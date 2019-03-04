 Постановление Кабмина, обжалованное Тимошенко, утратило силу в 2018 году, - Рябчук

Однако, как написал в Facebook пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук, документ утратил силу в прошлом году, передает Цензор.НЕТ.
"Решением, о котором идет речь, отменено постановление, которое утратило силу. Обжаловано постановление Кабинета министров Украины от 27 апреля 2016 №315, утратившее силу, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года номер 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", - написал Рябчук.
Однако, добавил пресс-секретарь главы правительства, Кабмин будет подавать апелляцию и обжаловать решение в установленном порядке.
Напомним, Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск народного депутата Юлии Тимошенко и признал противоправным постановление правительства относительно цены на природный газ. Было отмечено, что суд принял соответствующее решение в связи с нарушением правительством порядка принятия оспариваемого постановления в части его согласования с Секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой Украины, а также обнародования проекта постановления.
круг замкнулся.
клиника.
потому в стране такой бардак и нищета а топ коррупция на несколько порядков выше чем при бандите Янукоовще
президент может ветировать любой закон назначает и снимает Генпгокугога главу СБУ ..........
тем в Украине у президента огромные полномочия.
вот и пригнал сюда своих холуев в поддержку мальдивского барыги.
а вообще я за то чтобы тарифы были обоснованными и не требовали компенсаций из бюджета для всех без разбора. если я в силах заплатить 3500 в месяц (январь) то я должен их платить, а мои родители имеют обоснованную субсидию и платят всего 1000. это справедливо
Окружной админсуд Киева признал противоправным постановление Кабмина №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.Источник:https://censor.net.ua/n3114905
- Мабуть "кваліфікованим " юристам та суддям не відомо, що якщо оскаржується нармативний акт КМУ, який змінений іншим або іншою редакцією попереднього, то скасовуються і всі наступну нормативні акти по цій гілці. В праві не може бути, як у дворовому футболі - порушення заграно, граємо далі.
блин, чего ж так юльке не везет ни с командой ни со сторонниками. то гадя, то ручной шпиц власенка, то дебилы в сторонниках каждый 0.5-ый... не, с такой "командой" ходить юльке в девках до гроба
Подать в суд,чтоб отменить то,что полгода как отменено.. Этож дохериться надо!
- а йа в 4 раза!
козломордые запасайтесь бутылками=))
Руководитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов заявил, что в чеченских и ингушских семьях - по восемь детей. «Россияне закончатся к 2050 году». И добавил, что в России будут жить чеченцы, ингуши и арабы и как-то повлиять на ситуацию уже невозможно.
А по поводу бутылок скопировал "На рассии три "агрегатних" состояния-на войне, в тюрьме, в земле и промежуточное - на бутылке.
а...миледи и ее юристы еще 5 месяцев после этого добивались его отмены?
(или что-то не так понял?)
Окружной админсуд Киева признал противоправным постановление Кабмина №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.Источник:https://censor.net.ua/n3114905
"Суд принял такое решение в связи с нарушением правительством порядка принятия обжалуемого постановления в части его согласования с Секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой Украины, обнародования проекта постановления и прочее, что в целом привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц. Указанные нарушения признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу"Источник:https://censor.net.ua/n3114810
Где написано о необоснованности?
Правительство нарушило порядок постановления. Постановление О ЦЕНЕ. Чем нарушило? не согласовало его с " Секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой Украины, обнародования проекта постановления и прочее, что в целом привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц". Т.е. существует ряд сторон, с которыми правительство обязано было согласовывать изменение ЦЕНЫ. Поскольку оно этого не сделало - принятая им цена является НЕЗАКОННОЙ.
Потому как теперь можно требовать пересмотреть тарифы, принятые этим постановлением и пересчитать ваши счета на газ за 2 с половиной года.
Правда тут есть подводный камень: новые тарифы могут оказаться выше старых
Слава Плюща не дает спать "Упихнуть невпихуєме".
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Больше всего врет соратник Медведчука - Вадим Рабинович. Почти все, что звучит из его уст - сплошная манипуляция и неправда. Чуть меньше обманывает Юлия Тимошенко - лишь 30% ее слов правдивы. Почти так же - еще один кандидат в президенты - экс-регионал Юрий Бойко.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Чудны твои дела, выборы!
НАДА ПОНИМАТЬ ЭТО ЛУКАШЕНКО ТЕБЯ СЮДА ЗАГНАЛ?
КОТОРЫЙ НЕДАВНО ГОВОРИЛ ШО НЕ СОМНЕВАЕТСЯ В ПОБЕДЕ МАЛЬДИВСКОГО ПЕТРА
ИЛИ ТОЖЕ КАК ПОРОХОБОТЫ СОСЕШЬ РАШЕНКИ?
==================================================================
во-первых, было бы странным, если бы пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук, т.е. представитель стороны совершившей преступление сказал наоборот
во-вторых, возникает вопрос: куда делись деньги населения страны переплатившего за газ?
В этой ситуации есть чья-то вина.
1. Если сроки упущены по вине суда, тогда всю ответственность должны понести судьи.
2. Если сроки не упущены, тогда должен быть произведен перерасчет и произведена выплата компенсации населению.
В ЛЮБОМ ИЗ 2 СЛУЧАЕВ ВИНОВНЫЕ ДОЛЖНЫ ПОНЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А почему тогда админсуд принял в производство документ, который уже утратил силу, т. е. был бумажкой?
А раз так, то почему вдруг Кабмин будет подавать апелляцию и обжаловать решение суда по якобы утратившей силе бумажке? Источник: https://censor.net.ua/n3114905Источник: https://censor.net.ua/n3114905
Де вони дебілів понабирали?