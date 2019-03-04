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 ВСК будет расследовать хищения в ВСУ с 2004 года, - ВР

Временная следственная комиссия Верховной Рады будет расследовать факты хищения в Вооруженных силах Украины в 2004-2017 годах.

Согласно анонсу первого заседания комиссии, опубликованного на сайте парламента, на него приглашены бывший министр обороны Юрий Ехануров, бывший и.о. министра обороны Валерий Иващенко и бывший начальник генштаба Иван Свид, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увольняя Гладковского, Порошенко признает достоверность расследования "Наші гроші" и работает на упреждение, - Бутусов

Заседание следственной комиссии о хищении и подрыве обороноспособности Украины в 2004-2017 годах состоится 14 марта в помещении Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны (г. Киев, ул. Садовая, 3А, к. 1224).

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114852
 
 
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С 2014 не имеет смысл расследовать,так как Президент Порошенко взял все под свою ответственность и контроль
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Потрібно починати розслідування з 2018 року по свіжих слідах!
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Лучше начать с Куликовской битвы или от князя Владимира.
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Гарант коррупции не хочет расследовать что произошло с 2014 по 2019 год ?
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не лучше с 4 февраля 2005 по 18 декабря 2007 года,когда министром обороны был Гриценко
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У вас садят топінамбур))А в Україні сяде Свінарчук-Поросєнко))
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Це коли Петро був секрктарем СНБО?Папєрєднікі,бл)))
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Ёпть, а с времён кучмы и кравчука, что расследовать не надо? Самое уничтожение украинской армии было именно при них.
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а эта комиссия конституционная? Никому нельзя верить!
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И шо, за месяц все расследуют и посадят？ Смех и грех от этих конвульсий шыкаладных
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Не бажаю й сперечатися, народ України пососіть салла..
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А Кучма и Смешко который продавал не при чем?
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Для начала надо с 14 года расследовать.Уж больно мнрго боеприпасов "взорвалось" с этого года.
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а почему с 2004 года? Данилыч что только гражданку деребанил? ВСК будет расследовать хищения в ВСУ с 2004 года, - ВР - Цензор.НЕТ 9960
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Хто надгризе одне яйце Червяку ПАЛІЮ, 1000 ГР. бАРИГА ДАСТЬ БЕЗКОШТОВНО.
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начните с 1994 года...вывода згв из германии...тогда стоко складов вывезли и расположили в Украине, при том без положенного учета....то что заявлено, как проданное, составляет лишь 25% от вывезенного...а скоко вывезено контрабандой...
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Пока они дойдут до 2014-го... или осёл околеет, или падишах.
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У Пети главное правило - крал и буду красть, а вы хоть ссыте в глаза, ему все божья роса. Генапольский с Киселевым-старым из трусов выпрыгивают каждый эфир, агитируя за Порошенко. Не зря Путлер прислал этих мудаков в Украину для прикрытия своего агента. После выборов главное закрыть границу, чтобы не сбежали.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВСК будет расследовать хищения в ВСУ с 2004 года, - ВР
 
 
 
 
 
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