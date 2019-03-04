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 Политика Украины
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 "Думаю, что другие кандидаты пойдут тем же путем", - Садовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры

Мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) заявление об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Самопомочи".

"Я сделал свой шаг и думаю, что другие кандидаты пойдут тем же путем. Именно сейчас Украина имеет шанс выбрать проукраинского антикоррупционного президента. Тот путь, которым идет страна сейчас, заведет в очень темные времена. Кто-то может со мной согласиться, не согласиться, но я так думаю. И поэтому я принял для себя непростое, но очень ответственное решение", – цитирует Садового пресс-служба политсилы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны

Несмотря на отзыв своей кандидатуры, политик призвал всех избирателей прийти на участки в день выборов и выполнить свой "священный долг" – проголосовать.

"Знаете, как на Пасху все христиане идут святить паски? Так чтобы все пришли и проголосовали – это очень важно. Каждый будет иметь свои приоритеты в отношении того или иного кандидата. Но надо проголосовать, чтобы у нас не украли выборы и чтобы они прошли честно", – цитирует пресс-служба Садового.

Также на Цензор.НЕТ: Амбиции наших политиков губят Украину, - Глузман

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее мэр Львова Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента Украины в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3114902
 
 
 Топ комментарии
 
Правильный поступок,надо не дать соево-мальдивскому,не единого шанса,НЕТ не на победу а на фальсификации !
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Молодец, Садовый! Принимает решение и его обосновывает. Я тоже думаю, что Гриценко на сегодня лучший кандидат.
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Молодец, Садовый! Принимает решение и его обосновывает. Я тоже думаю, что Гриценко на сегодня лучший кандидат.
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Гриценко должен последовать призыву Садового и снять свою кандидатуру.
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У дем . кандидатов путь только один - или снимать свои кандидатуры в пользу одного реального кандидата или Пэтя побеждает на выборах во второй раз и будут они кусать локти и сидеть в вечном перемирии и коррупции и смотреть как страна катится в пропасть.
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>как страна катится в пропасть

а я вижу что страна в гораздо лучшем состоянии чем в 2013-2014
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сравни с 2013-2014 сколько денег в казне, военный бюджет, и даже сколько гибли...
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Я вижу как страна нещадно разворовывается тысячами стервятников и на огромные суммы, а гибнут одинаково,только раньше за несколько месяцев, а теперь ежедневно годами - в сумме одинаково.
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что ты можешь видеть кроме того что тебе льют в уши
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ну так, покупна здатність пенсій та зарплат впала - доходи буржуїв зросли, для вас краще, для простого люду гірше....
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ти ж якось визначись - раніше вказав порівняння з 2013-2014, а тепер 2017 порівнюєш з 2016. Ну так, давай в цінах порівнюй, та в мінімалках зарплат і пенсій, а то щось не дуже видно. Ну, хай так, в Запоріжжі станом на 01.06.2016 яловичина коштувала 68 грн, сало - 40 грн, молоко - 14 грн, те ж саме на червень 2017 - яловичина - 98 грн, сало -55 грн, молоко- 20 грн. Пенсія мінімальна виросла на кінець 2016 - 1208 грн, мінімальна зарплата - 1550 грн. Мінімальная пенсія в 2017 році - 1373 на жовтень, мінімальна зарплата - 3200 грн. Маємо - зарплата зросла на 107%, пенсії - на 13,7%, продукти зросли на приблизно на 50%. Висновок - створюється геноцид для відпрацьованої робочої сили, щоб вимирали скоріше.
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ага, кращий з кращий пустозвін, що там на посаді міністра встиг собі прихватити? "Думаю, что другие кандидаты пойдут тем же путем", - Садовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры - Цензор.НЕТ 5733
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Кстати, тебя порохоботы лайкают. Ты из этих?
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"Я сделал свой шаг и думаю, что другие кандидаты пойдут тем же путем..."- так это и к Гриценко тоже относится, он же всех кандидатов призвал.
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Бабло воно зажилило за реєстрацію. До 7-го гроші ще вертають.
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Правильный поступок,надо не дать соево-мальдивскому,не единого шанса,НЕТ не на победу а на фальсификации !
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И всем последовать примеру Садового и сняться с выборов
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о це правильно, всі вони буржуї - хай знімаються з виборів, народу від того гірше не стане....
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Правильный был бы сняться в пользу Тимошенко. А так- один "любий друг" Юща слился в пользу другого такого же, прекрасно пристаивающегося при ЛЮБОЙ власти. И еще призывает других к этому же!
Садовой для меня как политик перестал существовать в принципе. Мэр Львова- его ПОТОЛОК.
И да, Гриценко НЕ ВЕРЮ. И особо забывчивым напомню, что он даже не поддержал Майдан!
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Там половина кандидатов от "Roshen" - они пойдут своим путём.😁
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Пізно йти своїм шляхом!! Їх повинні повести і в наручниках...
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Всі 43? Правильно робимо парламентську республіку!!!! Без посади царя!!! Чи як його звуть президента.
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Так шо, "Слугу урода" зря снимали? Вотетовот интернетный Премьер с Генпрокурором, министрами и Главой СБУ - все зря? "Думаю, что другие кандидаты пойдут тем же путем", - Садовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры - Цензор.НЕТ 5133
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Взагалі без президента із республік були хіба що тоталітарні країни типу совка, КНДР і Китаю... У парламентських ФРН, Італії чи Австрії президенти є.

