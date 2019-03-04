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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:КС (1253) Евросоюз (12324) незаконное обогащение (10)

 ЕС также требует восстановить уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине

Евросоюз поддержал заявление Всемирного банка и послов G7 с призывом восстановить уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине.

Представительство ЕС в Украине репостнуло в Twitter совместное заявление послов и Всемирного банка, написав: "ЕС является частью G7", сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее "Большая семерка" и Всемирный банк опубликовали совместное заявление, в котором назвали решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) является значительным поражением Украины в борьбе с коррупцией.

Читайте на Цензор.НЕТ: Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение

Они призывают украинскую власть к восстановлению уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ЕСПЧ, а также "найти способ продлить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу этим постановлением".

Также на Цензор.НЕТ: Украина рискует потерять безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ из-за отмены ответственности за незаконное обогащение, - Transparency International

Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3114858
 
   
 Топ комментарии
 
Не розгойдуєте човен агенти Кремля!!!!!
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Каких реформ тебе, л*дь, ЕС, еще не хватает?! Бог попустить!
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Пэтя и его подельники не для того в три хари крали,чтобы за это отвечать ... ЕС также требует восстановить уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине - Цензор.НЕТ 6324
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Проститут на проституте и проститутом погоняет.Богомолец продала Порошенко квоты на представителей в избирательных комиссиях
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Затем на выборы и пошла, подставная коррупционная шавка!
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Каких реформ тебе, л*дь, ЕС, еще не хватает?! Бог попустить!
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покажите пыку диабетика. Его за этот закон уже так мощно потыкали в нассаные тапки, шо там не фейс, а месиво😀
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Усё, Пэдро, безвиз накрылся медным тазом, как и европейская перспектива.)) Какая "удачная" "перемога" в аккурат перед выборами!
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звідки інфа про скасування безвізу???????????
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Почитай условия, на которых безвиз был предостсавлен.
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Конкретний пруф про відміну безвізу в студію. Судити таких треба, що паніку розводять. Може в людей якісь плани є на поїздку в Європу на вихідні, а тут різні ходять і брешуть і розводять паніку.
Давай пруф, де ЄС каже що відмінило безвіз!
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ПРОСТО ПОТРІБНО ПРИСТРЕЛИТИ ДЕКІЛЬКА ТИСЯЧ ТИХ, ХТО РОЗІКРАВ УКРАЇНУ БЕЗ СУДУ І СЛІДСТВА. АМІНТ"!
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Порошенко реформировал суды, его кум Юра-алкаш "расследует дела", а главным образом прессует НАБУ. Более мелкие ******** прессуют журналистов, а совсем мелкие орут, что Порошенко чист.
🤑
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А толку то? Дело сделано! "Прощённое воскресенье" так сказать.
Примут другой закон, а поезд то уже ушёл.
Надо срочно менять состав КС и ВС.
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Пэтя и его подельники не для того в три хари крали,чтобы за это отвечать ... ЕС также требует восстановить уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине - Цензор.НЕТ 6324
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Вот у Пети цугцванг! И главное непонятно кого в этой ситуации безопаснее кинуть - корешей или западных партнеров.
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конечно корешей. лола к стати всегда своих подельников кидала. А сейчас чтобы его не взяли за жабры сразу после выборов он не только своих подельников сдаст но и соевых гоев которые за шекели малые на него работают и рассказывают о мыролюбности и реформизме в пределах винницкой синагоги.
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Террором ничего поделать нельзя,будь он белый, красный или коричневый.
профессор Преображенский.Собачье сердце.Серия №1 ЕС также требует восстановить уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине - Цензор.НЕТ 6802
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Занырнуть можно на любую голубину - да вот обратка будет проблемной, однако.
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цензор - я прикалываюсь - Петя уже подал новый закон - почему не пишите ? оно и понятно почему - деньги любой ценой - не знаю ,может так и надо - но не могу
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Тимошенко тоже подала...Вопрос - почему их не рассматривает Рада и коалиция Порошенка?
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был бы я депутатом ответил бы - а так не знаю - но написать могли бы - как написали кто еще высказался на эту тему
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Писали уже. Вот толку нет. Дело сделано. Нынешние воры уже чисты перед законом.
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КацаПсины Плешивого Хмыря не террористы.
Анекдот ЕС также требует восстановить уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине - Цензор.НЕТ 3754
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зараз ***** почне верещати про порушення суверенітету України
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Сейчас в законе заменят словосочетание "незаконное обагащение на "незаконная бедность" и закон сразу же будет восстановлен!
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Приятная новость
ЕС также требует восстановить уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине - Цензор.НЕТ 3957 Evhen‏ @evhen_n 1

Окружний адмінсуд м. Києва задовільнив позов Юлії Тимошенко проти уряду щодо незаконного підвищення ціни на газ для населення та теплокомуненерго, яке відбулося у травні 2016 року. Постанова 315 КМУ визнана протиправною та скасована з моменту прийняття.

https://twitter.com/i/status/1102578362466398208
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И шо теперь нам дадут компенсацию??
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Путлер амнистировал своих Бояр,только вот кроме Дерипаски и Вексельберга.Их амнистировал Конгресс США... ЕС также требует восстановить уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине - Цензор.НЕТ 3373на миллиарды своих кровных баксов...
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Суд в Гааге амнистировал РАБссию за Крым,что Стокгольмский Арбитраж по газу.Любят в Европе РАБссию дохлятину... ЄС також вимагає відновити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні - Цензор.НЕТ 764Стадо баранов ГрязьПрома,вы хоть один Суд выиграли по газу за последние 10 лет?
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Газава Каралева снизила цену на газ в 5 раз. ЄС також вимагає відновити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні - Цензор.НЕТ 4747Нищая снижает цену,да взять остальное и поделить.Шариковщина что Скабеевщина на РАБссии... ЄС також вимагає відновити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні - Цензор.НЕТ 4747
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Если у нас воровство и коррупцию можно запросто легализовать Конституцией,
то какой бы закон не приняли,
спустя несколько лет следующие наворовавшиеся его также отменят!!!
Если честно, мы пробили днище!!! и похоже конца этому не будет!..
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Юля Владимирна ЄС також вимагає відновити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні - Цензор.НЕТ 5176 если снижаешь цену на газ,то снижай и заплаты пенсии на столько же...,иначе инфляция сожрёт твою рехВОРу ЄС також вимагає відновити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні - Цензор.НЕТ 1039
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Задовбали!! вони що не у курсі що в Україні законно не то що збагатитися просто заробити на пристойне життя неможливо...
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Мадура это уже прошел,черед Тимошенко...
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Инфляция в Венесуэле побила все рекорды мира...за 1 долларр 23 миллиона боливаров... ЄС також вимагає відновити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні - Цензор.НЕТ 3784
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Если сегодня ты пораньше ляжешь спать, никто обижаться не будет!
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- Схоже, на цій гілці, какао-автомати також прорвало!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС также требует восстановить уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине
 
 
 
 
 
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