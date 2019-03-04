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 Один украинский воин погиб. С начала суток враг шесть раз нарушил перемирие, применив танки, артиллерийские системы и минометы, - штаб ООС

В течение текущих суток противник 6 раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил с применением танков, артиллерийских систем и минометов. В общем вооружение, запрещенное минскими договоренностям, оккупанты применили 8 раз, потратив 99 снарядов и мин калибров 125, 122, 120 и 82 мм. При этом огонь из танков с начала года враг применил впервые.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили пять обстрелов позиций наших войск: из танков, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов - в районе населенного пункта Лебединкое; дважды, из минометов 120-го калибра - вблизи села Водяное;
из артиллерийских систем калибра 122 мм - в районе населенного пункта Широкино; из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у поселка Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из минометов калибра 120 мм наших защитников в районе поселка городского типа Зайцево.

Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб. Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников".

Также читайте: 20-летний украинский воин погиб на Донбассе сегодня утром, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3114873
 
 
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Оборвалась жизнь Героя от рук дикарей, царство небесное.
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В Україні є власний керований 152-міліметровий снаряд "Квітник", який виробляє "Прогрес". Артилерійський снаряд "Квітник" прийняли на озброєння ЗСУ ще в 2012 році, але, за інформацією "Укроборонпрому", до війська він так і не потрапив: замовлень не було.

Чому Карл???????????? Один украинский воин погиб. С начала суток враг шесть раз нарушил перемирие, применив танки, артиллерийские системы и минометы, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7362
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Оборвалась жизнь Героя от рук дикарей, царство небесное.
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Что предлагаете? Наверное скрываетесь от службы в армии. Каждая страна защищает свою территорию.
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Знову сьогодні оБассурін і оБассанов про втрати приховав. Знову жаліються на єнотів, а от про popo4леночку забули згадати і знову росея кинула і гроші збирають.
Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!
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За кожного Воїна України, проросійські найманці отримають гідну відповідь!!! Вірим в ЗС України!!!
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Царство Небесне, Воїне світла...
***
В кімнаті тепло і пісні лунають.
З екрану - шоу і веселий сміх.
Мов в світі іншому перебувають.
Мов і нема подій жорстоких цих.

Мов ні війни, ні вибухів, ні крові.
Не ллють матусі за синами сліз.
І у новинах вже байдужість в слові, -
Що транспорт з фронту вбитого привіз…

А він... чийсь син... єдиний в цілім світі!
Коханий чийсь, татусь, а може - брат.
А може ще й не встиг він полюбити, -
Цей України рядовий солдат!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин погиб. С начала суток враг шесть раз нарушил перемирие, применив танки, артиллерийские системы и минометы, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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