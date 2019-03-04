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 Политика Украины, Происшествия
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 СБУ признало, что устроило прослушку у офиса Зеленского - якобы слушали другого человека

Служба безопасности Украины опубликовала официальное заявление о прослушивающей технике, обнаруженной под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Заявление размещено на странице СБУ в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26.

Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в Президенты Украины или их окружением. По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты", – сказано в заявлении.

СБУ признало, что устроило прослушку у офиса Зеленского - якобы слушали другого человека 01

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В ведомстве подчеркивают, что действуют исключительно в пределах и в порядке, предусмотренных Конституцией и законами.

"Все действия происходят на основании определения суда в отношении лица, никак не связана с избирательной кампанией", – подытожили в СБУ.

4 марта полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Мы предостерегаем от прихода к власти "слуги олигарха - Зеленского", - заявление 27 представителей интеллигенции

После этого издание theБабель распространило со ссылкой на источник информацию о том, что прослушивающая аппаратура принадлежит СБУ, но служба собиралась прослушивать человека, не связанного с Зеленским.

Источник: https://censor.net.ua/n3114880
 
 
 Топ комментарии
 
Черговий зашквар найсолодшого..
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у Порошенко с кем война с РФ или с Зеленским?
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Комики ,СБУ это не правоохранительная структура призванная защищать Украину и её народ а вороохранительная бригада !
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Ну для чого брехати. Вона зобов'язана слухати. Для того, аби забезпечити нормальну охорону найрейтинговішого кандидата.
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Если аппаратура устанавливалась официально, то должно быть решение суда, где указано адрес гле аппаратура будет установлена. Не по всему ж городу прослушку ставить ради одного человека, компании. Снова облажалось СБУ. То против Маркова спалилась наружка, то юлину дочь наблюдали и тоже спалились
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На то они и спецслужба, что им не нужно разрешение суда! Ни в одной нормальной стране спецслужбы не действуют по закону! Иначе эта страна обречена!
Для того, чтоб действовать по закону достаточно только обычных ментов!!!
Эти истины похоже слишком сложны для понимания массами... Общество на уровне разбития 13-летнего подростка...
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А вы законодательство прочитайте, что имеет право сбу, а что нет. Вы поддерживаете незаконность ? Вы скорее всего порохобот
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Сегодня ездил по Одессе ,билборды Бойко,Вилкул ,Порошенко ,пару штук Тимошенко ,ни одного Зеленского .Продолжаю наблюдение.
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Значит Юля всех загонит под шонку, а Зе в принципе, в Одессе в рекламе не нуждается)
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Все как под копирку: точно так слушали Сакварелидзе-Саакашвили... Теперо Зеленского либо:
!.Лишит Громадянства;
2.Подкоп под зРаду, шоб взорвать;
3.1е и 2е одновременно.

Порох больше всех ссыт при слове "Зеленский")))))))
А СБУ это личная контора Парашенка (как только убрал Наливайченко).
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В Одессе комика Заленского и так знают)) Решили сэкономить)
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Лишнее подтверждение общеизвестного факта, что СБУ являются карманной службой Поросячего урода.
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только порадовался нашему СБУ в истории про свиноматку с Лаганска и вот опять..лужа)))
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На то они и спецслужба, что им не нужно разрешение суда! Ни в одной нормальной стране спецслужбы не действуют по закону! Иначе эта страна обречена!
Для того, чтоб действовать по закону достаточно только обычных ментов!!!
Эти истины похоже слишком сложны для понимания массами... Общество на уровне развития 13-летнего подростка...
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в чем Лужа???? там НЕТ официальних штабов ни у ЗЕ ни у ЙУ в чем лужа????
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Тю, Зєля, а кому я казала, шо ти там нафєг нікого не цікавиш! То тобі здаєцця, шо хтось від пуйла тебе всєрьйоз сприймає. Тепер вже й на квартал хтось й безкоштовно не піде. Бо зашкварився ти, зєля. Ну од нах воно тобі нада було?! СБУ визнала, що влаштувала прослуховування біля офісу Зеленського - начебто слухали іншу людину - Цензор.НЕТ 3229
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Ти туди ні разу і не ходив, шкварка.
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***
каждый раз, когда ты говоришь "это не телефонный разговор",
где-то очень грустит маленький сотрудник спецслужб
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Медведчука слабо прослухати? Там багато цікавого! - а кажуть сволоту не має за що посадити
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И где те чмошники, которые пару часов назад здесь пургу гнали, что типа там ничего нет?
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...боти *****, кернеса, мінстеця? зараз отримають "темники" і продовжать лайном кидатись....
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Им ваш зеля и ненужен. Нужен КУКЛОВОД
Скажите как кго зовут!!....... ля ля ля ля .......
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А как порохолизы ныли! Да кто он такой что бы подслушивать и что антенна за 2 гривны куплена, и всё это муляж. А в итоге зашквар за зашкваром. Лучше уж помолчите,правда она всегда одна а вот неправд много. Петю уже не что не спасёт.
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Фсе 1в1 как с Саакашвили-Сакварелидзе: слушали-слушали. Потом Громадянства позбавили. А бо "подкоп" под зРаду пришъют))) взорвать, типа, хотел. И на нары....
Посмотрите!!! Точно!!! И каларадскую стрічку подбросят...
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какой процент поверил? репутация, однако.
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Прочла, что оборудование нашли на Белорусской 26, а офис клоуна -- Белорусская 3.
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Тю мля, а мы то думали, что это фанаты 95-го квартала.
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Прослушивали совсем другого человека, а Зеленского - пронюхивали.
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Кому він нахрен впав цей Зеленський, ну хіба що для психіатрів для написання дисертацій.
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Воно три слова звязати не може для своїх упоротих фанатів . То навряд чи є шанси щось від Беніного шута почути в офісі.
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СБУ визнала, що влаштувала прослуховування біля офісу Зеленського - начебто слухали іншу людину - Цензор.НЕТ 6385уровень СБУ зашкаливает! СБУ визнала, що влаштувала прослуховування біля офісу Зеленського - начебто слухали іншу людину - Цензор.НЕТ 6385на тупую постановку похоже для поднятия рейтингов зе-термоса...
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А чего зеле паниковать, какие могут быть рабочие тайны у слуги народа? От кого? От своего любимого народа?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ признало, что устроило прослушку у офиса Зеленского - якобы слушали другого человека
 
 
 
 
 
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