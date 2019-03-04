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 НАПК вызвало для дачи пояснений первого замминистра юстиции Сукманову и еще пятерых чиновников

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приглашает шесть человек для дачи объяснений по признакам возможного нарушения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции".

В связи с этим НАПК в установленном порядке приглашает шесть человек прибыть для дачи объяснений и, при наличии оснований, составления протоколов об административных правонарушениях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт агентства.

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В частности, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, вызваны:

  • Ярослав Колесник, главный врач коммунального учреждения Киевского областного совета "Белоцерковский областной онкологический диспансер", 5 марта с 09:30 до 13:00,
  • Юрий Олейник, председатель Коротичанского поселкового совета Харьковского района Харьковской области, 13 марта с 10:00 до 15:00.

По признакам непредставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в НАПК пригласили 5 марта в 09:30 первого заместителя министра юстиции Украины Елену Сукманову.

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Несколько вызовов связаны с декларациями: 5 марта в 10:00 приглашают Юлию Христюк, заместителя начальника отдела госнадзора за безопасностью мореплавания флота рыбной промышленности Госрыбагентства (по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2017 год), 6 марта в 11:00 - Юлию Клочко, прокурора отдела прокуратуры Киевской области (по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2016 год), 6 марта в 10:00 - Вячеслава Зеленина, бывшего судью Киевского апелляционного хозяйственного суда (по признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением).

Национальное агентство отмечает, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114897
 
 
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надо ж дать объяснения.... или.... надо ждать объяснений
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В новой серии Бигуса документально доказана связь гидранта с мафией в Укроборонпроме, на примере "Казахской сделки" с высотомерами для военных самолетов, с накрутой в 7 РАЗ!!! Пздц. И как бабки шли с самого низа до главного мафиози страны, по совместительству президента
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К Украине замминистра носит фамилию СУКМАНОВА... это пипец... Весь этот кацапо-яценючий Кабмин нужно разгонять на фиг...
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Фамилия как фамилия, че по этом поводу заморачиваться - вон Свинарчук и то веселее. А вот то, что эта красавица исполняет со своей комиссией по жалобам в сфере регистрации, это да, за это не разгонять надо, а долгий срок в карцере....
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И шо?.. Этим они пытаются ее напугать или шантажировать?
Про привлечении ее к ответственности, как я понял, речь даже не идет...
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НАПК - самое бесполезное изобретение властей для Украины.
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