ушедших лет.
Дела погодки, с 15 года рождения, некоторые уже и в суде были. А Бигус не знал. И совершенно на шару выпил тонну кофе и переговорил три куба разговоров. И вот оказывается, что в 18 году кто-то ему что-то написал, позвонил, слил дамп и пазл сложился. Прям один к одному. И так удачно, что полгода Бигус радовался, сох над этим расследованием, шептал ему "моя преееелееесть" и жалел показать общественности. Но перед самыми выборами понял, что молчать нельзя. Потому что слившие дамп ему не простят. И выдал расследование на гора. Ну, как выдал. Немножко выдал. Типа, ну как бы этому нельзя не верить, оно точно всё так, как я говорю, пацаны. И это только первая часть, а у меня еще две, а может и три. Не, ну я серьёзно, пацаны, чё вы ржёте?
В общем не произошло ничего неожиданного. Общество привычно разделилось на адептов "власть ворует, липецкая фабрика, офшоры, роттердам кококо" и критично мыслящих граждан, понимающих, что по чём в этой жизни.
Хотя в кандидатнике шороху конечно было.
Нервная бабушка нашей политики инстинктивно побежала объявлять импичмент. Она всегда так делает. Мы уже и привыкли.
Новое лицо ЗЕлёного цвета запилило видос с жвачкой жованной прям целево для своего электората.
Полковник, который очень честный, пообещал отменить призыв.
Мамкины антикоррупционеры уже сутки не могут остановить воду из жоп, я даже переживаю, как бы чего не случилось, а то нидайбох, опять же злочынна влада будет виновата. А критично мыслящая часть народа попросила хоть каких-то доказательств. Ну, хоть скин какой, хоть копию почитать. Что бы тоже пазл сложить, а то вот никак.
Но Бигус доказательства предъявить отказался. Говорит, что дамп тяжелый, там много личного, телефоны ******, фото детей и такое общественности показывать нельзя. Общественность здраво предположила, что прокуратуре то точно показать придется, а как иначе? Учитывая еще, что все фигуранты "расследования" уже готовы подавать иски в суд по всяким разным причинам.
Ну, такое. Ждем новых серий. Нам не в первый раз ждать. Мы документов Януковича, выловленных из Киевского моря, вот уже пятый год ждем. Привыкли. А для вас, дорогие друзья, у меня совет. Если на вас случайно или не очень свалился какой нибудь дамп, идите с ним в прокуратуру. Потому что такой алгоритм действий правильный и законный.(С)
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Придушат атошники того бигуса -и поделом)
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Bihus и остальные шавки по ходу не знают как работает рынок. Купи / продай с наценкой, они думаю что хлеб в магазинах продается по цене которой его отпустили на заводе. Вся продукция во всех магазинах продается с наценкой в 150 - 300%
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТретья часть расследования Бигуса: "Укроборонпром" отдал Гладковскому и Жукову контракт на 14 млн грн на закупку авиаприборов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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