 СБУ признало, что устроило прослушку у офиса Зеленского - якобы слушали другого человека

Заявление размещено на странице СБУ в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26.
Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в Президенты Украины или их окружением. По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты", – сказано в заявлении.
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В ведомстве подчеркивают, что действуют исключительно в пределах и в порядке, предусмотренных Конституцией и законами.
"Все действия происходят на основании определения суда в отношении лица, никак не связана с избирательной кампанией", – подытожили в СБУ.
4 марта полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.
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После этого издание theБабель распространило со ссылкой на источник информацию о том, что прослушивающая аппаратура принадлежит СБУ, но служба собиралась прослушивать человека, не связанного с Зеленским.
Для того, чтоб действовать по закону достаточно только обычных ментов!!!
Эти истины похоже слишком сложны для понимания массами... Общество на уровне разбития 13-летнего подростка...
!.Лишит Громадянства;
2.Подкоп под зРаду, шоб взорвать;
3.1е и 2е одновременно.
Порох больше всех ссыт при слове "Зеленский")))))))
А СБУ это личная контора Парашенка (как только убрал Наливайченко).
Для того, чтоб действовать по закону достаточно только обычных ментов!!!
Эти истины похоже слишком сложны для понимания массами... Общество на уровне развития 13-летнего подростка...
каждый раз, когда ты говоришь "это не телефонный разговор",
где-то очень грустит маленький сотрудник спецслужб
Скажите как кго зовут!!....... ля ля ля ля .......
Посмотрите!!! Точно!!! И каларадскую стрічку подбросят...