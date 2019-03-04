 НАПК вызвало для дачи пояснений первого замминистра юстиции Сукманову и еще пятерых чиновников

В связи с этим НАПК в установленном порядке приглашает шесть человек прибыть для дачи объяснений и, при наличии оснований, составления протоколов об административных правонарушениях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт агентства.

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В частности, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, вызваны:

Ярослав Колесник, главный врач коммунального учреждения Киевского областного совета "Белоцерковский областной онкологический диспансер", 5 марта с 09:30 до 13:00,

Юрий Олейник, председатель Коротичанского поселкового совета Харьковского района Харьковской области, 13 марта с 10:00 до 15:00.

По признакам непредставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в НАПК пригласили 5 марта в 09:30 первого заместителя министра юстиции Украины Елену Сукманову.

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Несколько вызовов связаны с декларациями: 5 марта в 10:00 приглашают Юлию Христюк, заместителя начальника отдела госнадзора за безопасностью мореплавания флота рыбной промышленности Госрыбагентства (по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2017 год), 6 марта в 11:00 - Юлию Клочко, прокурора отдела прокуратуры Киевской области (по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2016 год), 6 марта в 10:00 - Вячеслава Зеленина, бывшего судью Киевского апелляционного хозяйственного суда (по признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением).

Национальное агентство отмечает, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

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