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 Украинские публичные деятели легализуют доходы за счет перепродажи государственных ценных бумаг, - НБУ

Украинские публичные деятели, близкие и связанные с ними лица используют схемы получения инвестиционной прибыли, чтобы искусственно сформировать доходы и легализовать их во время декларирования.

Национальный банк рекомендовал украинским банкам уделять больше внимания операциям по торговле облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), так как операции по их продаже могут быть прикрытием для легализации доходов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт финансового регулятора.

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В сообщении отмечается, что схема по отмыванию действует следующим образом: брокер, действуя от своего имени за счет и по заказу юридического лица, покупает у банка пакет ОВГЗ, и продает их другому брокеру, который также действует за счет и по заказу физического лица, дешевле (но в пределах рыночных цен); затем этот же пакет ОВГЗ вновь по большей цене выкупает первый брокер, "действующий от своего имени, но за счет и по заказу юридического лица", в дальнейшем он снова перепродает пакет физлицу по более низкой цене, которое перепродает банку "по более привлекательной цене".

"В результате таких циклических операций физическое лицо получает инвестиционный доход, а юридические лица - инвестиционный убыток в таком же размере", - констатируют в НБУ.

"Такая схема получения инвестиционной прибыли используется клиентами банков, в частности, украинскими публичными деятелями, близкими и связанными с ними лицами с целью искусственного формирования доходов и дальнейшей их легализации при декларировании", - сообщают в Нацбанке.

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НБУ также выпустил рекомендации банкам, в которых предостерег, что в случае выявления подобных операций по легализации "грязных" денег на банк могут наложить штраф и призвали банки от подобных операций отказаться.

Источник: https://censor.net.ua/n3114889
 
 
 Топ комментарии
 
Когда они "публичные", то - деятели,
а когда не "публичные", то - ворюги.
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Украинские публичные дома легализуют доходы за счет перепродажи государственных ценных бумаг, - НБУ ))
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Это мелочь на фоне основной схемы, когда наши же офшорные деятели покупают эти ОГВЗ под высокие проценты. Потом разворовывают этот типа кредит. Потом получают назад деньги и собсвенно тело займа.
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Не те уже богатыри...Не хватает мужества застрелится. А может просто,ума ))
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Зливають сивочолого гетьмана всі, кому не ліньки.
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Когда они "публичные", то - деятели,
а когда не "публичные", то - ворюги.
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Взявшиеся из не откуда состояния Юща и Кролика и других прошедших через НБУ это вам это не напоминает? Украинские публичные деятели легализуют доходы за счет перепродажи государственных ценных бумаг, - НБУ - Цензор.НЕТ 7630
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Каков президент - такие и "публичные деятели".
Нация гниет с головы.
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А мне кажется это все ерунда, построенные, но не введенные в эксплуатацию садовые домики 300+ кв.м с полным фаршем, так проще, на строительстве домов идут колоссальные расходы, а на ремонтах там вообще золотое дно. А домик ввел потом в эксплуатацию, продал и вуаля все легально... а за шо строил, это частный домик, все сам, будка так называемая, хотя там все строили за кеш заробитчане и ЕСВ никто не платил.
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Боляче читати "Українські публічні діячі". Це звичайні мародери, моральні уроди.І знову Порошенко, Ґонтарева.Народ платить військовий збір, значить війна,а це значить вся ця мразь повинна стати перед судом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские публичные деятели легализуют доходы за счет перепродажи государственных ценных бумаг, - НБУ
 
 
 
 
 
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