 Курсанты из РФ сдают на Донбассе зачеты по боевой стрельбе, - разведка

Информацию об этом получило Главное управление разведки Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

"Одной из причин активизации на прошлой неделе обстрелов противником позиций объединенных сил боеприпасами калибра 120/122 мм была сдача зачетов по боевой стрельбы курсантами одного из российских высших военных учебных заведений, которые прибыли для "практических занятий" на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", – сказано в сообщении.

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По данным разведки, российское оккупационное командование специально провоцирует эскалацию боевых действий на востоке Украины, выполняя заказы российских ВУЗов и научно-исследовательских учреждений.

Кроме того, российские военные специалисты проводили испытание нового образца БпЛА при применении в составе разведывательно-ударного контура.

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