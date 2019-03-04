 Порошенко обратится к Верховной Раде с просьбой немедленно принять новый закон о незаконном обогащении

Об этом во время пресс-конференции сообщил представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Прямой".

Президент полностью разделяет обеспокоенность международных партнеров Украины тем, что отмена этой статьи ослабила влияние всей антикоррупционной структуры в Украине. ... Поэтому он немедленно после решения Конституционного суда подал закон с поправками в Уголовный кодекс, который предлагает новую редакцию этой статьи. И в ближайшие дни президент обратится к руководству Верховной Рады, он определил этот закон как неотложный, с просьбой как можно быстрее его рассмотреть и принять ответственное решение", – сказал Медведев.

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По словам представителя избирательного штаба Порошенко, решение Конституционного суда отрицательно повлияло на предвыборную кампанию действующего главы государства.

"Я еще раз подчеркиваю, что если смотреть на это решение Конституционного суда в логике предвыборного процесса, то это конечно, было решение, которое произвело ощутимо негативное влияние на нашу предвыборную кампанию. Хотя президент никакого влияния на это решение не имел. Более того, трое из четырех судей, которые голосовали против такого решения, были назначены в Конституционный суд по представлению действующего президента", – добавил Медведев.

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Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.