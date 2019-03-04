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Все про:подростки (145) хулиганство (248) Чернигов (401) школа (1836) слезоточивый газ (21)

 Старшеклассник в Чернигове распылил в школе баллончик с газом: школу эвакуировали, семеро детей оказались в больнице

Парень купил баллончик для самозащиты и решил похвастаться перед друзьями. В школу примчались взрывотехники, на ученика завели дело за хулиганство.

В полицию поступило сообщение, что в школе №30 ощущается резкий запах газа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП в Черниговской области.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники, работники ювенальной превенции.

Также на Цензор.НЕТ: Надо выяснить, кто продает детям эти баллончики, - Гройсман о распылении слезоточивого газа в школах

Полицейские выяснили, что один из школьников в туалете хвастался одноклассникам баллончиком, купленным для самозащиты. Тогда и произошло распыление химического вещества.

Ученики, которые заходили в туалет, почувствовали себя плохо. Правоохранители эвакуировали из школы 745 детей и 50 учителей. Девять из них пожаловались на плохое самочувствие, семерых доставили в медицинское учреждение. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Читайте на Цензор.НЕТ: В стране 680 школ имеют туалеты на улице. Больше всего таких школ на Закарпатье. Это "позорное явление" - Гриневич

"Полицейские ювенальной превенции в присутствии педагогов провели со всеми участниками события профилактическую беседу и разъяснили им нормы действующего законодательства Украины", – сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье "хулиганство".

Источник: https://censor.net.ua/n3114893
 
 
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шолу эвакуировали... хорошо, что не весь город также..
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Деградируют дети в силу того, что родители вынуждены с утра до ночи искать деньги на проживание и, в силу этого, не хватает времени на воспитание детей. Слава пэтьке！
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Жуля приде порядок наведе і все буде ЗЕшибісь!
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"Старшекласник" - вік 15-16 років. Останні 9-10 років у школі, батьки ідеально виховували весь час, але прихід "пэтьки" зірвав весь процес. Старшокласник у Чернігові розпорошив у школі газ із балончика: школу евакуювали, семеро дітей опинилися в лікарні - Цензор.НЕТ 8896
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ну...раз старшеклассник...значит сам может за свои шалости отвечать
(от родителей ремнем по.... не считается)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтаршеклассник в Чернигове распылил в школе баллончик с газом: школу эвакуировали, семеро детей оказались в больнице
 
 
 
 
 
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