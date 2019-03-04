 Любим и ждем! - Труханов не против выступления в Одессе российского сатирика Жванецкого

Об этом сообщил веб-сайт Odessa.online, передает Цензор.НЕТ.

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Труханов напомнил, что Жванецкий является "почетным гражданином Одессы, президентом Всемирного клуба одесситов - организации, которую знают и уважают во всем мире".

"Михаилу Михайловичу в этом году исполнится 85 лет и, конечно, по традиции планируются его концерты в марте. Но вот такие полуграмотные недоросли посчитали, что они будут решать в миллионом городе какие концерты надо проводить, а какие нет. Кто является гордостью Одессы. Имя Жванецкого вмонтировано в историю Одессы таким образом, что его никогда не забудут и всегда будут с уважением отзываться. А имена этих мерзавцев — их как никто не знал и не помнил, так и не будет знать. И мне очень неприятно было, что такая информация вообще появилась. Я уверен, что и культурная интеллигенция и все одесситы без исключения понимают и поддерживают Михаила Михайловича и благодарят за его жизненную позицию и любовь к Одессе", - подчеркнул Труханов.

После этого он обратился к сатирику.

"Михаил Михайлович, Одесса вас ждет, мы вас любим. Конечно, ждем вас с новыми шутками, новыми рассказами. В Одессе вы всегда в наших сердцах есть и будете. Поэтому не переживайте — Одесса с вами!", - сказал Труханов.

Напомним, бывший руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко потребовал отменить запланированные в Одессе и Киеве выступления российского сатирика Михаила Жванецкого, которого Путин наградил орденом "За заслуги перед отечеством".