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 Общество
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Все про:Нафтогаз (2629) премия (322) суд (21901) Коболев (293)

 "Нафтогаз" через суд требует признать законной выплату Коболеву премии в сумме 228 000 000 грн.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подала судебный иск на Государственную аудиторскую службу Украины. Ранее та заявила, что, выплатив Коболеву премию, "Нафтогаз" нарушил постановление Кабмина.

Об этом говорится на сайте Окружного административного суда города Киева, куда был направлен иск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от ОАО НАК "Нафтогаз Украины" к Государственной аудиторской службе Украины по выплате премии председателю правления Андрею Коболеву", - сказано в сообщении.

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Уточняется, что истец просит суд признать противоправным и отменить полностью требование Госаудитслужбы, в котором идет речь о том, что председателю правления компании Андрею Коболеву были выплачены премии в размере более 228 млн грн в нарушение постановления Кабинета министров Украины.

Требование Госаудитслужбы ссылалось на нарушение компанией "Нафтогаз" постановления Кабинета министров Украины "Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий".

Кроме того, в требовании Госаудитслужбы указано, что при проверке "Нафтогаза" установлено безосновательное списание более 11 миллионов гривен задолженности "Газпрома", чем причинен ущерб на указанную сумму.

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В свою очередь в иске "Нафтогаз" указывает, что сумма была списана после взаимозачета встречных требований компаний по решению арбитража.

"Как считает истец, в результате осуществления арбитражным судом зачета встречных требований между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", данная сумма предоплаты, в счет которой "Газпром" не поставлял газ украинской компании, является погашенной и подлежит списанию", - сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Напомним, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" штрафа в размере $4,6 млрд. По итогам решений двух арбитражных споров на поставку и транзит газа "Газпром" обязан доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 млрд.

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В конце мая набсовет "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн, или 1% суммы штрафа, за вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Из этой суммы будет выплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму свыше $9 млн.

Такое решение наблюдательного совета "Нафтогаза" вызвало критику со стороны многих политических деятелей, которые потребовали его отмены.

Источник: https://censor.net.ua/n3114872
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошие премии у слуг народа. И ето в воюющей стране живущей на гране дефолта и выпрашивающей кредиты и помощь у других стран.
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Мда! Янукович по сравнению с "Томосом Шоколадовичем Мальдивским" , вообще "упал" в глазах Украинцев. Ему хоть и приписывали шапкокрадство, но он всего лишь начинающий карманник и то щипал мелочь лишь для того что бы прокормить своих бедных страусов. А вот пеця это таки да ворище! Обворовал всю страну и Убрал при этом из конституции статью за свое же воровство. Так что все что было обнаружено в "стране п*******ных вещей " и выглядит как сенсация, уже его ,на "законных" основаниях. А Янукович босота даже своих страусов не смог приватизировать в свое время. Хотя сегодня ,уже на основании отмены того же закона, все страусы и "Хонка" как бы тоже его без всяких последствий на его "карманное щипачество". Так что Пеця это "профессор Мориарти" Украинской коррупции.﻿
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Народ терпит, каждый день скандалы на миллионы! Ещё находятся те, кто ратует за Пороха!!! Вот как можно это оправдать? Бесконечное воровство, а людям тарифы поднимать за милое дело! Господи, да сколько то можно ноги о нас вытирать? "Нафтогаз" через суд вимагає визнати законною виплату Коболєву премії в сумі 228 000 000 грн. - Цензор.НЕТ 3946
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Коболев самовольно изъял деньги из бюджета, другими словами - украл. Воров судят и осуждают и тогда, когда они возвращают украденное. Государство воров?
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Ну а чем он хуже тех слуг народа, что порешали себе статью про збогачення?
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Когда вся эта банда начнет после выборов краденные деньги начнет стране отдавать, мы станем одна из самых богатых стран в мире.
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НИКТО И НИКОГДА БАБКИ НАЗАД НЕ ВЕРНЕТ..
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Коболев через суд требует признать законной выплату Коболеву премии в сумме 228 000 000 грн.
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Как так! Не надо ему премии. Его ж из-за этого могут лишить субсидии! Как он мать-старушку содержать-то будет!
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най звернеться до місцевої влади по матдопомогу
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МВФ не вьідаст транш, пока Коболеву не будет увеличена премия до одного лярда.
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Завтра подам в суд,что бы всё бабло которое Беня вывел из привата считалось законным!!!! "Нафтогаз" через суд вимагає визнати законною виплату Коболєву премії в сумі 228 000 000 грн. - Цензор.НЕТ 3334А мой кредит НЕзаконным! "Нафтогаз" через суд вимагає визнати законною виплату Коболєву премії в сумі 228 000 000 грн. - Цензор.НЕТ 4220
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Trudno skazat gde ecio jest takyje premiji.Mozet tolko rosije takoje mozno najti,a v drugix stranax vriatly najdios stob gosudartvenyje kompaniji vydeliali takyje premiji.Eto nicego obcego s Evrosojuzom da i so zdravym umom
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КобЕлеву дали 226 миллионов одному.
АТОшникам на жильё выделили 25 миллионов на всех.
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Вот это и есть коррупция, которую всячески покрывает Порошенко.

За что этому упырю такие деньги, с какого перепугу?! На нормальные пенсии денег нет, на здравоохранени тоже, цены на ЖКХ растут, а эти гребут без зазрения совести. Гниды.
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Во всем мире это называется "квалифицированный рэкет".
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В конце мая набсовет "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн, или 1% суммы штрафа, за вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Источник: https://censor.net.ua/n3114872
Стесняюсь спросить, а хоть 1 цент кацапы перечислили нафтогазу? насколько я знаю, они показали комбинацию из 3-х пальцев. Зин, за что премия??
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В мами закінчились бабки, поверніть премію, гади "Нафтогаз" через суд вимагає визнати законною виплату Коболєву премії в сумі 228 000 000 грн. - Цензор.НЕТ 4873
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Сколько?
Ему что, в % от суммы иска заплатили? Какого хера?
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Вот мерзкий крысеныш! И не станут ему колом эти "премиальные"?!! Кому-то 228 гр. прибавка к пенсии за счастье, а этот гребет те же 228 только в миллионах и кажется, сожалеет, что мало.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Нафтогаз" через суд требует признать законной выплату Коболеву премии в сумме 228 000 000 грн.
 
 
 
 
 
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