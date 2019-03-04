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Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Общество
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Все про:Безсмертный (285) оружие (3662)

 На руках у украинцев сейчас находятся 6 млн единиц оружия и миллионы патронов, - Безсмертный

Кандидат в президенты Украины, бывший вице-премьер-министр Роман Безсмертный заявил, что на руках жителей Украины сейчас находится порядка 6 млн единиц оружия и миллионы патронов.

Об этом Безсмертный заявил в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, понимает ли он, что если новоизбранный кандидат не покажет принципиально другие результаты, его просто "снесут", Безсмертный сказал, что каждый день говорит властной элите Украины о необходимости "опомниться".

Читайте на Цензор.НЕТ: Автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе. ФОТОрепортаж

"Когда был первый Майдан, на руках у людей было примерно 800 тыс. стволов. Когда был второй Майдан – 1,2 млн. Сейчас уже 6 млн стволов. Поэтому я твержу нашей властной элите: опомнитесь, 6 млн стволов у людей на руках, миллионы патронов – это очень и очень много", – заявил он.

В июле 2017 года депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко отмечал, что, согласно официальным данным, на руках у украинцев находится 900 тыс. единиц оружия.

Также на Цензор.НЕТ: В Мариуполе из гаража изъят арсенал с оружием, похищенным из луганского отделения полиции в 2014 г., - Нацполиция. ФОТО

По подсчетам Украинской ассоциации владельцев оружия, количество только зарегистрированного оружия составляет порядка 2,5 млн единиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3114883
 
   
 Топ комментарии
 
Давай пэтя,фальсифицируй выборы,тогда стволы можно будет точней подсчитать . На руках у украинцев сейчас находятся 6 млн единиц оружия и миллионы патронов, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 3727
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Что, дорогие, страшно? И ты прав, Рома, 2 Майдана я к воему сейфу оружейному и не подходил, понимая, что нельзя, на 3, если что - подуйду, понимая, что иначе - нельзя!
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Давай пэтя,фальсифицируй выборы,тогда стволы можно будет точней подсчитать . На руках у украинцев сейчас находятся 6 млн единиц оружия и миллионы патронов, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 3727
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петюню погнать хватит и 300 стволов,все и так разбегутся
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то есть против Пороха не наберется и 300 человек, раз его до сих пор не выгнали?
логично.
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Пока он легальный Президент,а вот через 27 дней он станет ,как говорят в Одессе еле еле лох
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Это про тебя так в одессе говорят ??? .... есжай за паребрик и за ***** голосуй .... хотя там голосуй не голосуй....
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У меня еще в Украине дела,нужно обеспечит переход власти к новому законноизбранному Президенту На руках у украинцев сейчас находятся 6 млн единиц оружия и миллионы патронов, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 7916А ты Одессу только на фотографии видел у друга из отпуска
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в Одессе быв в том году, и могу приесжать когда захочу ******** ты ватный)) вас там на куликовом поле плохо погоняли ?? или еще хочешь разок в дом Профсоюзов наведаться ?
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Дивися, бо на цей раз точно в дім профсоюзів потрапиш.
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Думаете он зря Нацгвардию создал и вооружил?
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так це вже було...Беркут називалося. Сильно помогло?
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А почему московия - на первом месте в Мире по количеству полицаев на 100 тыс. поголовья? У вас же все хорошо, все любят фюрера...
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В Украине в 2 раза больше полицейских на 100 000 человек, чем в США. А толку?

