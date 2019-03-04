 Аграрного бизнесмена застрелили в Черкассах, - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ проинформировали в Главном управлении Нацполиции Черкасской области.



"Как выяснили правоохранители, мужчина погиб от огнестрельных ранений. На месте работает следственно-оперативная группа", – сказано в сообщении.



Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.



По данным местного издания "Про все", погибший – 39-летний бизнесмен Владимир Сотников. Его тело обнаружили в микрорайоне Мытница на шестом этаже рядом с квартирой, где он жил.



В Черкасской области ввели план "Сирена" для поисков злоумышленников, причастных к преступлению.



Latifundist сообщает, что Сотников является основателем и директором сельхозпредприятий в Черкасской, Сумской и Полтавской областях.

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