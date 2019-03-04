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 ЦИК утвердил расходы для 162 из 199 окружных комиссий на выборах президента

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании в понедельник утвердила единые сметы расходов 7 окружных избирательных комиссий (ОИК) для подготовки и проведения выборов президента Украины на общую сумму 34 млн 669 тыс. 845 грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Таким образом, по состоянию на 4 марта 2019 года комиссия утвердила единые сметы расходов ОИК 162 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, ЦИК внесла изменения в смету расходов комиссии на подготовку и проведение выборов. После внесенных изменений сумма расходов ЦИК увеличилась на 6 млн 74 тыс. 671 грн и составляет 282 млн 53 тыс. 202 грн.

Также ЦИК внесла изменения в распределение средств государственного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов президента 31 марта 2019 года, перераспределив 6 млн 74 тыс. 671 грн из резерва средств на расходы Центральной избирательной комиссии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114892
 
 
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ЦИК утвердил расходы для 162 из 199 окружных комиссий на выборах президента - Цензор.НЕТ 4147
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Практически, что премия Коболева, что проведение выборов в Украине, ох..еть.
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Витрати на вибори президента необхідні, а що треба на вибори юлі? 🙄
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Зразу видно, що обличчя честної і порядної людини, незабруднившийся олигархичною владою. ЦИК утвердил расходы для 162 из 199 окружных комиссий на выборах президента - Цензор.НЕТ 178
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Голова "Укроборонпрому" Павло Букін орендував НСК Олімпійський на день народження сина. Вартість заходу 1,8 млн грн. Сину 8 років. Порохоботам вітання


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Государственное бюро расследований (ГБР) планирует купить турникет с системой контроля за 750 тыс. гривен.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на систему публичных закупок Prozorro.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЦИК утвердил расходы для 162 из 199 окружных комиссий на выборах президента
 
 
 
 
 
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