І да: де 2 українці, там 3 гетьмани. Парламентська республіка з нашим менталітетом - це постійний бардак!
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О! А как же садовый "це єдиний шанс для України"?
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Теперь и Тимошенко и клоун пусть снимут...хватит издеваца над Украиной. Порошенко сейчас лутший варинат. И главное пенсии поднял нам.
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це кому вам? ви і так непогано отримували з рук хазяїна, он як співаєте на всю округу...
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О смотри как запел....Ану знающий как поют на всю округу обьясни мне такой парадокс - почему все жюляботы активно топят за клоуна, при этом напрочь в нём не видят конкурента своей Бахине??? Как так выходит что Прошенко с рейтнигом ниже клоуна - конкурент Бахине и все жюляботы аж усераюца против него гавкают, а вот клоун с более высоким рейтингом у них в доску свой парень и ни разу не конкурент бабе Жюле. Не с одного ли корыта чавкаете ???
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О, пане, значить ти мене по форумі не знаєш, чхать я хотів на буржуазні партії і їх лідерів, нічого вони доброго людям простим не принесуть. Уже зараз ніхто з цих горе- кандидатів мне має довіри даже 20% населення, якщо піде так далі, то це будуть мабуть останні вибори, після яких народ болт покладе на всіх.
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Все кроме Пороха - могут спокойно снять свои кандидатуры. Лизоблюды, вата и отморозки нах не нужны в Украине!
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порох такий же....
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Тобто? Він підклав Україну під Путіна? Він не заручився підтримкою провідних у світі держав? Він не створив і не озброївнову армію, яка зараз примушує ворога тремтіти, як овечий хвіст?
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О ні, він підклав свиню власному народу - правоохоронні органи розвалені, судової реформи не має, бо ж ту пародію реформою не назвеш, ціни ростуть, покупна здатність пенсій та зарплат падає, корупція ще більше в розгулі, порядку в країні не має.
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А до Петі в нас була прекрасна міліція, сильна армія, непідкупний суд, прекрасні президенти, міністри і депутати, розкішне життя, процвєтаніє ітд. А підлий Петя прийшов і все це розвалив, ще й на братську срашку напав, падлюка така! Я правильно розумію?
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а ти зайди у відділок поліції та подивись вік слідчих, а потім порівняй що було в 2013
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Бугагагаааа. Отето ты наплел. Тебе самом не смешно?
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ні, плакати хочеться, як кожен день корупціонерів ловлять - а потім відпускають та зарплату виплачують
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ні, реалізатор лапші з ринку винний, як можна то гаранта в чомусь звинувачувати...
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Будет читать лекцию "как избавиться от мусора" и делиться своим опытом сбагривания львовского мусора в др. города Украины?
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Ага сейчас Юрий Тимошенко побежит сниматься.
Ему что жить надоело. "Думаю, что другие кандидаты пойдут тем же путем", - Садовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры - Цензор.НЕТ 5563
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Тема не стоит обсужденый,90% кандидатов в итоге снимуться в чью то пользу,как и планировалось,или тупо наберут свои 0,1%,а если к 2 млн.грн за регистрацию да плюс 10-20 за то что снялся или не набрал 3-5%,сразу же и количество перешло бы в качаство,плюс деньги государству.
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Поясніть, будь ласка, як можна знятись з виборів "на чиюсь користь"? Якщо ти знявся, виборець має право обирати не того, на кого ти вкажеш, а на іншого, який йому до вподоби.
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Садовий все прекрасно розуміє, що його буржуазна партія повний відстійник, не бачити йому було президента як своїх вух, та й не дуже набере голосів до Верховної Ради, що вони зробили для народу окрім пустих вихлопів?
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Так Грицьку министру распродаж армии в пользу которого он снялся, точно так же не видать президентского кресла.
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Садовий заслуговує на повагу. Він справжній політик, який турбується про державу, а не мерзенний політикан, якому аби дорватися до влади.
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про свою кишеню турбується, про свою кишеню.....
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А сколько было фарса в начале,аж страшно за его жизнь было,оказалось,обычное говно
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Пошёл с собакой гулять и пакет забыл. Собака нагадила на газоне - так неудобно. А тут ещё женщина заметила, начала отчитывать, так разошлась! А я говорю: "Так мы все за Петралексеевича" Она замолчала, обняла меня: "Срите тогда, где хотите!" - и заплакала. И я заплакал. И собака..
