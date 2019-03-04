 Замгоссекретаря США Хейл посетит Украину, чтобы обсудить российскую агрессию, предстоящие выборы и другие вопросы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт посольства США в Украине, 4 марта Хейл прибудет в Лондон, потом три дня проведет в Украине, 8 марта побывает в Сербии, а 9-го - в Косово.
"В Киеве с 5 по 7 марта заместитель госсекретаря США встретится с высшими украинскими чиновниками и политическими лидерами, чтобы заверить Киев в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины, и осудить длительную российскую агрессию в Украине, включая нападение 25 ноября в Керченском проливе. Кроме того, он обсудит предстоящие выборы, антикоррупционные меры и вопросы соблюдения прав человека с чиновниками и лидерами гражданского общества, а также возложит цветы к Мемориалу Небесной Сотни, чтобы почтить тех, кто отдал жизнь за свободу во время революции достоинства", - отмечается в сообщении.
Очевидно же, что ноги этого мегаслива растут из Вашингтона..
походу хорошо предупредили)
при том не сказанно, с кем точно встретится (а ты уже картиночку с запоребрика рисуешь)
Их нужно ставить раком и добиваться от них вхождение в правовое европейское поле, не на словах, а на деле.
Их нада насиловать грубо и жестко, иначе, эта сволота жить по законам так и не начнет.
Трамп продлил на год санкции в отношении россии, принятые в связи с ситуацией в Украине.
То есть потрясет воздухом.
А принять жесткие санкции против Рашки Запад не хочет, так что будет очередное бла-бла.