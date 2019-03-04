 Прослушка Зеленского: техника принадлежит СБУ, слушать собирались другого человека, - theБабель

Об этом изданию theБабель сообщили источники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.
"Оборудование установлено не для прослушивания офиса Зеленского. Оборудование было установлено по решению суда по другому делу", – заявил собеседник, имя которого theБабель не называет.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос соцгруппы "Рейтинг"
Он добавил, что СБУ вела спецоперацию по расследованию государственной измены, однако не назвал фигурантов уголовного дела.
4 марта полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.
Также на Цензор.НЕТ: Мы предостерегаем от прихода к власти "слуги олигарха - Зеленского", - заявление 27 представителей интеллигенции
Бред какой-то. 😝
???????
Хто в это поверит, умники?!
Они это щас рассказывают для самоих себя, бо других идиотов, этому верящих, в Украине на перечет...