На руках у украинцев сейчас находятся 6 млн единиц оружия и миллионы патронов, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 1953
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Я не спрашивал за толк. Я спрашивал - почему и зачем? Ведь в твоей стране-помойке все так замечательно и все стадо любит фюрера пылкой любовью.
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Потому что количество полицейских рассчитывают не только в расчете на число жителей, но и на площадь проживания этих жителей. Но, похоже, недоумкам этого не понять. На руках у украинцев сейчас находятся 6 млн единиц оружия и миллионы патронов, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 1793
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Недоумок хочет мне пояснить шо в его стране-помойке в тайге под каждой кочкой сидит мент? У вас большая часть помойки непригодна для проживания, для чего там нужны полицаи?
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Нацгвардия подчиняется Авакову,не удивлюсь если она Петю и сковырнет,если он упираться будет после выборов
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Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Радион Тимошенко заявил, что некоторые подразделения Национальной гвардии перешли в подчинение Вооруженным силам Украины.
Также в связи с военным положением будут проведены мероприятия по наращиванию противовоздушной обороны Украины, передает Укринформ.
"Важным аспектом является то, что Вооруженным силам Украины подчиняются некоторые части и подразделения Нацгвардии Украины. Подчиняться будут только те части и подразделения, которые предварительно готовились к выполнению задач по назначению. В частности те, кто сопровождает арестованных, подчиняться не будут", - заявил Тимошенко.
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Брехня, на 6 миллионов стволов, патронов должно быть не менее миллиардов)
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владельцы снайпера, это может вам надо сотню пастронов, чтоб в цель раз попасть? На руках у украинцев сейчас находятся 6 млн единиц оружия и миллионы патронов, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 306
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Причём тут попасть? Например у меня, на каждый ствол, по 500-600 патронов лежит.
А как иначе? Смысл покупать оружие и 5 патронов к нему?
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нахрена столько? Один магазин для врага, последний патрон для себя и все.. На руках у украинцев сейчас находятся 6 млн единиц оружия и миллионы патронов, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 9295
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Ничего ты не понимаешь)
Патронов бывает очень мало, просто мало, мало но больше не унести)))
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Маловато, на мой взгляд. У меня 5-6 сотен на короткостволы и дробовики. На полу-авто серьезных калибров - не меньше 1,5 тыс. Ну, и к мелкашкам тысячи по 2.
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Раньше и у меня по паре тысяч было, потом всё подорожало, вот и мелеют запасы.
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Тоже имеется такой момент. Стараюсь следить за скидками и втариваюсь подешевле.
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Нехай буде. Чи я кудись пiду, чи до мене хтось прiiде
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А з мене б і револьвера нормального вистачило.
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Ну, к тому, шо я таки фанат стрелковки, это неплохое вложение денег. Оружие в цене не падает, только повышается. Насчет хорошего револьвера - мысль весьма здравая.
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Ну и чего ты боишься ? Ты же бессмертный ))
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Игорь, нафига нам той клоун Зеля? Я снаю парня с куда более классными шутками.
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Игорь, шутка понравилась, насчет бессмертности. Только и всего.
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все хорошо, но твой парень непроходной На руках у украинцев сейчас находятся 6 млн единиц оружия и миллионы патронов, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 1436
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Что, дорогие, страшно? И ты прав, Рома, 2 Майдана я к воему сейфу оружейному и не подходил, понимая, что нельзя, на 3, если что - подуйду, понимая, что иначе - нельзя!
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А я завел еще один сейф для левого. Даже если в город войдут оккупанты стрелять из зарегистрированного ствола, мне кажется, просто нельзя - все базы по отстрелу уже давно проданы и куплены теми же кацапами. Поэтому, левый ствол, вкладыш в ствол, или нелегальное оружие вот единственный путь к "безнаказанной" защите своих интересов.
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6 млн это хватит до Москвы дойти,больше чем в армии РФ,а вот если выборы подделают и три сотни хватит что бы вразумить узурпаторов
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Кто будет решать подделаны выборы или нет? Или все 43 кандидата будутбегать и друг друга убивать.
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да все решать и будут и все будут недовольны,короче Петя попал в любом случае На руках у украинцев сейчас находятся 6 млн единиц оружия и миллионы патронов, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 1541
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Голубая мечта кацапов-заваруха в Украине после выборов. Именно для этого они внедряют в мозги мысль, что это будут грязные выборы. Однако, хрен вам.
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Легитимизацию президента на второй срок, чтобы он добил Россию и привел Украину в НАТО.
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Мне бы хоть один ствол и пару патронов,грося и ревка не убежали бы.
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одна такая мечтательница уже на Лукьяновке отдыхает. вам к ней в гости хочется?
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звонок другу, помощь зала не пробовал ? На руках у украинцев сейчас находятся 6 млн единиц оружия и миллионы патронов, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 8353
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І при такій кількості стволів на руках в народу не постраждав жоден кнопкодав. Хвилюватися немає причин.
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Разрешить, пропустить через отстрел для гильзотеки и легализовать за символические деньги.
Криминал не работает с легальными стволами.
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Так сейчас за счёт войны и ответственность у граждан чуть иная.
Я не про опаленных востоком...
При чем тут?
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Столько оружия у народа и все равно с...ки не боятся воровать.
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я думаю что больше чем 6 миллн.... и больше сейчас у людей "тяжелого" на руках рпг, мухи... На руках у украинцев сейчас находятся 6 млн единиц оружия и миллионы патронов, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 6977
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Надо больше вооружить украинцев,тогда ватники забудут дорогу к нам
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так вот почему ольгинцы ратуют за раздачу огнестрела - чтобы устроить в Украине настоящий хаос и беззаконие.
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А сейчас что мешает? Стволов достаточно
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Зброя справжніх гєроїв пуфіків і диванів.

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не смешите мои уши - како было так и будет ....)))
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Ну, какое дело пану Безсмертному до оружия у населения? Больше не о чем поговорить? И откуда взяты эти цифры? Ему, что, каждый владелец нелегального оружия эти цифры нашептал? Вместо того, чтобы что-то конструктивное предлагать, занимается бездоказательным словоблудием. И это кандидат в Президенты!
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Внатуре, баран! Зуб даю! ЗІ Я знаю Романа ще з минулої революції, доречі реформа місцевого самоврядування - на 95% це його напрацювання.
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Вот бы это всё повернуть против казнокрадов, коррупционеров и мародёров при власти! И быть посему!
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Третья часть (секретная переписка) расследования коррупции в Укроборонпроме

https://www.youtube.com/watch?v=7w2-JWkoI3Y
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И мьі его применим. Е сли соевая гнида нарисует себе победу. Повеселимся на славу
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа руках у украинцев сейчас находятся 6 млн единиц оружия и миллионы патронов, - Безсмертный
 
 
 
 
 
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