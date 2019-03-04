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 Политика Украины
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 Порошенко за 5 лет пожертвовал свыше 1,2 млрд грн, включая 550 млн на армию, – спикер штаба Медведев

За пять лет президент Украины Петр Порошенко потратил на благотворительность свыше 1,2 млрд грн, включая 550 млн на нужды армии.

Об этом напомнил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"В течение пяти лет Порошенко и структуры, бенефициаром которых он является, пожертвовали на благотворительность приблизительно 1 млрд 200 млн грн, из них 550 млн грн - на нужды армии", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Медведев подчеркнул, что на пожертвованные Порошенко средства была восстановлена система противовоздушной обороны Киева, переданы на вооружение Десантно-штурмовых войск снайперские винтовки.

"В 2017 году куплено почти сто снайперских винтовок для бойцов Сил специальных операций", - отметил Медведев.

Источник: https://censor.net.ua/n3114862
 
   
 Топ комментарии
 
А Люля за 5 лет ни разу даже просто не приехала к пацанам на передовую, даже ради любимого пиара.
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зрадоботов шас порве на лоскути)
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все так и есть - ну ищем зраду - найдете не сомневаюсь))))
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Интересно, на армию 550 миллионов, а на что кроме армии, можно было пожертвовать ещё 650 миллионов?
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Ну якщо по тарифах на всю Україну порахувати, то півтора процента від гешефта "подарував" з бюджету.
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Похоже,что Медведев хочет занять место Зеленского в юмористическом мире ,неужели этот голимый порохобот наивно думает,что в эти его бредни,кто-то поверит ... Порошенко за 5 лет пожертвовал свыше 1,2 млрд грн, включая 550 млн на армию, – спикер штаба Медведев - Цензор.НЕТ 3112 Порошенко за 5 лет пожертвовал свыше 1,2 млрд грн, включая 550 млн на армию, – спикер штаба Медведев - Цензор.НЕТ 3112 Порошенко за 5 лет пожертвовал свыше 1,2 млрд грн, включая 550 млн на армию, – спикер штаба Медведев - Цензор.НЕТ 3112
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Продаст весь свой бизнес
Петр Порошенко не продал даже кирпичика своего бизнеса. За 2018 год он увеличил чистую прибыли в 83 раза. За 5 лет кровопролития в Украине увеличил свое состояние в 5 раз. С 900 миллионов долларов до 4,5 миллиарда.🤑
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Пруфи в статті. А це просто понос, бо крити нема чим.
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Ага пожертвував...а з бюджету 2019 року 1млрд 800млн грн забрав в свій блогодійний фоннд !! І нахера такий благодійник треба країні???
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Та помним, помним.
ПЁТР ПОРОШЕНКО ПЕРЕДАЛ АРМИИ 10 ТАНКОВ!!!
(восстановленых по госзаказу и на бюджетные деньги, но то таке)
Главное -- ПЁТР ПОРОШЕНКО ПЕРЕДАЛ АРМИИ 10 ТАНКОВ!!!

Вот и тут так же.
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Мовою фактів: сотні магазинів Рашен і жодного патронного заводу і тому Україна змушена закуповувати патрони за кордоном за валюту. Ай, мододець!
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Мовою фактів: завод "Форт" запустив лінію з виробництва патронів, а ще Україна почала виробляти снаряди для артилерії, протитанкові керовані ракети, протикорабельні ракети і стратегічні ракети дальнього радіуса. Ай, холодець!
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Це все хитрий план, щоб заплутати хахлов і вкрасти 100 млн. грн. на контрабанді.
Но хахлов не правєдьош, так ніхто б не зробив.
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а откуда государственный чиновник накружил миллиардные состояния, будучи на госслужбе последние 20 лет? Кому еще не ясно - коррупция.
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а слабо декларацию Пороха прочесть, или пусть дураки читают, а ты сразу вумным родился?!
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Тебе б Верховний суд ото б ти всім крадіям ******** вломив.Тобі й працювати не прийшлося б бо Крадій один Порошенко всі інші рахують його прибутки,на крові чи можливо на щиколаді *** запблудився я вже зовсім.
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в прошлом году, Порох на свои бабки купил две хорошие просторные квартиры для двух семей пленных бойцов 3-го полка спецназа в Крапивницком.. сепары отказываются их возвращать наших бойцов.. но МЫ все верим, что они вернутся, а их семьи ждут их домой в новых уютных просторных квартирах..
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Осталось чуть больше трёх часов , и мы узнаем , кто тут меценат(((
По 24 каналу продолжение расследования.
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А где 300000000$ за которые он продал Тигипко "кузницу на рыбальском" и где с этой суммы уплаченные налоги?
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Так, а сколько потрох украл мы можем только догадываться. Но если 22-ух летнему мажору подарили контрактов с оборонпромом на сотни миллионов гривен, то сами считайте сколько, бо я уже посчитал - очень-приочень до ***. Шо ж не кинуть кость и армии.
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"Каких тебе, блд, еще реформ не хватает?" - бессмертные слова классика современности.

