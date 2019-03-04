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 Политика Украины, Общество
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 Тимошенко о судьбе Авакова в случае ее победы: Если глава МВД сможет восстать против подкупа и фальсификаций, это будет прекрасным знаком

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко ответила на вопрос журналистов, будет ли менять Арсена Авакова на должности министра внутренних дел в случае ее победы на выборах президента Украины.

Об этом сообщает "Радио свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что когда президент придет, будет у президента очень мало депутатов в парламенте. Если мы победим, там 20 человек всего будет, 20 депутатов. И поэтому наша задача - не сразу перетасовывать кадры, наша задача - немедленно принять новую Конституцию через всеукраинский референдум ... И поэтому я думаю, первое, что нужно делать - это не "девочек менять", а систему", - отметила Тимошенко, отвечая на вопрос журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях".

Она добавила, что считает, что министр внутренних дел должен стать "всеобъемлющим контроллером честности будущих выборов".

"Я считаю, что если министр внутренних дел сможет восстать против подкупа и фальсификаций, которые организует президент, для страны это будет прекрасным знаком того, что первый раз министр внутренних дел не является сообщником каждого следующего президента в фальсификации выборов и подкупе людей. Мне очень хотелось бы, чтобы министр внутренних дел все-таки занял позицию над выборами, и как всеобъемлющий контролер их честности", - сказала Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заказав печать бюллетеней на первый и второй тур, ЦИК закладывает возможность для фальсификаций, - Тимошенко

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверил, что у него нет "политических союзов" ни с одним из кандидатов. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3114847
 
 
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А бабка то, того, сливается, если вопит о фальсификациях Тимошенко о судьбе Авакова в случае ее победы: Если глава МВД сможет восстать против подкупа и фальсификаций, это будет прекрасным знаком - Цензор.НЕТ 5370
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Буде прикро, якщо підуть на договорняк з авакяном. Максимум "амністія" і ніяких державних посад, він добряче зашкварений баласт.
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Даже не знаю теперь, что может спасти Шапкотыра-2 ?
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А потом этими же руками девок за щеки дергает
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- О профессии не спрашиваю, - учтиво сказал Бендер, - но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное? Судимостей за этот год много?(с)
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"дэвочэк мэнять" ? О, про той час з Лазаренко згадала , чи шо ?
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Если есть вещдоки, то в американский суд несите, соя.
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мечты и планы - наполиен в юбке - вот представим она победила и вот кто мне объяснить как она примет хоть один закон со своими 19 депутатами? - по моему не я индеец - а вона))))))))
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Ми подивимось скільки лишиться у БПП))
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А что у индейцев не было перебежчиков? Депутатов 250 уже на старте.
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были конечно - но вы не учитываете шо на карте стоит - они быстренько лишать ее полномочий - а примером ей не быть и Петя будет примером - это план Б очевидный любому))))
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Примером порох может быть только для Вас. На следующий день после объявления Юли президентом, ищите пороха в другой стране.
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кто Вы и кто он - по себе не судят - Вы 0, а он миллиардером был, им и останется, в любом случаи.А еще человеком вошедшим в учебники истории навсегда - я Томос имею ввиду - а где вы беретесь такие острые - удивительно ))
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Может и останется миллиардером, если Аваков ему границу не перекроет.
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Как он был бессарабской гопотой,вышедшей замуж за дочку замминистра,так и остался.
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политики всегда договоравяться должны уметь это так - а про юлю уже давно и все знают - она не держит слово - в отличии от того же Пети - все остальное - лишения ее полномочий я уже описал - не кто не будет рисковать с юлей так - вам пример с этой статьей - прочтите ее внимательно - я про обещания
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Намёк понят, министр МВД подумает на кого ставить.
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"Против подкупа и фальсификаций..." Это говорит баронесса лжи и воровства)
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Манафорт за ці слова отримав 25 років тюрми))
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Тимошенко про долю Авакова в разі її перемоги: Якщо глава МВС зможе повстати проти підкупу і фальсифікацій, це буде прекрасним знаком - Цензор.НЕТ 5036именно за это а кисель тебе не родственник?
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НЕ все покупается,Юля. И не всем такое нравится. Думаю рейтинг твой упадет.
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Аваков, выбирай правильно,чтобы не ошибиться. Ошибка будет равносильна изгнанию из власти.
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наверно иногда бывает такое, что работать больше не хочется а уйти неудобно.. Тимошенко про долю Авакова в разі її перемоги: Якщо глава МВС зможе повстати проти підкупу і фальсифікацій, це буде прекрасним знаком - Цензор.НЕТ 2404
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Ненависть - сильне почуття! Вона не гідна Вашої ненависті.
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А я ненавижу Пецю и буду голосовать против него - хоть за Зеленского, хоть за Тимошенко. Зеленский конечно лучше и Пети, и Юли, но Юля однозначно лучше Пети.
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Не иначе, как пообещала Авакову монополию на рюкзаки.
И что интересно, Авакову по барабану, что народ думает о его министерской карьере.
Главное, в "дыму сражения" не упустить из виду руку с перстнем, который целовать надобно.
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В переводе на нормальну мову это звучит так - Не допустишь чудовищных фальсификаций ПП - и у тебя появится маленький шанс остатся в живых... Тимошенко о судьбе Авакова в случае ее победы: Если глава МВД сможет восстать против подкупа и фальсификаций, это будет прекрасным знаком - Цензор.НЕТ 9235
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Сабаков головний корупціонер, замість реформи наплодив лайна.Ні жулька не будеш ти президентом. Я проти пороха но якщо вибрати між тобою і шоколадним краще він.
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Защитим демократию - Поддержи всеукраинский Флешмоб!

