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 Политика Украины
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Все про:ВР (22684) законопроект (2021) Порошенко (16486) незаконное обогащение (10)

 Порошенко обратится к Верховной Раде с просьбой немедленно принять новый закон о незаконном обогащении

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время обратится к руководству Верховной Рады с просьбой как можно быстрее рассмотреть его законопроект о наказании за незаконное обогащение.

Об этом во время пресс-конференции сообщил представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Прямой".

Президент полностью разделяет обеспокоенность международных партнеров Украины тем, что отмена этой статьи ослабила влияние всей антикоррупционной структуры в Украине. ... Поэтому он немедленно после решения Конституционного суда подал закон с поправками в Уголовный кодекс, который предлагает новую редакцию этой статьи. И в ближайшие дни президент обратится к руководству Верховной Рады, он определил этот закон как неотложный, с просьбой как можно быстрее его рассмотреть и принять ответственное решение", – сказал Медведев.

Читайте на Цензор.НЕТ: G7 и Всемирный банк требуют от Украины вернуть наказание за незаконное обогащение и продолжить уже начатые расследования

По словам представителя избирательного штаба Порошенко, решение Конституционного суда отрицательно повлияло на предвыборную кампанию действующего главы государства.

"Я еще раз подчеркиваю, что если смотреть на это решение Конституционного суда в логике предвыборного процесса, то это конечно, было решение, которое произвело ощутимо негативное влияние на нашу предвыборную кампанию. Хотя президент никакого влияния на это решение не имел. Более того, трое из четырех судей, которые голосовали против такого решения, были назначены в Конституционный суд по представлению действующего президента", – добавил Медведев.

Также на Цензор.НЕТ: Поданный Порошенко законопроект о незаконном обогащении - хуже, чем принятый при Януковиче, - ЦПК

Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3114904
 
   
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А говорят,что это Зеленский клоун .... Порошенко обратится к Верховной Раде с просьбой немедленно принять новый закон о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 2111 Порошенко обратится к Верховной Раде с просьбой немедленно принять новый закон о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 2111 Порошенко обратится к Верховной Раде с просьбой немедленно принять новый закон о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 2111
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Петя , обісрався - обтікай мовчки.. Без полум'яних слів і промов.. Ти в цейтноті..
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на базарі одні відрубані руки корупціонерів. вгадайте де свинарчуки Порошенко обратится к Верховной Раде с просьбой немедленно принять новый закон о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 8572
Порошенко обратится к Верховной Раде с просьбой немедленно принять новый закон о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 761
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Алексей Арестович назвал туфту Бигуса, Хайпом перед выборами и плохо состряпанным на спех Порошенко обратится к Верховной Раде с просьбой немедленно принять новый закон о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 476
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Разумнее судей расстрелять. Или повесить...
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Янукович - лох ибо воровал не вышиванке, а надо было мародерить армию и страну в украинской вышитой сорочке под патриотические гасла "армия, мова, вера", как это делает шоколадный петя

Порошенко обратится к Верховной Раде с просьбой немедленно принять новый закон о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 1731
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Забрехался цап, как Януковощь мог мародёрить армию если он её целенаправленно разваливал и на армию вообще ничего не выделял?? Опять гебнявых картинок натырил с однокласников и вконтактика...ну а твой левый флажёк совсем не удивляет..вся кацапня щас люто топит против Порошенко, а вот Люля и клоун у них свои ребята
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Янукович отлично шпилил на украинском, а все остальное бы политтехноолги приделали. Порошенко не ростов, а гуантанамо на пожизненное
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Щас вся жюлько банда с партии Родина будут рогом упираца против. Им щас кровь с носа нужно что было как можно хуже в стране, это единственный шанс их ботоксной поднять падающий рейтинг...
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Закон от шоколадной банды принимать нельзя!
Это зелёный свет для всех коррупционеров!😡😠👺
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Картина Давида Герарда "Сдирание кожи с продажного судьи"

Порошенко обратится к Верховной Раде с просьбой немедленно принять новый закон о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 6275
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Шо воно мэлэ?
Воровство и коррупция у нас теперь закреплены законодательством!!
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Я не вірю що Пашинській не при дєлах коли таке бабло дерибанили у оборонці.

Порошенко обратится к Верховной Раде с просьбой немедленно принять новый закон о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 4450
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Про Турчинова тоже молчат, левая рука не знала, что делает правая рука? Порошенко обратится к Верховной Раде с просьбой немедленно принять новый закон о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 5922
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Вот вам и молодая , свежая кровь, новые лица, как примерно молодая команда Черновецкого! И после этого я поверю Зе?
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Наша писня ?гарна,нова,починаймо ii знову.
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Педро хвоста накрутили наши западные партнеры.
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Если вспомнить ситуацию в Молдове на выборах президента осенью 2016 года , то ситуация повторяется полностью . Снова крики " все воруют" , " долой коррупцию" , не хватает только демонстраций проплаченных мацковией титушек . Далее . Выбрали промацковского Додона и что ? Кого посадили за воровство в Молдове ? Никого. Кто оказался коррупционером ? снова никто. Вот если бы победил противник мацковии , то вой продолжался бы как у нас в Украине.Методичка одна - воруют. Чтобы кто не доказывал , вой эфэсбешного стада будет продолжаться до выборов 31 марта .
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надо же, сколько проколов у пэпы всплыло как раз перед выборами.
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Там еще в предвыборном турне появляются проблемки!
Кстати, сегодня в Николаеве отменили концерт Тины Кароль, причина "очень" уважительная - в Николаев приехал и Петр Порошеко также...
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Кондитер знает что закон обратного действия не имеет. Вот он под занавес своего Президентства и спас всех своих прихвостней от ответственности. Типа сажайте будущих коррупционеров, а шоколадных не трожте
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Судью наказать немедленно,отобрать служебныи проезднои на трамваи,пусть на работу пеши ходит.Что-бы другим не повадно было.
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- Немедленоо объявить - бджолы протів мэду! Порошенко обратится к Верховной Раде с просьбой немедленно принять новый закон о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 509


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Коло замкнулося, тепер зрозуміло що Олексійович свій народ за безмозгле бидло вважає.Зла неврівноважена особа...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обратится к Верховной Раде с просьбой немедленно принять новый закон о незаконном обогащении
 
 
 
 
 
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