🤑
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В конце каденции по его декларации видно что пацан не в накладе остался от президентства! А вот как он во время войны главнокомандующий поехал на Мальдивы отдыхать,это было бы интересно послушать о чем оно думало !
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Угомоните Авакова. А то посое выборов он с юлькой поднимут крик , что выборы нельзя признавать. Это технология

Виягування правоохоронних органів у «гру за одного кандидата» та перешкоджання роботі агітаторів інших претендентів на пост глави держави може вплинути на результати виборів. Однією з найбільших загроз демократичному волевиявленню громадян залишається ризик маніпуляцій із боку «силовиків».

Про це ішлося під час круглого столу «Ризики президентської виборчої кампанії - 2019», що відбувся 1 березня в Херсоні у прес-центрі «Новий день», з ініціативи ГО «Український центр суспільного розвитку».

«Ця президентська кампанія відрізняється «особливою роллю» правоохоронних органів. За їхніми даними, нараз зафіксовано понад 2 тисячі звернень щодо можливих порушень та відкрито більше ніж 50 кримінальних справ. Хотілося б зазначити, що є вже перші вироки судів за адміністративними провадженнями. Вони стосуються порушень під час агітацій, зокрема, відсутності вихідних даних на агітаційній продукції. За більшістю справ суди не змогли винести рішень, бо правоохоронні органи не змогли компетентно оформити протоколи. Водночас у роботі поліції можна простежити факти упередженості стосовно певних кандидатів і їхніх представників», - каже експерт ГО «Український центр суспільного розвитку» Юрій Подорожній.

На Херсонщині місцеві експерти також вказують на нерівні підходи до роботи штабів різних кандидатів.

«Поведінка правоохоронних органів, ну, м'яко кажучи, «дивна». У нас у штабах одних кандидатів проходять обшуки просто за дзвінками, навіть без перевірки того, що було сказано. Тоді як на численні оприлюднені факти можливих махінацій інших - жодної реакції. Мене це дуже насторожує», - зазначає блогер Тарас Бузак.

Головне завдання поліції на виборах - забезпечити правопорядок і реагувати на звернення громадян щодо можливих порушень, - наголошують експерти, - і саме на це має бути спрямована їхня робота.

«У контексті діяльності правоохоронних органів під час виборчої кампанії варто пам'ятати про їхні повноваження, а це превенції злочинів і забезпечення невідворотності покарання. Останні заяви очільника МВС і останні дії поліції доводять, що правоохоронні органи виходять за рамки своїх повноважень, стають повноцінним «суб'єктом» виборів. Ми бачимо, як очільники відомства оприлюднюють факти порушень одними штабами, при тому, що громадська організація «Опора», власне на яку постійно посилаються правоохоронці, публікує дані про порушення й іншими штабами, але це замовчується», - стверджує експерт ГО «Український центр суспільного розвитку» Владислав Телькі.

Експерти висловлюють сумніви в можливості забезпечення аполітичності відомства і, відповідно, незаангажованості роботи його працівників.

«Забезпечити аполітичність відомство, очевидно, уже не здатне. В цьому контексті закрадаються сумніви, чи будуть правоохоронці забезпечувати права виборців. В разі подальшого втручання силовиків є реальна загроза невизнання результатів виборів громадянами України», - каже Владислав Телькі.

