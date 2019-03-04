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 Уровень заболеваемости корью вторую неделю подряд уменьшается, - Минздрав

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение 9-й недели 2019 года корью заболели 2524 человека - 1230 взрослых и 1312 детей.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По итогам 2018 г. Украина возглавила десятку стран с наибольшим количеством новых случаев кори, - ЮНИСЕФ

"За отчетную неделю на Хмельнитчине вследствие кори умер младенец 25 дней от роду. МОЗ Украины выражает соболезнования родным. Всего в этом году умерло уже десять человек, среди которых трое детей. С начала вспышки кори забрал уже 31 жизни.

В период с 28 декабря 2018 года до 1 марта 2019-го корью в Украине заболели 26544 человека (11 797 взрослых и 14 747 детей). Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 4021 человек: 1335 взрослых и 2686 детей), Винницкой (2339: 1014 взрослых и 1325 детей), Ривненской (2299: 808 взрослых и 1491 ребенок), Хмельницкой ( 2007: 1073 взрослых и 934 ребенка) областях и Киеве (2310 человек: 1293 взрослых и 1017 детей).

Напомним, по оперативным данным Центра общественного здоровья МЗ Украины, в течение 8-й недели 2019 года корью заболел 2751 человек - 1313 взрослых и 1438 детей. Это на 15,7% меньше показателей предыдущей недели (8-16 февраля). 

Также читайте: С начала эпидемии кори умерло 30 человек, от вакцинации не умер ни один, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/n3114881
 
 
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Год спустя Ольга Скабеева прошла по пути "Новичка" в Солсбери Идет по следу? Уровень заболеваемости корью вторую неделю подряд уменьшается, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9646
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Ближе к выборам ,корь будет полностью побеждена и обращена в бегство ! Уровень заболеваемости корью вторую неделю подряд уменьшается, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8314
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Щось слабо віриться в ці побрехеньки. Доки рулить "доктор смерть" - епідемії будуть, хоч їх офіційно і не оголошують.
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Причем тут Супрун, если родители, будуче привитыми от кори, сами не далают своим детям прививки. А виновата Супрун!?
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеУровень заболеваемости корью вторую неделю подряд уменьшается, - Минздрав
 
 
 
 
 
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