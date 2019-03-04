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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАБУ (2610) Укроборонпром (572) САП (995)

 НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате $2,2 млн

Детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате $2,2 млн.

Об этом сообщает НАБУ на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"4 марта 2019 детективы НАБУ и САП задержали действующего и бывшего директоров ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" (входит в состав государственного концерна "Укроборонпром") по подозрению в растрате 2,225 млн долларов США. Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия", - заявили в НАБУ.

Отметим, ранее "Спецтехноэкспорт" возглавлял Павел Барбул. После того, как его уволили в 2014 году, врио директора компании был назначен заместитель директора Владислав Бельбас.

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Спецтехноэкспорт - госкомпания, основным видом деятельности которой являются экспортно-импортные отношения на мировом рынке вооружений. Была создана правительством в июле 1998 года как дочернее предприятие Укрспецэкспорта, а после создания в 2010-м Укроборонпрома включена в состав госконцерна.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114855
 
   
 Топ комментарии
 
Підозра - браслєт - викуп - мідаль. Така схема?
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Если "дело Гладковского"- это российская провокация против Украины, то Президент, уволивший Гладковского- это российский Провокатор? Тогда и его арестовывайте.
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Пора следователей, проеуроров и судей на журналистов менять, пока шумиху в прессе не поднимут, никто не шевелится.
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Если "дело Гладковского"- это российская провокация против Украины, то Президент, уволивший Гладковского- это российский Провокатор? Тогда и его арестовывайте.
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не приплетай одно к другому
кацапы заставили продать с одного цеха в другой???
то шо они подвели контрабандистов этим ворам, то факт
и правильно сделали
предателей долго не кормят
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https://www.youtube.com/watch?v=WwTVC6SDkKI

ответ рыжему "альхену", номинанта премии
имени омерыканськой мамы ):
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Пора следователей, проеуроров и судей на журналистов менять, пока шумиху в прессе не поднимут, никто не шевелится.
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они-то шевелятся, но итоги стихают в карманах.. НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате $2,2 млн - Цензор.НЕТ 6055
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Весна пришла - начались посадки. Надолго ль?
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Какие посадки?! Кто сел за последние 5 лет?!
Арестов было действительно много, благодаря судам и бурной бездеятельноти генпрокурора, всё останется на своих местах.
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Підозра - браслєт - викуп - мідаль. Така схема?
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Первые две стадии можно и убрать. Сразу выкуп, потом медаль.
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после выборов всех выпустят , а задержали чтобы выпустить пар и выиграть войну в соцсетях
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Свинарчука з його підсвинком вже затримали? От то то і воно - чергове ШОУ розігрується шоколадною бандою а "хохли" радіють.
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Пэтю пора принимать а не его шестёрок...
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Они крадут,их задерживают,а суд отпускает.Причем залоги берут,такие себе.Но смешнее всего,что подобные деятели потом забирают бабки,подают в суд,отсуживают себе компенсации и не выплаченные зарплаты,и востанавливаются на ту же должность.В результате получается не плохой такой бизнес.Когда же в данной схеме призойдет сбой и коррупционера посадят минимум на 25 лет,с полной конфискацией имущества включая записанное на его семейку,в случае не подтверждения легального зароботка и обязательным запретом для него и его ближайших родственников занимать государственные должности в любых властных структурах,причем пожизненно?!
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тогда, когда народ устанет от всего этого фейка и начнет выносить приговоры сам - тогда точно уже оправдать не смогут!
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как-то быстро шевельнулось набу-шмабу..-к чему бы это?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате $2,2 млн
 
 
 
 
 
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