Об этом Цензор.НЕТ проинформировали в Главном управлении Нацполиции Черкасской области.
"Как выяснили правоохранители, мужчина погиб от огнестрельных ранений. На месте работает следственно-оперативная группа", – сказано в сообщении.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
По данным местного издания "Про все", погибший – 39-летний бизнесмен Владимир Сотников. Его тело обнаружили в микрорайоне Мытница на шестом этаже рядом с квартирой, где он жил.
В Черкасской области ввели план "Сирена" для поисков злоумышленников, причастных к преступлению.
Latifundist сообщает, что Сотников является основателем и директором сельхозпредприятий в Черкасской, Сумской и Полтавской областях.
Аграрного бизнесмена застрелили в Черкассах, - Нацполиция. ФОТО
4 марта в подъезде многоэтажного дома в Черкассах обнаружили тело убитого мужчины.
Об этом Цензор.НЕТ проинформировали в Главном управлении Нацполиции Черкасской области.