 Курсанты из РФ сдают на Донбассе зачеты по боевой стрельбе, - разведка

Информацию об этом получило Главное управление разведки Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.
"Одной из причин активизации на прошлой неделе обстрелов противником позиций объединенных сил боеприпасами калибра 120/122 мм была сдача зачетов по боевой стрельбы курсантами одного из российских высших военных учебных заведений, которые прибыли для "практических занятий" на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", – сказано в сообщении.
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По данным разведки, российское оккупационное командование специально провоцирует эскалацию боевых действий на востоке Украины, выполняя заказы российских ВУЗов и научно-исследовательских учреждений.
Кроме того, российские военные специалисты проводили испытание нового образца БпЛА при применении в составе разведывательно-ударного контура.
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Ну, а вернулись... "грузом 200"!
Щоб російським курсантам вдобніше було пулять по стоячим на колінах укропам
Как думаете, рюцке мамки после того как их сыновья, они же курсанты-артиллеристы, которые сдохли недавно на Донбассе от отравления свинцом, будут верещать шось по типу -убиликровиночку-?
Только МО почему-то об этом не сказало:
В інтересах виконання замовлень російських військових навчальних та науково-дослідницьких закладів. Зокрема, однією з причин активізації протягом минулого тижня обстрілів противником позицій об'єднаних сил ************ калібру 120/122 мм була здача заліків з бойової стрільби курсантами одного з російських вищих військових навчальних закладів, які прибули для «практичних занять» на базі з'єднань...
такая суть их рузького цинизма, везут сюда пострелять по "хохлам"
а потом про фашистов рассказывают
Кацапи сюди як на сафарі їздють.
"- А сколько корова даёт молока?
- Не выдоишь за день- устанет рука".
Все остальное бла-бла-бла
сегодня бабушка в магазине говорила что всех связанных с газом в тюрьму - сам слышал.
а цензор - бла бла бла
Кацапотвари! Дохните по стахановски!!!
От кого получены сведения?
Кто из редакции конкретно получил?
ВСЕ кто читает ждите ответов - если будут))))