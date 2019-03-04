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Все про:Одесса (5363) Труханов Геннадий (173) Жванецкий (5)

 Любим и ждем! - Труханов не против выступления в Одессе российского сатирика Жванецкого

4 марта в ходе аппаратного совещания мэр Одессы Геннадий Труханов осудил тех, кто критикует Михаила Жванецкого и выступает против проведения его концертов.

Об этом сообщил веб-сайт Odessa.online, передает Цензор.НЕТ.

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Труханов напомнил, что Жванецкий является "почетным гражданином Одессы, президентом Всемирного клуба одесситов - организации, которую знают и уважают во всем мире".

"Михаилу Михайловичу в этом году исполнится 85 лет и, конечно, по традиции планируются его концерты в марте. Но вот такие полуграмотные недоросли посчитали, что они будут решать в миллионом городе какие концерты надо проводить, а какие нет. Кто является гордостью Одессы. Имя Жванецкого вмонтировано в историю Одессы таким образом, что его никогда не забудут и всегда будут с уважением отзываться. А имена этих мерзавцев — их как никто не знал и не помнил, так и не будет знать. И мне очень неприятно было, что такая информация вообще появилась. Я уверен, что и культурная интеллигенция и все одесситы без исключения понимают и поддерживают Михаила Михайловича и благодарят за его жизненную позицию и любовь к Одессе", - подчеркнул Труханов.

После этого он обратился к сатирику.

"Михаил Михайлович, Одесса вас ждет, мы вас любим. Конечно, ждем вас с новыми шутками, новыми рассказами. В Одессе вы всегда в наших сердцах есть и будете. Поэтому не переживайте — Одесса с вами!", - сказал Труханов.

Напомним, бывший руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко потребовал отменить запланированные в Одессе и Киеве выступления российского сатирика Михаила Жванецкого, которого Путин наградил орденом "За заслуги перед отечеством".

Источник: https://censor.net.ua/n3114851
 
   
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Після виступу у Одесі Порошенко,Жванецькому там нічого ловити))
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Жаль,что не все работники сцены, такие как Юрский. Царство ему небесное.
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Старый ТРУХАнов от старого Жванецкого ждет новых шуток... Или пашутил? В любом случае ЛОЛ засчитан.
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Пусть его орден от людоеда и убийцы украинцев греет на расии, а в Украину - не пускать.
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А звідки Труханов в Одесі мільйон нарахував? У нас наче три мільйоника: Київ, Харків і Дніпро. А Одеса найперша випала з мільйоників.
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Донецьк, Кривий Ріг теж свого часу були.
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Донецьк до війни був і то скоріш за все з агломерацією. Кривий ніколи не був. Він просто найбільш розтягнутий з усіх міст України. П'ятірка офіційна ще за СРСР була така: Київ, Харків, Дніпро, Донецьк і Одеса. Потім йшов Львів далі Запоріжжя і от потім Кривий Ріг.
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Львів за СРСР був меншим за Запоріжжя та Кр Ріг.
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Жванецькому 85, він не підтримав окупацію Крима, дайте йому дожити спокійно.
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Надо было )(уйла пригласить, чтобы прям в Одессе вручил старику награду Любим и ждем! - Труханов не против выступления в Одессе российского сатирика Жванецкого - Цензор.НЕТ 1902
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А можно наоборот , Труханова в Парашу навсегда😁
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Мэр труханов, пора б ему труханы эти порвать.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛюбим и ждем! - Труханов не против выступления в Одессе российского сатирика Жванецкого
 
 
 
 
 
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