 Венгрия, говоря о Евросоюзе, "рисует черную картину, изображает секретный заговор", - представитель ЕК

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"Эта кампания рисует черную картину, изображает секретный заговор", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
По его словам, целями кампании, предпринятой правительством Виктора Орбана, стали председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, его заместитель Франс Тиммерманс и другие члены комиссии.
"Мы будем реагировать на каждую атаку и защищать нашу работу с силой, которая необходима, от этих вводящих в заблуждение и агрессивных высказываний", - пообещал М.Схинас.
Он добавил, что венгры заслуживают достоверных фактов, и Еврокомиссия готова их предоставить.
Ну ну.
паспорта свои раздадут - завтра мадьярами проснетесь...
И шо у вас там вообще в ес с венгерским языком творится? шо за бардак?
нагла як морда в Grand Cherokee, як дивитись спереду, - ні...
Что скажут гоям, типа ******* хозяева: Германия, Франция, и пока Британия - выполняйте или ...
Ох,доиграются мадяры... Дадут им пинка как из ЕС, так и из НАТО...Одно дело - "**********" на Украину, и совсем другое - на руководство ЕС и НАТО...