 На руках у украинцев сейчас находятся 6 млн единиц оружия и миллионы патронов, - Безсмертный

Об этом Безсмертный заявил в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, понимает ли он, что если новоизбранный кандидат не покажет принципиально другие результаты, его просто "снесут", Безсмертный сказал, что каждый день говорит властной элите Украины о необходимости "опомниться".

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"Когда был первый Майдан, на руках у людей было примерно 800 тыс. стволов. Когда был второй Майдан – 1,2 млн. Сейчас уже 6 млн стволов. Поэтому я твержу нашей властной элите: опомнитесь, 6 млн стволов у людей на руках, миллионы патронов – это очень и очень много", – заявил он.

В июле 2017 года депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко отмечал, что, согласно официальным данным, на руках у украинцев находится 900 тыс. единиц оружия.

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По подсчетам Украинской ассоциации владельцев оружия, количество только зарегистрированного оружия составляет порядка 2,5 млн единиц.