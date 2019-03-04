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Все про:Газ (9033) Кабмин (10861) постановление (82) Тимошенко (24183) Рябчук (4)

 Постановление Кабмина, обжалованное Тимошенко, утратило силу в 2018 году, - Рябчук

Окружной админсуд Киева признал противоправным постановление Кабмина №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.

Однако, как написал в Facebook пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук, документ утратил силу в прошлом году, передает Цензор.НЕТ.

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"Решением, о котором идет речь, отменено постановление, которое утратило силу. Обжаловано постановление Кабинета министров Украины от 27 апреля 2016 №315, утратившее силу, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года номер 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", - написал Рябчук.

Однако, добавил пресс-секретарь главы правительства, Кабмин будет подавать апелляцию и обжаловать решение в установленном порядке.

Напомним, Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск народного депутата Юлии Тимошенко и признал противоправным постановление правительства относительно цены на природный газ. Было отмечено, что суд принял соответствующее решение в связи с нарушением правительством порядка принятия оспариваемого постановления в части его согласования с Секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой Украины, а также обнародования проекта постановления.

Также читайте: Судьи Земляная и Паринов заявили о самоотводе по делу газового бизнеса окружения Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3114905
 
 
 Топ комментарии
 
весь прикол только в одном - ни снизить тарифы нни посадить кого бы то нибыло президент не может по определению - у него на это нет прав и полномочий. вот такой вот пердимонокль... но вам это значть не обязательно
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Тимошенко став президентом снизит тарифы и посадит петрушу,поэтому я пожалуй проголосую за неё !
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Юля мокнула мордой в дерьмо поднимальщиков тарифов .
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Тимошенко став президентом снизит тарифы и посадит петрушу,поэтому я пожалуй проголосую за неё !
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весь прикол только в одном - ни снизить тарифы нни посадить кого бы то нибыло президент не может по определению - у него на это нет прав и полномочий. вот такой вот пердимонокль... но вам это значть не обязательно
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Я тебя умоляю.То,что творит петя- пердимонокль просто плачет истерически.
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Я вас умоляю, блажен кто верует. Пусть помечтает о снижении цен на газ, которых никогда не будет. Это ж бахиня наобещала.
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это ж главная тема зрадофилов и оьлгинцев - убедить всех что ПЭТЯ всех купил и все делает причем ка можно хуже для Украины. А когда им говорят что президент может только руководить внешней политикой и армией - говорят, а как же он все это ужасное натворил в чем его обвиняют? причем обвиняют его те же самые зрадофилы и ольгинцы.
круг замкнулся.
клиника.
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Та я тебя умоляю,ты прямо, как не в курсе украинских дел,по факту президент в Украине решает ВСЁ,таковы реалии а не сказки написанные на бумажке. Постановление Кабмина, обжалованное Тимошенко, утратило силу в 2018 году, - Рябчук - Цензор.НЕТ 3739
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порохобот, так прямо и пиши: кто против Петра тот ахент Кремльб..
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порохобот от у вас презикдент, вааще, ничего не может

потому в стране такой бардак и нищета а топ коррупция на несколько порядков выше чем при бандите Янукоовще

президент может ветировать любой закон назначает и снимает Генпгокугога главу СБУ ..........

тем в Украине у президента огромные полномочия.
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О-оо , любители бандюковича подтянулись, давно так кацапами не воняло... Ты каким десятком титушек командовал? Или просто за водкой бегал?
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Юлічка наше щастя! Буде Юля - буде все!
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все типа беларусы что тут отписываются - агенты беларуского КГБ.. и они почемуто топят за Пэтю
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так их колхозник недавно сказал шо не сомневается в победе Петра Постановление Кабмина, обжалованное Тимошенко, утратило силу в 2018 году, - Рябчук - Цензор.НЕТ 9111


вот и пригнал сюда своих холуев в поддержку мальдивского барыги.
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Даю наводку. Глянь коэффициенты на букмекерских конторах и сравни их с теми рейтингами которыми вас кормят.
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юлька власенку последние волосы вырвет нахрен... урист
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Юля мокнула мордой в дерьмо поднимальщиков тарифов .
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отменив отмененное постановление? да, это мощно!
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Ты за поднятие тарифов, бывший милиционер донецка？
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почему донецка? фантазия прет?

