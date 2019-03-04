 Третья часть расследования Бигуса: "Укроборонпром" отдал Гладковскому и Жукову контракт на 14 млн грн на закупку авиаприборов. ВИДЕО

Во сколько раз государственный концерн переплатил "мальчикам" за военные авиаприборы? И какую долю от аферы отчислили, об этом говорится в третьей части расследования Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.
І ще у Маріуполі...
Порошенко: "Слава Україні!"
Зал, стоячи: "Героям слава!"
Згадалась прес-конференція і те, як #недорогенькі журнамляді типу Дениса Бігуса не вичавили з себе ані звука у відповідь на це сакральне для кожного українця привітання.
Але поборемо. Зуба не даю.
Даю слово та маю впевненість
Нічого, слідство розбереться в чому там кримінал і дасть належну оцінку всім причетним до цієї "сенсації"..😃😃😃
Почему не сообщил информацию об утечке в контрразведку СБУ, а предал гласности??? Как-то не хорошо это пахнет!!!
Дела погодки, с 15 года рождения, некоторые уже и в суде были. А Бигус не знал. И совершенно на шару выпил тонну кофе и переговорил три куба разговоров. И вот оказывается, что в 18 году кто-то ему что-то написал, позвонил, слил дамп и пазл сложился. Прям один к одному. И так удачно, что полгода Бигус радовался, сох над этим расследованием, шептал ему "моя преееелееесть" и жалел показать общественности. Но перед самыми выборами понял, что молчать нельзя. Потому что слившие дамп ему не простят. И выдал расследование на гора. Ну, как выдал. Немножко выдал. Типа, ну как бы этому нельзя не верить, оно точно всё так, как я говорю, пацаны. И это только первая часть, а у меня еще две, а может и три. Не, ну я серьёзно, пацаны, чё вы ржёте?
В общем не произошло ничего неожиданного. Общество привычно разделилось на адептов "власть ворует, липецкая фабрика, офшоры, роттердам кококо" и критично мыслящих граждан, понимающих, что по чём в этой жизни.
Хотя в кандидатнике шороху конечно было.
Нервная бабушка нашей политики инстинктивно побежала объявлять импичмент. Она всегда так делает. Мы уже и привыкли.
Новое лицо ЗЕлёного цвета запилило видос с жвачкой жованной прям целево для своего электората.
Полковник, который очень честный, пообещал отменить призыв.
Мамкины антикоррупционеры уже сутки не могут остановить воду из жоп, я даже переживаю, как бы чего не случилось, а то нидайбох, опять же злочынна влада будет виновата. А критично мыслящая часть народа попросила хоть каких-то доказательств. Ну, хоть скин какой, хоть копию почитать. Что бы тоже пазл сложить, а то вот никак.
Но Бигус доказательства предъявить отказался. Говорит, что дамп тяжелый, там много личного, телефоны ******, фото детей и такое общественности показывать нельзя. Общественность здраво предположила, что прокуратуре то точно показать придется, а как иначе? Учитывая еще, что все фигуранты "расследования" уже готовы подавать иски в суд по всяким разным причинам.
Ну, такое. Ждем новых серий. Нам не в первый раз ждать. Мы документов Януковича, выловленных из Киевского моря, вот уже пятый год ждем. Привыкли. А для вас, дорогие друзья, у меня совет. Если на вас случайно или не очень свалился какой нибудь дамп, идите с ним в прокуратуру. Потому что такой алгоритм действий правильный и законный.(С)