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"Думаю, что другие кандидаты пойдут тем же путем", - Садовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры - Цензор.НЕТ 1877 "Думаю, что другие кандидаты пойдут тем же путем", - Садовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры - Цензор.НЕТ 1711 Как я тебя понимаю, у меня было точно так же, только я с дуру ляпнул что я голосую за Тимошенко, так бабушки меня чуть не убили, тыкали мне дули приговаривая - вот тебе паскуда газ в два раза дешевле, вот тебе брехуха вклады СССР, даже водитель троллейбуса хотел меня переехать, да что там водитель!...мне даже птичка воробышек на голову насрал "Думаю, что другие кандидаты пойдут тем же путем", - Садовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры - Цензор.НЕТ 6465 ....Я еле ноги унёс..
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Не я понимаю это писал бы фанат какого то честного человека - уважаемого, но боты воровки которая вообще не понятно за какие шиши живёт, с поддельной декларацией, с липовыми мастерами маникюра и касирами Ашана которые якобы поголовно жертвуют Жюле свой последний мульён, всю жизнь тёршая шкуру при власти, была депутатом во всех созывах, дважды премьером, 4 раза судимой , пойманой на контрабанде валюты на Рашку.. ну это дно ...
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Сколько дней эту"новость"ещё будут вспоминать?Он уже два дня,как должен ездить по регионам и рассказывать,про то,какой офигенный чувак Гриценко!И шо?Уже выехал?
А почему все молчат про Смешко?Втюхивают,кого ни попадя Бойко,Юльку,Гриценко,главное,что ну ни один из этих персонажей не смог пройти мимо казны Украины.А нам это ненажерливое кодло всё втюхиваю и втюхивают.Прям кристально"чисА-честныЯ"персонажи,*** буду,пасть порву,моргала выколю.Один лучше другого,а про Смешко ни буковки ни где.Бойко,скандал с вышками,Юлька дважы сидевшая и безостановочно грабящая страну, Гриценко распродажа армейского имущества и земель,на пару с Юлькой от А до Я.
Шо?Про тех кто страну не грабил,имея такую возможность,говорить в слух не ЗЯ?!
С Зеленским понятно,каким только дерьмом его не поливали,но признатся честно слабенько.Кроме актеришки,клоуна и маски Коломойского,клеймить больше не чем.А его обещание узаконить за сдачу коррупционеров властям и получение процентов от награбленной ими суммы в качестве бонуса,тому,кто таковых сдаст,вообще бомба!Причем любой из нищего клерка,сможет обогатится абсолютно легально,став богатым в один счелчок пальцев!А вот про Смешко тишина.
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Кроме актеришки,клоуна и маски Коломойского,клеймить больше не чем.А его обещание узаконить за сдачу коррупционеров властям- здесь ключевое слово "обещание". Обещать- не значит жениться.
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Кумпанія була не велика,але бардзо пожондна- пан аптекар,пан директор, п"яний золотар, дві курви,та я...
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))) ....охфицера, митрополичьи басы, маркеры.
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а не пошли бы абсолютно все кандидаты известным путём?
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вот такой был НАСТУП . стремительный, но не долгий.
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Я же говорил, что Самопомич давно переросла этого никчему, который раз в пять лет ложится под кого попало. В 2014- под соевого, а в 2019- под сомнительного Гриценко. Самопомич, кстати, уже сделали заяву, что против этого и о том, за чьи бабки Гриценко тулит в презы.
Самопомич (Соболев, Березюк, Сыроид)! Очищайтесь по скорее от этой трухи до парламентских выборов! Иначе оно же вас на дно за собой утянет! "Думаю, что другие кандидаты пойдут тем же путем", - Садовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры - Цензор.НЕТ 8294
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а кто из "антикоррупционных президентов" сделал что нибудь для борьбы с коррупцией кроме пистежа?
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так базікання -це і є для них робота, потрібно щось лохотрату на вуха вішати....
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Вот еще немного не в тему
Irina‏ @Irysika20

Проститут на проституте и проститутом погоняет.Богомолец продала Порошенко квоты на представителей в избирательных комиссиях .https://iamir.info/ru/news/bohomolets-prodala-poroshenko-kvoti-na-predstavytelei-v-yzbyratelnikh-komyssyiakh-ystochnyk?fbclid=IwAR3EHeGzY1j3GNPTNz9ld8eXNLsvysewcBIuKGPbBt56-MYArRFvcrFlajg …

6:30 - 4 мар. 2019 г.
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Гриценко фуфломёт. Объединяться надо было вокруг Вакарчука. Но он с такими, как вы на одном гектаре ср*ть не сядет. Поэтому полУчите парашного клоуна Зелю. "Думаю, что другие кандидаты пойдут тем же путем", - Садовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры - Цензор.НЕТ 5091
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Думаю, что другие кандидаты пойдут тем же путем", - Садовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры
 
 
 
 
 
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