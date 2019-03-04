 ЦИК утвердил расходы для 162 из 199 окружных комиссий на выборах президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"Таким образом, по состоянию на 4 марта 2019 года комиссия утвердила единые сметы расходов ОИК 162 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины", - отмечается в сообщении.
Кроме того, ЦИК внесла изменения в смету расходов комиссии на подготовку и проведение выборов. После внесенных изменений сумма расходов ЦИК увеличилась на 6 млн 74 тыс. 671 грн и составляет 282 млн 53 тыс. 202 грн.
Также ЦИК внесла изменения в распределение средств государственного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов президента 31 марта 2019 года, перераспределив 6 млн 74 тыс. 671 грн из резерва средств на расходы Центральной избирательной комиссии.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на систему публичных закупок Prozorro.
Отмечается, что тендер пока не объявлен. При этом в объявлении не указано, сколько планируется закупить турникетов - один или несколько.
Объявление опубликовано 28 февраля. Ориентировочное начало проведения процедуры закупки: март.