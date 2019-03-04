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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (16486) увольнение (1522) Уманский (77)

 Порошенко уволил своего внештатного советника Уманского

Президент Украины Петр Порошенко уволил Игоря Уманского с должности своего внештатного советника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Освободить Уманского Игоря Ивановича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №50/2019.

Напомним, 1 марта сообщалось, что бывший и.о. министра финансов, советник президента Игорь Уманский подал заявление на увольнение из-за того, что не согласен с политикой, которая сейчас проводится правительством в финансовой, бюджетной и банковской сферах.

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В 2016 году бывший первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский был назначен внештатным советником президента Петра Порошенко.

С октября 2014 по декабрь 2015 года Уманский занимал должность первого заместителя министра финансов Украины. Кроме того, с января 2008 по март 2010 года занимал аналогичную должность при главе Минфина Викторе Пинзенике, а после его отставки в 2009 году исполнял обязанности министра финансов.

Источник: https://censor.net.ua/n3114861
 
 
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Ще трохи і Марина Порошенко теж відмовиться!
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Может скоро Марина выступит в программе "говорит Украина" и расскажет про свой не счастливый брак с изменщиком,который все время думал не пр нее,а только про Тимошенко и Зеленского
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правильне рішення!
він мені також не подобався.
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а кому воно подобається?? але ж пнеться на другий термін....
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Вже ніхто не хоче бути поруч з політичним мертвяком. Вже навіть Тарас Чорновіл каже що буде голосувати за Гриценка. Отже політична тусовка зрозуміла що пєтя всьо, вибори не виграє за жодних обставин!
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шо!?!? опять!?!? когда это оно успел, гонишь, щаз гляну....
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- По случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда. Придется отдать свое тело на растерзание частникам, - заключил великий комбинатор (с)
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уманський говорив шо сам написав на звільнення...
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ну да, но уволил всё равно великий и справедливый, и наверняка за недороботки
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Кому лидер позволяет лишнего , те в первую очередь и сдают его! А с кем по закону поступает , те верно и служат....закону , а значит предать не могут!
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А шо делать? Один хрен, в спасательном эрроплане местов на всех не хватит. Да и нафига в тёплых странах советники, тем более, внештатные?
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А очень скоро народ Украины уволит и самого порошенко ...
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Какой хитро сделанный советник.А чего же он так долго тянул?Классическая история.Бегущая крыса с тонущего корабля.
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Ага, будет газ в разы дешевле, война закончится, и заживём...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко уволил своего внештатного советника Уманского
 
 
 
 
 
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