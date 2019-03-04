 Архиепископ Климент остается под угрозой преследований, как и другие украинцы, сопротивляющиеся оккупантам, - заявление МИД

"МИД Украины выражает протест Российской Федерации и ее оккупационной власти на территории Автономной Республики Крым по поводу безосновательного задержания архиепископа Православной церкви Украины Климента", - цитирует документ, опубликованный на сайте МИД, Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что архиепископ Симферопольский и Крымский Климент выполняет гуманитарную миссию - "как глава Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы".

"Усилиями многих людей архиепископ Климент был освобожден, однако, он остается под угрозой преследований, как и другие граждане Украины, которые сопротивляются оккупантам.

Требуем от кремлевского режима прекратить преследование на временно оккупированных территориях Украины религиозных деятелей и представителей конфессий.

Призываем мировое сообщество, наших международных партнеров, правозащитные организации осудить очередное нарушение прав человека в АРК", - отмечается в заявлении.

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Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Изначально оккупационные власти обвинили владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение. Позже оккупанты начали утверждать, что он нецензурно бранился на рынке возле автовокзала.

В итоге владыку Климента отпустили из Киевского райотдела полиции Симферополя без составления протокола.

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