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Все про:убийство (5167) Черкассы (586)

 Аграрного бизнесмена застрелили в Черкассах, - Нацполиция. ФОТО

4 марта в подъезде многоэтажного дома в Черкассах обнаружили тело убитого мужчины.

 Об этом Цензор.НЕТ проинформировали в Главном управлении Нацполиции Черкасской области.

"Как выяснили правоохранители, мужчина погиб от огнестрельных ранений. На месте работает следственно-оперативная группа", – сказано в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

По данным местного издания "Про все", погибший – 39-летний бизнесмен Владимир Сотников. Его тело обнаружили в микрорайоне Мытница на шестом этаже рядом с квартирой, где он жил.

В Черкасской области ввели план "Сирена" для поисков злоумышленников, причастных к преступлению.

Latifundist сообщает, что Сотников является основателем и директором сельхозпредприятий в Черкасской, Сумской и Полтавской областях.

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Аграрного бизнесмена застрелили в Черкассах, - Нацполиция 01
Аграрного бизнесмена застрелили в Черкассах, - Нацполиция 02
Аграрного бизнесмена застрелили в Черкассах, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/n3114896
 
 
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Модерновий район, чудова квартира, створив робочі місця..., але його вбили. Чому так?
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Зараз по всьому місту модернові будинки будують, а Митниця на самому березі Дніпра знаходитьмя і ціни там трішки більші на житло чим вскрізь.
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У нього були гроші, бо він був підприємцем. Для чого за це вбивати?
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я ж не поліцейський. в мене інше направлення......
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Вбили чоловіка тому, що він фермер! Незабаром буде видно кому це вигідно, кому перейде його земля.
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если в тупик следствие зайдет - скажут самоубийство на бытовом уровне...
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Черкассы не такой спокойный город как всем кажется, бизнес разборки тут не являются редкостью, как обычно кто то кому то дорогу перешел.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАграрного бизнесмена застрелили в Черкассах, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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