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 Новое газовое законодательство ЕС применят к "Северному потоку-2", - представитель директората ЕК Ристори

Изменения в газовой директивы ЕС, которое в феврале согласовали представители Европарламента и Еврокомиссии, будут применяться к "Северному потоку-2".

Об этом сообщил представитель генерального директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

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"Директива вступит в силу быстро, в любом случае, до запуска "Северного потока-2". То есть, эта директива будет применяться к этому проекту", - сообщил Ристори во время пресс-конференции после заседания Совета ЕС по вопросам энергетики.

По его словам, большинство стран ЕС настаивают на том, чтобы изменения газового законодательства вступили в силу сразу после утверждения, чтобы правительства этих стран смогли внести соответствующие изменения в собственные законы.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

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В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.

Источник: https://censor.net.ua/n3114860
 
   
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"Три війни, купа "їхтамнетів", втрачена репутація - і все коту під хвіст!. Невже на Гундяї справді благодаті нема?" - подумало одне маленьке старіюче ху*ло.
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Зато теперь у них будет выбор. Так как газовые месторождения находятся на Севере ,теперь можно будет получать дешёвый газ по дну Балтики,где за транзит традиционно наливают чекушку Нептуну. Или ,если это покажется слишком просто,можно получать тот-же газ с наценкой за транзит через третьи руки. Даже и не знаю что-бы я выбрал на ихнем месте .и какой вариант больнее всего ударит по ахрессору.
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Тю, я бы лучше выставил чекушку амерам , пусть тока кацы введут севпот, шобы дядя Сэм резко выкинул на рынок газу с нефтью немеряно ... Шо параше останется, окромя как тоже снижать отпускные цены для Европы, а там к немочи и таукитайцы поспеют с ***********... Одним словом , запасаемся попкорном: развал мордора будет мирным и увлекательным (за понюшку табаку), бо даже курево аленям(пэрэсичным) незачто будет купит... АМИНЬ!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовое газовое законодательство ЕС применят к "Северному потоку-2", - представитель директората ЕК Ристори
 
 
 
 
 
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