а вообще я за то чтобы тарифы были обоснованными и не требовали компенсаций из бюджета для всех без разбора. если я в силах заплатить 3500 в месяц (январь) то я должен их платить, а мои родители имеют обоснованную субсидию и платят всего 1000. это справедливо
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ну, так суд и признал, что тарифы были необоснованы
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кто сказал? суд признал противоправным постановление, которое и так отменено. ты разницу понимаешь7 суд не рассматривал законность и обоснованность тарифов. суд признал что само постановление было противоправным. причин может быть масса от нарушения процедуры принятия до орфографической ошибки в тексте.
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еще один не читатель, а писатель. Вас по тревоге подняли, шоле?

Окружной админсуд Киева признал противоправным постановление Кабмина №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.Источник:https://censor.net.ua/n3114905
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*** баран. читай внимательно - противоправным (а не незаконным) признано постановление (а не его содержание). причем постановление и так отмененное. что тебе еще не понятно? понабирают дебилов по обьявлениям....
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старые менты все такие.. но мозги не отбиты патамуша их никогда не было Постановление Кабмина, обжалованное Тимошенко, утратило силу в 2018 году, - Рябчук - Цензор.НЕТ 9403
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Стрелок, людям ннаписано ниже, а тебе, как менту, повторю:
- Мабуть "кваліфікованим " юристам та суддям не відомо, що якщо оскаржується нармативний акт КМУ, який змінений іншим або іншою редакцією попереднього, то скасовуються і всі наступну нормативні акти по цій гілці. В праві не може бути, як у дворовому футболі - порушення заграно, граємо далі.
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серьезно? а можно норму права которая так говорит? Где такое написано7
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для тебя, как для дурачка, я пример приведу. приняли постановление, потом в нем обнаружили процессуальную ошибку. постановление отменили и приняли новое. после того слоупоки из команды колясочницы решили пропиарится на таких дегенератах как ты и подали в суд на признание незаконности 2неправильного" постановления. по твоей кривой лоогике отмена уже отмененного постановления автоматически отменяет все постановления которые были приняты после него? это тебе власенка рассказал?

блин, чего ж так юльке не везет ни с командой ни со сторонниками. то гадя, то ручной шпиц власенка, то дебилы в сторонниках каждый 0.5-ый... не, с такой "командой" ходить юльке в девках до гроба
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а я за то, чтобы и тарифы, и цены на продукцию и оплата труда были Европейскими. И вообще отменить нахрен гривну и разогнать Нацбанк - толку от них абсолютно никакого, просто заменить гривну на Евро и все... никаких колебаний курса, печатаний денежной массы. При обмене запретить менять больше чем указано в декларации. Все что не указано изьять и продать с торгов!
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так будем жить и хзнать что кредит в год как стоил год назад столько и будет стоит завтра и послезавтра, хлеб и продукты будут по стандартной цене и зарплата будет что завтра что через 5 лет стабильной и на нее столько же можно будет купить сколько сегодня
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Админ, это указывают, что вам делать！
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Помоему это Юлю макнули так нехило.
Подать в суд,чтоб отменить то,что полгода как отменено.. Этож дохериться надо!
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- а йуличка сделала бы это в 2 раза быстрее!
- а йа в 4 раза!
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ну а шо?
козломордые запасайтесь бутылками=))

Руководитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов заявил, что в чеченских и ингушских семьях - по восемь детей. «Россияне закончатся к 2050 году». И добавил, что в России будут жить чеченцы, ингуши и арабы и как-то повлиять на ситуацию уже невозможно.
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Так они ж тоже расеяне или нет? Будут независимые республики? Как еще можно понять этот бред? Или расеяне,или независимые страны.
А по поводу бутылок скопировал "На рассии три "агрегатних" состояния-на войне, в тюрьме, в земле и промежуточное - на бутылке.
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За Юлю многие топят. Но будет ли она хоть что-то делать, став президентом? Делать для людей, а не для тех, с кем она придет к корыту. Хотя бы одно, но что-то реальное... А если на посту министра юстиции Власенко сменит Петренко, то ничего не изменится. Разгонит мусоров? Сомневаюсь... Разгонит суды? Сомневаюсь... Поменяет таблички - охотно верю. Не будет трогать Кучму, Порошенко - охотно верю. Хоть что-то реально она может изменить?
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она порошенку не будет трогать? того, шо с 2005 года "в сдезах и соплях"? Главное, чтобы он не успел из страны сбежать, а там только перья полетят!
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т.е. оно было отменено еще в прошлом октябре ?
а...миледи и ее юристы еще 5 месяцев после этого добивались его отмены?
(или что-то не так понял?)
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было отменено следующим, повысившим тарифы еще больше. А Юля добилась в суде признания того, что и первый то указ был с необоснованной ценой. так, что это первый шаг, но очень важный.
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Нету там о необоснованной цене ни слова.
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я понимаю, что стецькам читать тексты некогда, для того, чтобы срать на оппозицию или пэдру выгораживать и заголовков им хватает, но все же:

