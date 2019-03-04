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Все про:Венгрия (799) Евросоюз (12324)

 Венгрия, говоря о Евросоюзе, "рисует черную картину, изображает секретный заговор", - представитель ЕК

Еврокомиссия занимает недвусмысленную, твердую позицию в отношении кампании, которую ведет против нее венгерское правительство.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Эта кампания рисует черную картину, изображает секретный заговор", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, целями кампании, предпринятой правительством Виктора Орбана, стали председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, его заместитель Франс Тиммерманс и другие члены комиссии.

"Мы будем реагировать на каждую атаку и защищать нашу работу с силой, которая необходима, от этих вводящих в заблуждение и агрессивных высказываний", - пообещал М.Схинас.

Он добавил, что венгры заслуживают достоверных фактов, и Еврокомиссия готова их предоставить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрии надоело, когда говорят, что у страны хорошие отношения с Россией, - Сийярто. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3114884
 
 
 Топ комментарии
 
Евротолерасты ну хватит уже быть такими тряпками ну всё же реально просто. Помощь финансовую обрубите и венгры с Орбаном заткнуца мгновенно так как будут заняты поиском жратвы. Давайте слюнтяи больше толерасти, они вам в рожу плюют, а вы им бабло даёте....Украина по ходу у вас учица этой толерастии
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доиграетесь - с Венгрией не шути,
паспорта свои раздадут - завтра мадьярами проснетесь...
И шо у вас там вообще в ес с венгерским языком творится? шо за бардак?
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4 miliarda evro v god vengram dajiot EC,a ix vnos v ES 0.3mlrd evro.Export import svyse 81% s EC stranami.Sidyt v EC karmane i ecio sto to govoryt,radujtes sto vas tam derzyt Венгрия, говоря о Евросоюзе, "рисует черную картину, изображает секретный заговор", - представитель ЕК - Цензор.НЕТ 446
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Евротолерасты ну хватит уже быть такими тряпками ну всё же реально просто. Помощь финансовую обрубите и венгры с Орбаном заткнуца мгновенно так как будут заняты поиском жратвы. Давайте слюнтяи больше толерасти, они вам в рожу плюют, а вы им бабло даёте....Украина по ходу у вас учица этой толерастии
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Параноику постоянно казалось, что за ним следят шизофреники ...
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Тобто у вас є досвід у лікуванні цих хвороб🙄
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доиграетесь - с Венгрией не шути,
паспорта свои раздадут - завтра мадьярами проснетесь...
И шо у вас там вообще в ес с венгерским языком творится? шо за бардак?
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Насправді Угорщина дуже приємна країна, але вони особливі. Ви поважаєте особливих людей?
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дивлячісь в якому сенсі особлива людина - освітчена, талановита, розумна - так.
нагла як морда в Grand Cherokee, як дивитись спереду, - ні...
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Звичайно, але хоч раз побувайте в Угорщині. Відчуйте смак їхніх страв, лікування купалень Сечені, толерантність при спілкуванні, ввічливість переважної більшості людей, послухайте музик в ресторані, покатайтеся по Дунаю...
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4 miliarda evro v god vengram dajiot EC,a ix vnos v ES 0.3mlrd evro.Export import svyse 81% s EC stranami.Sidyt v EC karmane i ecio sto to govoryt,radujtes sto vas tam derzyt Венгрия, говоря о Евросоюзе, "рисует черную картину, изображает секретный заговор", - представитель ЕК - Цензор.НЕТ 446
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Никакого заговора нет!
Что скажут гоям, типа ******* хозяева: Германия, Франция, и пока Британия - выполняйте или ...
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"Шо, опять?!!!" "Враги, враги, вокруг враги!!!" Что-то подобное мы уже слышали... На северо-востоке... А власти Венгрии в зеркало смотреть не пробовали?
Ох,доиграются мадяры... Дадут им пинка как из ЕС, так и из НАТО...Одно дело - "**********" на Украину, и совсем другое - на руководство ЕС и НАТО...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВенгрия, говоря о Евросоюзе, "рисует черную картину, изображает секретный заговор", - представитель ЕК
 
 
 
 
 
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