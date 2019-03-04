 СБУ признало, что устроило прослушку у офиса Зеленского - якобы слушали другого человека

Заявление размещено на странице СБУ в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26.

Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в Президенты Украины или их окружением. По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты", – сказано в заявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос соцгруппы "Рейтинг"

В ведомстве подчеркивают, что действуют исключительно в пределах и в порядке, предусмотренных Конституцией и законами.

"Все действия происходят на основании определения суда в отношении лица, никак не связана с избирательной кампанией", – подытожили в СБУ.

4 марта полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Мы предостерегаем от прихода к власти "слуги олигарха - Зеленского", - заявление 27 представителей интеллигенции

После этого издание theБабель распространило со ссылкой на источник информацию о том, что прослушивающая аппаратура принадлежит СБУ, но служба собиралась прослушивать человека, не связанного с Зеленским.