Окружной админсуд Киева признал противоправным постановление Кабмина №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.Источник:https://censor.net.ua/n3114905
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ты как и власенко - специалист так себе. я тебе выше все расписал - признать противоправным постановление не означает признать его содержание (содержимое) незаконным. не доходит? вот и до юлькиных юристов не дошло
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Нихрена ты не понимаешь... Где ты там увидел о необоснованной цене?

"Суд принял такое решение в связи с нарушением правительством порядка принятия обжалуемого постановления в части его согласования с Секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой Украины, обнародования проекта постановления и прочее, что в целом привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц. Указанные нарушения признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу"Источник:https://censor.net.ua/n3114810

Где написано о необоснованности?
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Все вам разжовывать приходится.
Правительство нарушило порядок постановления. Постановление О ЦЕНЕ. Чем нарушило? не согласовало его с " Секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой Украины, обнародования проекта постановления и прочее, что в целом привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц". Т.е. существует ряд сторон, с которыми правительство обязано было согласовывать изменение ЦЕНЫ. Поскольку оно этого не сделало - принятая им цена является НЕЗАКОННОЙ.

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Но хочу тебя утешить - хоть там и нет ничего об обоснованности - ты прав - цена действительно экономически необоснована. Она должна быть выше.
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интересно, с каких таких хренов? У кобелевой мамаши аппетиты выросли? Или пэдре с гросей бабла не хватает на офшорах?
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Маразм, какой смысл был во всех этих юридических манцах по отмененному постановлению. Разве, чтоб лапшу вешать своему лохторату "высокообразованному".
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А зачем еще? Ну и чтоб юристы не байдыкували!
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Суд сказал о незаконности установления тарифов в 2016, которые действовали до октября 2018 (тоже муть какая-та от КМ). И поэтому переплаченные деньги нужно вернуть по закону, соя.
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где сказал суд? в воспаленном мозгу свидетелей косатой *****?
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кто? всато-голубой? ну да, он специалист знатный....
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Не отмены, а признания противоправным и недействительным постановление Кабмина №315. А это две большие разницы))), имеющие юридически разные последствия.
Потому как теперь можно требовать пересмотреть тарифы, принятые этим постановлением и пересчитать ваши счета на газ за 2 с половиной года.
Правда тут есть подводный камень: новые тарифы могут оказаться выше старых Постановление Кабмина, обжалованное Тимошенко, утратило силу в 2018 году, - Рябчук - Цензор.НЕТ 8311
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Не,только сейчас начали "отменять отмененное".
Слава Плюща не дает спать "Упихнуть невпихуєме".
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бабуля ****, пучеглазая жаба..
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грося, не нервичай так, ответить таки придется...
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Я не знаю как красть газ , кроме как на завышенных нормах расхода газа для домов без приборов учёта ( газа ) - добавила жулька
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И чем ближе к выборам, тем больше политики врут. Ловили на слове будущих кандидатов аналитики VoxUkraine. Обнаружили, что с лета 2018 года лапши на ушах украинцев стало значительно больше.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119

Постановление Кабмина, обжалованное Тимошенко, утратило силу в 2018 году, - Рябчук - Цензор.НЕТ 8434 Больше всего врет соратник Медведчука - Вадим Рабинович. Почти все, что звучит из его уст - сплошная манипуляция и неправда. Чуть меньше обманывает Юлия Тимошенко - лишь 30% ее слов правдивы. Почти так же - еще один кандидат в президенты - экс-регионал Юрий Бойко.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
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Кто платит VoxUkraine - тот по их мнению меньше всех и врёт. Вот мне интересно, шо Юлька соврала? А ну хоть шось?
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Оказывается, меньше всех врут Порошенко и Гройсман!
Чудны твои дела, выборы!
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А ШО ЭТА БЕЛОРУСА БОЛЬШЕ ВСЕГО ВОЛНУЕТ КТО В УКРАИНЕ БРЕШЕТ?

