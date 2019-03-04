 Тимошенко о судьбе Авакова в случае ее победы: Если глава МВД сможет восстать против подкупа и фальсификаций, это будет прекрасным знаком

Об этом сообщает "Радио свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что когда президент придет, будет у президента очень мало депутатов в парламенте. Если мы победим, там 20 человек всего будет, 20 депутатов. И поэтому наша задача - не сразу перетасовывать кадры, наша задача - немедленно принять новую Конституцию через всеукраинский референдум ... И поэтому я думаю, первое, что нужно делать - это не "девочек менять", а систему", - отметила Тимошенко, отвечая на вопрос журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях".
Она добавила, что считает, что министр внутренних дел должен стать "всеобъемлющим контроллером честности будущих выборов".
"Я считаю, что если министр внутренних дел сможет восстать против подкупа и фальсификаций, которые организует президент, для страны это будет прекрасным знаком того, что первый раз министр внутренних дел не является сообщником каждого следующего президента в фальсификации выборов и подкупе людей. Мне очень хотелось бы, чтобы министр внутренних дел все-таки занял позицию над выборами, и как всеобъемлющий контролер их честности", - сказала Тимошенко.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверил, что у него нет "политических союзов" ни с одним из кандидатов.
ГОРИТ СОЕВЫЙ ПЕРDАК!
И что интересно, Авакову по барабану, что народ думает о его министерской карьере.
Главное, в "дыму сражения" не упустить из виду руку с перстнем, который целовать надобно.
Независимо от твоей политической позиции, ты легко можешь потерять право на свободу слова, которое, дано тебе Конституцией Украины. Это право является демократической ценностью и это право, одинаково для всех украинцев. Поэтому, лишая права голоса других помогая диктаторам, ты заведомо лишаешь права голоса себя. Кого бы ты из кандидатов не поддерживал, Ты обязан защищать демократию в Украине ибо демократия, это именно то, что связывает тебя с ЕС, США и НАТО. Именно в вопросе демократии, украинцы должны быть едины как никогда.
Недавно, они закрыли рот самому президенту, подло и трусливо нарушив все традиции на новогоднее обращение президента к украинцам. По сути, они заткнули уши и закрыли глаза миллионам граждан Украины, которые не Зеленского ждали, а Порошенко. Они, самым подлым способом, закрыли глаза и уши в первую очередь Тебе, независимо от твоего отношения к Порошенко.
Сегодня они переворачивают и режут палатки, бросаются с кулаками и оскорблениями на граждан Украины, только за иные политические взгляды. Завтра, они поднимут руку на тебя, просто за негативную оценку их работы, что является реальностью в политической системе Украины.
Сегодня, они не пускают журналистов с других телеканалов, только за то, что страшно боятся неудобных вопросов. Завтра, они просто отключат все СМИ которые будут показывать недостатки их управления и ты получишь Россию в Украине.
Сегодня их СМИ полностью игнорируют понятие двусторонности освещения информации и показывают только одну сторону медали, тщательно скрывая вторую, которая блестит лучше. Это и есть зомбирование, которое не подразумевает двусторонности освещения информации. Это уже диктатура, это уже зомбирование населения Украины, методами России.
Сегодня, они пишут жалобы на правдивые посты блогеров Украины пытаясь закрыть блогером рот и одновременно закрыть глаза и уши украинцам.
Закрыть уши и глаза от правды, правды, которая гарантированно обрушит рейтинги этим трусливым диктаторам.
Они используют все ресурсы, чтобы убить свободу слова и внедрить в Украину системное диктаторство.
Они стремятся использовать любые методы чтобы добраться до основных рычагов власти, чтобы уничтожить все европейские ценности и проевропейские наработки, что гарантированно бросит Украину, в объятия агрессора и закроет окно в цивилизованный мир.
Блогеры Украины, осуждают препятствование журналистам и блогерам и требуют публичных извинений от Зеленского и Тимошенко, публичных извинений перед журналистами телеканала Прямой и публичных извинений от команды Зеленского, перед блогером Мирославом Олешко. Пишите комментарии в сообществах Зеленского и Тимошенко и выразите свои мысли, по отношению к нарушению ими, наших демократических ценностей.
Каждый украинец, который связывает свое будущее с ЕС, США и НАТО, просто обязан сказать Нет трусливым диктаторам Тимошенко и Зеленскому. Украинцы ожидают от кандидатов, только открытого диалога с народом и представителями народа и только по итогам открытого диалога, народ Украины, сделает Выбор.
А то он тут включал дурачка, мол ни за одного кандиата не топит
Имеем союз:
Колмойша+Юля+Аваков и спойлер Зе-чепушило
Трое в лодке не считая собаки
И да, кстати, у нас НЕ "президентское государство, а государство с ПАРЛАМЕНТСКО-президентской формой правления. Ты, наверное, забыл об этом за 5 лет правления свинохряка.
Переоваться будете как обычно...в прыжке？😀
А Зеля у старушки не слабо так голосов отсосал...😀