Независимо от твоей политической позиции, ты легко можешь потерять право на свободу слова, которое, дано тебе Конституцией Украины. Это право является демократической ценностью и это право, одинаково для всех украинцев. Поэтому, лишая права голоса других помогая диктаторам, ты заведомо лишаешь права голоса себя. Кого бы ты из кандидатов не поддерживал, Ты обязан защищать демократию в Украине ибо демократия, это именно то, что связывает тебя с ЕС, США и НАТО. Именно в вопросе демократии, украинцы должны быть едины как никогда.

Недавно, они закрыли рот самому президенту, подло и трусливо нарушив все традиции на новогоднее обращение президента к украинцам. По сути, они заткнули уши и закрыли глаза миллионам граждан Украины, которые не Зеленского ждали, а Порошенко. Они, самым подлым способом, закрыли глаза и уши в первую очередь Тебе, независимо от твоего отношения к Порошенко.

Сегодня они переворачивают и режут палатки, бросаются с кулаками и оскорблениями на граждан Украины, только за иные политические взгляды. Завтра, они поднимут руку на тебя, просто за негативную оценку их работы, что является реальностью в политической системе Украины.

Сегодня, они не пускают журналистов с других телеканалов, только за то, что страшно боятся неудобных вопросов. Завтра, они просто отключат все СМИ которые будут показывать недостатки их управления и ты получишь Россию в Украине.

Сегодня их СМИ полностью игнорируют понятие двусторонности освещения информации и показывают только одну сторону медали, тщательно скрывая вторую, которая блестит лучше. Это и есть зомбирование, которое не подразумевает двусторонности освещения информации. Это уже диктатура, это уже зомбирование населения Украины, методами России.

Сегодня, они пишут жалобы на правдивые посты блогеров Украины пытаясь закрыть блогером рот и одновременно закрыть глаза и уши украинцам.

Закрыть уши и глаза от правды, правды, которая гарантированно обрушит рейтинги этим трусливым диктаторам.

Они используют все ресурсы, чтобы убить свободу слова и внедрить в Украину системное диктаторство.

Они стремятся использовать любые методы чтобы добраться до основных рычагов власти, чтобы уничтожить все европейские ценности и проевропейские наработки, что гарантированно бросит Украину, в объятия агрессора и закроет окно в цивилизованный мир.

Блогеры Украины, осуждают препятствование журналистам и блогерам и требуют публичных извинений от Зеленского и Тимошенко, публичных извинений перед журналистами телеканала Прямой и публичных извинений от команды Зеленского, перед блогером Мирославом Олешко. Пишите комментарии в сообществах Зеленского и Тимошенко и выразите свои мысли, по отношению к нарушению ими, наших демократических ценностей.

