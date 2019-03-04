 "Нафтогаз" через суд требует признать законной выплату Коболеву премии в сумме 228 000 000 грн.

Об этом говорится на сайте Окружного административного суда города Киева, куда был направлен иск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от ОАО НАК "Нафтогаз Украины" к Государственной аудиторской службе Украины по выплате премии председателю правления Андрею Коболеву", - сказано в сообщении.

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Уточняется, что истец просит суд признать противоправным и отменить полностью требование Госаудитслужбы, в котором идет речь о том, что председателю правления компании Андрею Коболеву были выплачены премии в размере более 228 млн грн в нарушение постановления Кабинета министров Украины.

Требование Госаудитслужбы ссылалось на нарушение компанией "Нафтогаз" постановления Кабинета министров Украины "Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий".

Кроме того, в требовании Госаудитслужбы указано, что при проверке "Нафтогаза" установлено безосновательное списание более 11 миллионов гривен задолженности "Газпрома", чем причинен ущерб на указанную сумму.

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В свою очередь в иске "Нафтогаз" указывает, что сумма была списана после взаимозачета встречных требований компаний по решению арбитража.

"Как считает истец, в результате осуществления арбитражным судом зачета встречных требований между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", данная сумма предоплаты, в счет которой "Газпром" не поставлял газ украинской компании, является погашенной и подлежит списанию", - сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Напомним, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" штрафа в размере $4,6 млрд. По итогам решений двух арбитражных споров на поставку и транзит газа "Газпром" обязан доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 млрд.

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В конце мая набсовет "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн, или 1% суммы штрафа, за вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Из этой суммы будет выплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму свыше $9 млн.

Такое решение наблюдательного совета "Нафтогаза" вызвало критику со стороны многих политических деятелей, которые потребовали его отмены.