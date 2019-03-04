 "Думаю, что другие кандидаты пойдут тем же путем", - Садовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Самопомочи".
"Я сделал свой шаг и думаю, что другие кандидаты пойдут тем же путем. Именно сейчас Украина имеет шанс выбрать проукраинского антикоррупционного президента. Тот путь, которым идет страна сейчас, заведет в очень темные времена. Кто-то может со мной согласиться, не согласиться, но я так думаю. И поэтому я принял для себя непростое, но очень ответственное решение", – цитирует Садового пресс-служба политсилы.
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Несмотря на отзыв своей кандидатуры, политик призвал всех избирателей прийти на участки в день выборов и выполнить свой "священный долг" – проголосовать.
"Знаете, как на Пасху все христиане идут святить паски? Так чтобы все пришли и проголосовали – это очень важно. Каждый будет иметь свои приоритеты в отношении того или иного кандидата. Но надо проголосовать, чтобы у нас не украли выборы и чтобы они прошли честно", – цитирует пресс-служба Садового.
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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее мэр Львова Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента Украины в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.
а я вижу что страна в гораздо лучшем состоянии чем в 2013-2014
Садовой для меня как политик перестал существовать в принципе. Мэр Львова- его ПОТОЛОК.
И да, Гриценко НЕ ВЕРЮ. И особо забывчивым напомню, что он даже не поддержал Майдан!
І да: де 2 українці, там 3 гетьмани. Парламентська республіка з нашим менталітетом - це постійний бардак!
Ему что жить надоело.
А почему все молчат про Смешко?Втюхивают,кого ни попадя Бойко,Юльку,Гриценко,главное,что ну ни один из этих персонажей не смог пройти мимо казны Украины.А нам это ненажерливое кодло всё втюхиваю и втюхивают.Прям кристально"чисА-честныЯ"персонажи,*** буду,пасть порву,моргала выколю.Один лучше другого,а про Смешко ни буковки ни где.Бойко,скандал с вышками,Юлька дважы сидевшая и безостановочно грабящая страну, Гриценко распродажа армейского имущества и земель,на пару с Юлькой от А до Я.
Шо?Про тех кто страну не грабил,имея такую возможность,говорить в слух не ЗЯ?!
С Зеленским понятно,каким только дерьмом его не поливали,но признатся честно слабенько.Кроме актеришки,клоуна и маски Коломойского,клеймить больше не чем.А его обещание узаконить за сдачу коррупционеров властям и получение процентов от награбленной ими суммы в качестве бонуса,тому,кто таковых сдаст,вообще бомба!Причем любой из нищего клерка,сможет обогатится абсолютно легально,став богатым в один счелчок пальцев!А вот про Смешко тишина.
Самопомич (Соболев, Березюк, Сыроид)! Очищайтесь по скорее от этой трухи до парламентских выборов! Иначе оно же вас на дно за собой утянет!
Irina @Irysika20
Проститут на проституте и проститутом погоняет.Богомолец продала Порошенко квоты на представителей в избирательных комиссиях .https://iamir.info/ru/news/bohomolets-prodala-poroshenko-kvoti-na-predstavytelei-v-yzbyratelnikh-komyssyiakh-ystochnyk?fbclid=IwAR3EHeGzY1j3GNPTNz9ld8eXNLsvysewcBIuKGPbBt56-MYArRFvcrFlajg …
6:30 - 4 мар. 2019 г.