Каждый украинец, который связывает свое будущее с ЕС, США и НАТО, просто обязан сказать Нет трусливым диктаторам Тимошенко и Зеленскому. Украинцы ожидают от кандидатов, только открытого диалога с народом и представителями народа и только по итогам открытого диалога, народ Украины, сделает Выбор.
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Прощаю авакава. Прощаю ахметова.А...Чего там мелочится ! И вас петр ляксеич прощаю. Это я раньше злой была,пока президентом не была ))
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Это всего лишь "хороший знак", который другим из списка никогда не светит. Тимошенко о судьбе Авакова в случае ее победы: Если глава МВД сможет восстать против подкупа и фальсификаций, это будет прекрасным знаком - Цензор.НЕТ 6027
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капец барыге
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новую конституцию? свербит коцапам курс в ес и нато который закрепили
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Вот так взяла и сдала своего соратника Тимошенко о судьбе Авакова в случае ее победы: Если глава МВД сможет восстать против подкупа и фальсификаций, это будет прекрасным знаком - Цензор.НЕТ 136
А то он тут включал дурачка, мол ни за одного кандиата не топит
Имеем союз:
Колмойша+Юля+Аваков и спойлер Зе-чепушило
Трое в лодке не считая собаки
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Зачотно как у жульков, - аваков из пса режима и столпа шеколадной карупции превратился в защитника демократии. Тимошенко о судьбе Авакова в случае ее победы: Если глава МВД сможет восстать против подкупа и фальсификаций, это будет прекрасным знаком - Цензор.НЕТ 5018
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Не окажется ли намек бабы Юли Авакову знаком препинания для самой ЮВТ...
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Аваков, ты понял, что сказала самая "человеколюбивая из человеков"?! "Вперёд, и с песней!! Там говорят, какая-то "торба з грошима" мелькала, на сумму в 82 млн, которую напаковали, для избирательной кампании "ДваждыВладимировны", кассиры в супермаркетах, повара и воспитательницы детских садов... Проверь, в первую очередь...
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собралась конституцию менять Тимошенко о судьбе Авакова в случае ее победы: Если глава МВД сможет восстать против подкупа и фальсификаций, это будет прекрасным знаком - Цензор.НЕТ 6135 ей не нравится президентское государство, ей больше по душе парламентская республика. В президентах больше двух сроков не усидишь(и то если повезет), а в парламенте она и сто лет просидеть сможет. Вот счастье то какое Тимошенко о судьбе Авакова в случае ее победы: Если глава МВД сможет восстать против подкупа и фальсификаций, это будет прекрасным знаком - Цензор.НЕТ 6135
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Судя по тем персонажам, которые были президентами за годы независимости, таки да, нам нужна парламентская республика. Одно ВОРЬЕ, предатели и мерзавцы, каждый из который насиловал Конституцию и узурпировал власть. И только парламент, какой бы плохой он ни был, в самые стремные дни вставал на защиту Украины.
И да, кстати, у нас НЕ "президентское государство, а государство с ПАРЛАМЕНТСКО-президентской формой правления. Ты, наверное, забыл об этом за 5 лет правления свинохряка. Тимошенко про долю Авакова в разі її перемоги: Якщо глава МВС зможе повстати проти підкупу і фальсифікацій, це буде прекрасним знаком - Цензор.НЕТ 9691
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А шо там за судьба тех баснословних денег которые СБУ подкинула авакову на итальянский счет которого у него нет? Сам давеча писал.
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Ага, фаворитом його зробить своїм. 😜
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А Петро героя дал бы а потом утопил как Герасим Му-МУ.
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Йульки...так что Аваков уже хороший..？ бахиня поиказала любить и нежить...
Переоваться будете как обычно...в прыжке？😀
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здесь прекрасно фсЬо.. пропагандон Киселев тоже, по тупости, сдал "правильного" племянника
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Кто-то до сих пор не понял, что в пролёте. Бгггг.
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Йульки...а с рюкзаками что...понять и простить？😀 старушка все прощает...😀
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Юля собралась менять конституцию, чтобы получить диктаторские полномочия, если она победит. Сталин в юбке. Нахрена нам сдалась эта сумасшая истеричка в роли диктатора?
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Не победит...Беня тоже понял что со сторушкой можкт быть много шухера и выставил Зелю...
А Зеля у старушки не слабо так голосов отсосал...😀
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Полиция такой козырь на выборах и не в пециных руках. Прощай в тюрьму Барыга. Тимошенко про долю Авакова в разі її перемоги: Якщо глава МВС зможе повстати проти підкупу і фальсифікацій, це буде прекрасним знаком - Цензор.НЕТ 5898
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко о судьбе Авакова в случае ее победы: Если глава МВД сможет восстать против подкупа и фальсификаций, это будет прекрасным знаком
 
 
 
 
 
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