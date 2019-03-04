 ВСК будет расследовать хищения в ВСУ с 2004 года, - ВР

Согласно анонсу первого заседания комиссии, опубликованного на сайте парламента, на него приглашены бывший министр обороны Юрий Ехануров, бывший и.о. министра обороны Валерий Иващенко и бывший начальник генштаба Иван Свид, передает Цензор.НЕТ.

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Заседание следственной комиссии о хищении и подрыве обороноспособности Украины в 2004-2017 годах состоится 14 марта в помещении Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны (г. Киев, ул. Садовая, 3А, к. 1224).

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

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