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 Украинцы заняли третье место на чемпионате Европы по стрельбе из лука

На чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении, который прошел в Турции, сборная Украины заняла третье место в общем медальном зачете.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, передает Цензор.НЕТ.

Украинские спортсмены завоевали две золотые медали, три серебренные и одну бронзовую.

Награды высшей пробы принесли юниоры Иван Кожокарь и Жанна Наумова. Серебро в активе мужской команды, в составе которой были Юрий Гавелко, Владислав Лисняк и Виктор Рубан.

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Также серебро завоевали юниорки в составе Александры Кукурузяк, Жанны Наумовой и Елизаветы Сикало. Бронзу взяла женская команда, за которую принимали участие Анастасия Павлова, Полина Родионова и Лидия Сиченникова.

Источник: https://censor.net.ua/n3114865
 
 
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Если бы на мишени нарисовали морду путина ,то заняли бы первое.
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Интересно, наш Чингачгук туда ездил?
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Та де там всі вихідні тут відстріляв в коментарях.
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Це ви про Шуфрича?))) Він ж вєлікій лучник!
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Ні у нас є тут свій, реальний Чингачгук. І не треба його плутати з якимось там шуфричем.
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На реконструкцию какого нибудь куликовского боя отправьте, где гиркин будет участвовать!
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ждёмс новые жалобы чичерины - заменят латвииские и норвежские биатлонисток на сборную Украины по стрелбе из лука - бедные получленцы - без пыли, без звука, ужась.
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А С Т А Н А В И Т Е С Ь !!!
Изуверы, вы же кацапов до заикания доведете... Ща начнут про укроДРГ фейки метать
Українці посіли третє місце на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука - Цензор.НЕТ 3633
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народ все серьезнее задумывается над темой Робина Гуда..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинцы заняли третье место на чемпионате Европы по стрельбе из лука
 
 
 
 
 
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