Експерти оприлюднили результати соцопитування, проведеного на замовлення «Українського центру суспільного розвитку», згідно з якими більшість громадян прагнуть, аби поліція залишалася нейтральною під час виборчих перегонів.

«Відповіді респондентів показують, що українці не вважають МВС деполітизованим органом. Украй небезпечною є тенденція, коли громадяни вважають, що Нацполіція слухатиме і робитиме те, що скаже очільник відомства. Навіть у рамках реформування рівень довіри до правоохоронних органів - приблизно 30%. Це далеко не відповідає показнику демократичних західних країн. За такого низького рівня довіри до правоохоронних органів їх втручання у вибори може призвести до непередбачуваних наслідків», - говорить Юрій Подорожній.

За словами експертів, попри спокусу отримання політичних дивідендів, МВС мусить зберегти нейтралітет під час виборів.

«Якщо хоча б у 10% людей буде враження, що їх обманули, що в них забрали право вибору - наслідки можуть бути вкрай небезпечними. Ми можемо реально сповзти до рівня громадянської війни, не тієї, якою нас лякають «друзі з-за паребрику», а справжньої. Тому вкрай важливо, щоб поліція зберігала нейтралітет», - підкреслює Тарас Бузак.

Експерти наголосили, що після скандального вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк увага до роботи правоохоронних органів прикута до всій країні, і громадськість прагне, аби поліція виконувала свою роботу, а не покривала злочинців чи виконувала «виборчі політичні замовлення».
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А я пожертвовал 10 миллиардов ,но я ж не кричу об этом постоянно.
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Когда твой лучший друг и компаньон сидит на потоках , а его сын стал звездой ютуба, просто наглость говорить о каком- либо меценатстве.
Точно такую же тошноту вызывает гуманитарная помощь от ахметова, слившего Донбасс
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Пожертвовал из бюджета? Типо не все украл а немного оставил значит патриот?
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Лучше бы он хоть чуток с коррупцией боролся, хоть бы начал судебную реформу..
А оно деньгами хотел откупиться...
Опять страна потеряла еще 5 лет....
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В ход пошли эпичные истории о 12 подвигах Геракла с элементами молдавского эпоса о Фет-Фрумосе. Главное в этом деле что бы Лаур-Балаур не напал. Медведев выглядит откровенно жалким....
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7 марта- последний срок снять свою кандидатуру на президентских перегонах.Кто шепнёт хромой утке о столь благородном для неё поступке.Народ оценит по достоинству единый благородный поступок..
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Порошенко за 5 лет пожертвовал свыше 1,2 млрд грн, включая 550 млн на армию, - спикер штаба Медведев
Самая большая претензия к Порошенку, это постоянный, уже хронический рост тарифов и цен.
Если бы не это, Порошенко остался бы на второй срок.
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Не хвилюйся так, він залишається на другий термін.
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Поднятие курса доллара в 3,5 раза, и предвыборные брехливые обещания.
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А сколько налогов Порошенко за 5 лет заплатил в рф?
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С бюджетных денег можно и пожертвование сделать.
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может ошибаюсь...но видится так , что за нынешнего гаранта и против остальных кандидатов топят в основном пенсионеры, у которых их внуки отобрали паспорта, чтоб они не участвовали в выборах...их страшилки очень подобны времени холодной войны 1960-1980 годов.
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Вранье, деньги шли с фонда имени ПОПа, а там они появлялись с пожертвований желающих получить лояльность власти ворюг и из бюджета.
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Луганский выпе\рдыш Медведев так залил ложью инфополе, что поверить ему значит совершить как минимум харакири, то есть нужно незаурядное усилие воли.
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Опять 25! Пожертвоал Порошенко и его предприятия - честь и хвала! А сколько украли его однопартийцы у армии и государства? ВСЕ МОЛЧАТ! Потому что не поддается счету это воровство.
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А тільки в цьому році з буджета в свої фонди витягнув майже два мільярда. Про яку жертовність бариги можна казати?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко за 5 лет пожертвовал свыше 1,2 млрд грн, включая 550 млн на армию, – спикер штаба Медведев
 
 
 
 
 
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