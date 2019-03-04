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 Политика Украины
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Все про:визит (2251) США (14716) госсекретарь (91) Хейл Дэвид (1)

 Замгоссекретаря США Хейл посетит Украину, чтобы обсудить российскую агрессию, предстоящие выборы и другие вопросы

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетит Великобританию, Украину, Сербию и Косово.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт посольства США в Украине, 4 марта Хейл прибудет в Лондон, потом три дня проведет в Украине, 8 марта побывает в Сербии, а 9-го - в Косово.

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"В Киеве с 5 по 7 марта заместитель госсекретаря США встретится с высшими украинскими чиновниками и политическими лидерами, чтобы заверить Киев в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины, и осудить длительную российскую агрессию в Украине, включая нападение 25 ноября в Керченском проливе. Кроме того, он обсудит предстоящие выборы, антикоррупционные меры и вопросы соблюдения прав человека с чиновниками и лидерами гражданского общества, а также возложит цветы к Мемориалу Небесной Сотни, чтобы почтить тех, кто отдал жизнь за свободу во время революции достоинства", - отмечается в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3114901
 
 
 Топ комментарии
 
Мабуть буде змащувати анус найсолодшого скипидаром..
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Видел в новой серии Бигуса скрины накладных с компов, письма с почт мародеров - простые журналисты такое провернуть не могли, здесь или ФБР или ЦРУ. Все наши спецслужбы лежат под мародером и не шевелятся. За Мародёра взялись ребята из Вашингтона, пора искать убежище
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Не нада с нашими барыгами ничего обсуждать.
Их нужно ставить раком и добиваться от них вхождение в правовое европейское поле, не на словах, а на деле.
Их нада насиловать грубо и жестко, иначе, эта сволота жить по законам так и не начнет.
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Мабуть буде змащувати анус найсолодшого скипидаром..
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Посещать Украину не обязательно, нужно помогать современным вооружением и давить кацапа реальными санкциями, потому что те ,что сейчас очень слабые.
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Даже в Штатах возмущены - обворовывать оборонку и отменять закон про наказание - это наглость в высшей степени! Копняка под зад по телефону не дашь, а вот три дня для этого на месте должно хватить!
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Один Пэдря и его избиратели не возмущены.)
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Как все прекрасно совпало! Совпадение?
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Ну швидше всього так. Ця процедура, про яку ви згадали йде у категорії "і другіє вопроси". Замгоссекретаря США Хейл посетит Украину, чтобы обсудить российскую агрессию, предстоящие выборы и другие вопросы - Цензор.НЕТ 7092
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На месте пороха я бы уже бежал в страну, которая не поддерживает экстрадицию в США..

Очевидно же, что ноги этого мегаслива растут из Вашингтона..

Замгоссекретаря США Хейл посетит Украину, чтобы обсудить российскую агрессию, предстоящие выборы и другие вопросы - Цензор.НЕТ 5307
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тебе же ненадо бежать, только правдивый прапор поставить а под прокси строчить, много ума не надо.
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Видел в новой серии Бигуса скрины накладных с компов, письма с почт мародеров - простые журналисты такое провернуть не могли, здесь или ФБР или ЦРУ. Все наши спецслужбы лежат под мародером и не шевелятся. За Мародёра взялись ребята из Вашингтона, пора искать убежище
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и даже пальцем тронуть 6здят
походу хорошо предупредили)
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мало ли что ты видел - не безпокойса, санкции за контрабанду оружия или деталей для вооружения, добавит вам к уже благонесущим - готов поспорить.
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Скрины накладных письма с почт можна напечатать самому благо образец можна достать в том числе и за $. Что касается "ребят из Вашингтона" то вам лично об етом сказали.

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Хочу увидеть его встречу с клоуном. Удастся ли вове расмешить его за минуту?
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А причем тут какой-то Вова? Клоуна зовут Петя, и он будет рассказывать как потужно реформирует украинскую армию и ни копейки не получает в свой карман, только отдает. Замгоссекретаря рассмешится за пол-минуты, правда не подаст виду (дипломатия - она такая)
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Вы уже все знаете что там будет то. Думаете США незнают куда идут их деньги. Скорее он встретиться с клоуном вовой послушает но не подаст вид, а потом уедет домой и будет расказивать смешние истории о "проститутках просящих кредити", об "мехових шубах и ********* палочках", о "термосах" и "голобородьке на велосипеде" с котрим ему пришлось встретиится.
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Привезёт пэте чёрную метку ,как в Танцор Диско ,Такой нам не нужен.. Замгоссекретаря США Хейл посетит Украину, чтобы обсудить российскую агрессию, предстоящие выборы и другие вопросы - Цензор.НЕТ 1499
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Вот это уровень общения для мальдивского главнокомандующего - заместитель министра иностранных дел. Даже не министр. Его авторитет на Западе ниже плинтуса.
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Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетит Великобританию, Украину, Сербию и Косов Источник: https://censor.net.ua/n3114901

при том не сказанно, с кем точно встретится (а ты уже картиночку с запоребрика рисуешь)
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Не нада с нашими барыгами ничего обсуждать.
Их нужно ставить раком и добиваться от них вхождение в правовое европейское поле, не на словах, а на деле.
Их нада насиловать грубо и жестко, иначе, эта сволота жить по законам так и не начнет.
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ваших бариг и ставит - открой список, там фамилии, кто попал под санкции
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Замгоссекретаря США Хейл посетит Украину, чтобы обсудить российскую агрессию, предстоящие выборы и другие вопросы - Цензор.НЕТ 8100

Трамп продлил на год санкции в отношении россии, принятые в связи с ситуацией в Украине.
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С крокодилом кремля никто не договорится,Мавзолейное быдло больно вяличием советской эпохи...,правда давно сдохшей. Замгоссекретаря США Хейл посетит Украину, чтобы обсудить российскую агрессию, предстоящие выборы и другие вопросы - Цензор.НЕТ 9903Дороги назад не бывает, панове
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Во время визита в Одессу американского эсминца,прибыл туда и Порошенко.Кто был на борту "Дональда Кука" с американской стороны,это секрет Замгоссекретаря США Хейл посетит Украину, чтобы обсудить российскую агрессию, предстоящие выборы и другие вопросы - Цензор.НЕТ 4155Поплачьте кацаПсины....
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А потом Волкер добирался через всю Украину, чтобы встретиться в Киеве с Зелинским! Кстати, а чего не спим?
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Вы не поверите но Волкер еще и руку ему пожал и даже выслушал не смеясь. Железний человек терпеть шутки о прститутках, ******* и термросе не каждому дано.
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может как шкодливых котят в дерьмо натыкает?
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Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении на год срока действия санкций, которые были введены против России в связи с кризисом на Украине. Об этом сообщается в официальном уведомлении Белого дома.
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Озвучит очередные дежурные заклинания.
То есть потрясет воздухом.
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А чего обсуждать российскую агрессию, Путлер плюет на все эти обсуждения и выражения озабоченности.

А принять жесткие санкции против Рашки Запад не хочет, так что будет очередное бла-бла.
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"Другие вопросы" должны быть исключительно к этому ублюдочному КС!
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