НАДА ПОНИМАТЬ ЭТО ЛУКАШЕНКО ТЕБЯ СЮДА ЗАГНАЛ?

КОТОРЫЙ НЕДАВНО ГОВОРИЛ ШО НЕ СОМНЕВАЕТСЯ В ПОБЕДЕ МАЛЬДИВСКОГО ПЕТРА

ИЛИ ТОЖЕ КАК ПОРОХОБОТЫ СОСЕШЬ РАШЕНКИ? Постановление Кабмина, обжалованное Тимошенко, утратило силу в 2018 году, - Рябчук - Цензор.НЕТ 2179
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Ну шо ты будешь делать?Опять проотвечалась...То фуй длинный,то рубашка короткая.Зато можно подать на апелляцию и ещё ближайших пять лет понты колотить.Как мило.Данная особа просто не может остановится, её тупо зациклило,как поцарапаную заедающую пластинку.Ее песня хороша,начинай с начала.Но стабильность всё таки присутствует.Все не выполненные Юлькины обещания стабильно связанны с газом.Дык где экономичные газовые котлы,на установку которых были выделины деньги из бюджета?Тетенька Юля,вы жеж обещали с этим разобратся,когда доллар ещё по 2,5гр был,а потом по 4гр,а вы всё обещали,что котлы таки установят.Так,как деньги из бюджета на них уже потрачены и они закуплены в полном объёме.Юля, где газовые котлы,ау!!!Кстати с Яныком вместе тельняшки на груди рвали.Но кроме кабального контракта с Газпромом ,так ни хрена и не реализовала.И бабки за завышенные тарифы на газ за зиму 2008-9 годов,так ни кому и не вернула.А как обещала...
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но оно действовало 2 с половиной года и по нему сдирали деньги
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Окружной админсуд Киева признал противоправным постановление Кабмина №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.

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во-первых, было бы странным, если бы пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук, т.е. представитель стороны совершившей преступление сказал наоборот

во-вторых, возникает вопрос: куда делись деньги населения страны переплатившего за газ?

В этой ситуации есть чья-то вина.

1. Если сроки упущены по вине суда, тогда всю ответственность должны понести судьи.


2. Если сроки не упущены, тогда должен быть произведен перерасчет и произведена выплата компенсации населению.


В ЛЮБОМ ИЗ 2 СЛУЧАЕВ ВИНОВНЫЕ ДОЛЖНЫ ПОНЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!




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Главное чтобы перерасчет прошел в пользу населения, а не наоборот
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Похоже что ботоксная бабка опять обосралась...жиденьким...😀
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как написал в Facebook пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук, документ утратил силу в прошлом году
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А почему тогда админсуд принял в производство документ, который уже утратил силу, т. е. был бумажкой?
А раз так, то почему вдруг Кабмин будет подавать апелляцию и обжаловать решение суда по якобы утратившей силе бумажке? Источник: https://censor.net.ua/n3114905Источник: https://censor.net.ua/n3114905
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Есть такая штука - "процедура" называеться.
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Юля опять вжарила блок панамских патриотов
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Яким хріном вона могла когось "вжарити"? Здійняла пустопорожній галас, та й усе. Щоб отакі дурні, як ти, раділи.
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Вжарила,на кучу бумажек и времени. Зато себя выставила полной идиоткой!
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Гройсман уже попался на уголовщине - 2 года воровали на завышенных тарифах с народа, а это сотни миллиардов гривень и это подтвердил суд. Но знал ли об этом президент? Думаю даже и не подозревал. Кто такой гройсман - не знает он такого и вообще для этого есть генпгокугог.
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У цьому вся Юля: створювати враження бурхливої діяльності - про людське око. В надії на те, що ніхто не здогадається, що це пустопорожній галас.
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Мабуть "кваліфікованим " юристам та суддям не відомо, що якщо оскаржується нармативний акт КМУ, який змінений іншим або іншою редакцією попереднього, то скасовуються і всі наступну нормативні акти по цій гілці. В праві не може бути, як у дворовому футболі - порушення заграно, граємо далі.
Де вони дебілів понабирали?
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А мне почему-то вспомнилась эпопея-цирк с Тамифлю.
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