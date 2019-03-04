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 Политика Украины, Происшествия
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 Прослушка Зеленского: техника принадлежит СБУ, слушать собирались другого человека, - theБабель

Прослушка, которую обнаружили недалеко от офиса Зеленского, принадлежала СБУ. Спецслужба расследовала дело о государственной измене в отношении другого человека.

Об этом изданию theБабель сообщили источники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.

"Оборудование установлено не для прослушивания офиса Зеленского. Оборудование было установлено по решению суда по другому делу", – заявил собеседник, имя которого theБабель не называет.

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Он добавил, что СБУ вела спецоперацию по расследованию государственной измены, однако не назвал фигурантов уголовного дела.

4 марта полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Мы предостерегаем от прихода к власти "слуги олигарха - Зеленского", - заявление 27 представителей интеллигенции

Источник: https://censor.net.ua/n3114866
 
 
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Бред! СБУ такой херней не пользуется!
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у вас есть сомнения - зря - а с нынешней аппаратурой и подавно
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Так шановний там для вас тема є про чемпіонат Європи з стрільби. Треба ваше слово бо вас згадали. І є інтрига.
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Другого человека? Бени что-ли?
Бред какой-то. 😝
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а конечно далекий от всего этого - но таки это не роутер - но написано прикольно)))
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Ну конечно другого ,Богдана Хмельницкого а может Вещего Олега...
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- Хотели слушать радиопостановки діда Панаса, в авторському виконанні! Отакі діла, малята! (с) Прослушка Зеленского: техника принадлежит СБУ, слушать собирались другого человека, - theБабель - Цензор.НЕТ 1510
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СБУ - вотчина потроха. Дальше можно не продолжать.
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От шо больше всего раздражает, так это то, что при президенте-брехуне все органы становятся такими же брехливыми. Поэтому можно констатировать, что при овоще, а особенно при потрохе произошла частичная *********** Украины.
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Как же хорошо что у святой Бахини нивароффки в декларации только чистая правда и ничего кроме правды!! Официально зубажилая..подпись пичать все дела. Вот где честнейший и самых честных людей. Совесть ум и честь нации.
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Госпади шо там того клоуна слушать, посмотрел тут не давно с ним интервью..он же реально тупой на полном серьёзе. На вопросы отвечает даже не знаю как сказать, такое ощущение что он плохо понимает суть вопроса и отвечать начинает как то не впопад, про шо то совсем другое, еле слова подбирает часто не подходящие по смыслу предложения, а шо он несёт за бред? Кароче он чётко отражает уровень Квартала 95....да он деревянный Буратино.
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прикрепленное с скочем принадлежит СБУ? да ладно, не верью.
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Скотч везде широко применяется. Как временное крепление, очень даже рекомендую.
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Обычная методика ФСБУ берут разрешение на прослушку по одному делу, прослушивают другого.
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Вам, ФСБшникам, конечно виднее...но у нас не паРашка...наши спецслужбы по другим методикам работают... Прослуховування Зеленського: техніка належить СБУ, слухати збиралися іншу людину, - theБабель - Цензор.НЕТ 9043
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Сначала обосрались по уши, а потом выстреливают такие дешевые отмазки...
Хто в это поверит, умники?!
Они это щас рассказывают для самоих себя, бо других идиотов, этому верящих, в Украине на перечет...
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СБУ собиралась шутки Зеленского на диктофон записывать?!.. что за бред журналисты гонят!!!
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То у одного клоуна (Михо) прослушку обнаружили как-то, потом у другого - Онотоля, теперыча у третьего клоуна - Бениного. Видать эта херня-разводиловка для лохов пользуется успехом
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В сбу ценители хорошего юмора собрались,им мало зели по телеку,они хотят слышать его импровизации в живую,кроме хохмачества в штабе зели услышать вряд ли что то можно.
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Какое совпадение с прослушкой и другого человека.
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Т.е. клоун сорвал операцию против изменника Украины ради своего пиара ?... Прослуховування Зеленського: техніка належить СБУ, слухати збиралися іншу людину, - theБабель - Цензор.НЕТ 4841
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Фу! Как позорно(топорно) работают. Сразу видно, шо по решению суда.
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Ну, якщо не знаєш "как сказать", то ти, дійсно, тупий
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"слушать собирались другого человека"

Прослуховування Зеленського: техніка належить СБУ, слухати збиралися іншу людину, - theБабель - Цензор.НЕТ 4771
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрослушка Зеленского: техника принадлежит СБУ, слушать собирались другого человека, - theБабель
 
 
 
 
 
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