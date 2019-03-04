 ЕС также требует восстановить уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине

Представительство ЕС в Украине репостнуло в Twitter совместное заявление послов и Всемирного банка, написав: "ЕС является частью G7", сообщает Цензор.НЕТ.
Ранее "Большая семерка" и Всемирный банк опубликовали совместное заявление, в котором назвали решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) является значительным поражением Украины в борьбе с коррупцией.
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Они призывают украинскую власть к восстановлению уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ЕСПЧ, а также "найти способ продлить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу этим постановлением".
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Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).
КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".
Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.
Давай пруф, де ЄС каже що відмінило безвіз!
🤑
Примут другой закон, а поезд то уже ушёл.
Надо срочно менять состав КС и ВС.
профессор Преображенский.Собачье сердце.Серия №1
Анекдот
Evhen @evhen_n 1
Окружний адмінсуд м. Києва задовільнив позов Юлії Тимошенко проти уряду щодо незаконного підвищення ціни на газ для населення та теплокомуненерго, яке відбулося у травні 2016 року. Постанова 315 КМУ визнана протиправною та скасована з моменту прийняття.
https://twitter.com/i/status/1102578362466398208
то какой бы закон не приняли,
спустя несколько лет следующие наворовавшиеся его также отменят!!!
Если честно, мы пробили днище!!! и похоже конца этому не будет!..