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 Курсанты из РФ сдают на Донбассе зачеты по боевой стрельбе, - разведка

Курсанты одного из российских высших военных учебных заведений прошли в районе ООС "практические занятия" по стрельбе и сдали зачет.

Информацию об этом получило Главное управление разведки Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

"Одной из причин активизации на прошлой неделе обстрелов противником позиций объединенных сил боеприпасами калибра 120/122 мм была сдача зачетов по боевой стрельбы курсантами одного из российских высших военных учебных заведений, которые прибыли для "практических занятий" на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", – сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Контрразведка СБУ подтвердила проведение спецоперации по выводу гражданки Дрюк с оккупированной территории: Получены важные материалы и ценный свидетель

По данным разведки, российское оккупационное командование специально провоцирует эскалацию боевых действий на востоке Украины, выполняя заказы российских ВУЗов и научно-исследовательских учреждений.

Кроме того, российские военные специалисты проводили испытание нового образца БпЛА при применении в составе разведывательно-ударного контура.

Также на Цензор.НЕТ: Бойцы 30-й ОМбр "удалили" на Донбассе вражеский опорный пункт "Прыщ". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3114844
 
 
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Зачет пришли сдавать все вместе,
Ну, а вернулись... "грузом 200"!
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Кто нибудь может поделится ссылкой на видео?
Курсанты из РФ сдают на Донбассе зачеты по боевой стрельбе, - разведка - Цензор.НЕТ 3316
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Так кацапам и запишут в личном деле:"Укры отчислили их за неуспеваемость, т.к. экзаменуемые не успели себаца"
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Зачет пришли сдавать все вместе,
Ну, а вернулись... "грузом 200"!
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Готовят свои войска к войне. Запад жуёт сопли и финансирует путлера. Итог - большая война.
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ми теже непогано торгуємо
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не плачь Вован.... а то Ху..лом не станешь..... Курсанты из РФ сдают на Донбассе зачеты по боевой стрельбе, - разведка - Цензор.НЕТ 4412
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Зачет прошел успешно. С взвода осталось одно отделение.
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Голосюймо за Зеленського!
Щоб російським курсантам вдобніше було пулять по стоячим на колінах укропам
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Некоторые сдали в последний раз в жизни. И знали куда их везут, но не отказались, чести в российских военных никогда не было, остались одни убийцы.
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Самую большую территорию в мире они на лаской и добротой завоевали.
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Кажетца уже троих узбагоили навечна, гдета прроскочило..
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... а теперь представьте зеленского в погонах ! Не смешно , страшно ?
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Тобто Свінарчук-Поросєнко виглядає краще?))
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Бридка тварюко, Порох та його команда відстояли незалежність України, саме її існування у вкрай важкій, майже безнадійній ситуації. А тобі потрібен блазень на посту Головнокомандувача?
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То хто у другому переможе.. Зеленський чи Тимошенко? Як гадаєш?
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Они вдвоем тебя отсношают,кацапорылая тварь
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будь у "the" моск, из него бы мог получится неплохой снайпер, маленький что хрен поймешь на каком он от тебя расстоянии
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рано или поздно украинский снайпер поставит кому-то неуд, и пересдать уже не получится Курсанты из РФ сдают на Донбассе зачеты по боевой стрельбе, - разведка - Цензор.НЕТ 5010
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А наши артиллеристы, разведчики и т.д. зачеты не сдают? Может, таки надо, тем более земля наша, а москали - их там нет!
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Фашик Донецкий‏ @FashDonetsk

Как думаете, рюцке мамки после того как их сыновья, они же курсанты-артиллеристы, которые сдохли недавно на Донбассе от отравления свинцом, будут верещать шось по типу -убиликровиночку-?
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Если успели взять ипотеку, то по ним даже всплакнут
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А какое конкретно высшее военное учебное заведение - военная тайна что-ли?
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Там раньше действительно было артиллерийское училище.
Только МО почему-то об этом не сказало:
В інтересах виконання замовлень російських військових навчальних та науково-дослідницьких закладів. Зокрема, однією з причин активізації протягом минулого тижня обстрілів противником позицій об'єднаних сил ************ калібру 120/122 мм була здача заліків з бойової стрільби курсантами одного з російських вищих військових навчальних закладів, які прибули для «практичних занять» на базі з'єднань...
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Его просто переименовали, его правопреемником является Учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск, расположенный в историческом районе Коломны Ларцевы Поляны[2].
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та яке там завєдєніє.. це називається - ПРОПАГАНДА!!
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Шкода що тебе не деактивували, коли ти Захарченка тут оплакував.
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к сожалению, это правда, знаю из своих источников.

такая суть их рузького цинизма, везут сюда пострелять по "хохлам"
а потом про фашистов рассказывают
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Они планомерно готовят армию к большой войне. С применение ОМП, в т ч. ЯО.
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Зачетки с собой хоть взяли, студенты? А то маманька потом не поверит, шо её сыночка людей убивать поехал и сам нечаянно поскользнулся, упал, очнулся - а пол головы уже нет .
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Понятное дело. Просрав границу в 2014 этот недоразвитый гибрид поставил страну в очень тяжелое положение. Что касается курсантов с рашки. По другому и не могло быть. У нас типа перемирие уж пятый год. Было ло бы побольше дохлых курсантов меньше бы шастали. А так ......
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"Курсанты из РФ сдают на Донбассе зачеты по боевой стрельбе". То ж і нашим артилеристам слід на них добре потренуватись. Тим більше, що засоби протиартилерійської боротьби у ЗСУ, нібито, є. Треба, щоб кацапи з початку своєї військової кар'єри добре запам'ятали: в Україну - зась!
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Безальтернативний Мінський процес рулить.
Кацапи сюди як на сафарі їздють.
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И того - "Мишень" не жданно не гаданно дала ответку кацапо-атрелеристам и те уехали домой не здав зачет по стрельбе грузом 200 ... Курсанты из РФ сдают на Донбассе зачеты по боевой стрельбе, - разведка - Цензор.НЕТ 588 .. Да кацапчики - ибо некуй тут звинеть копытами по Нашей земле!!! Слава Украине !!!
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Ну, і скільки кацапських курсантів ти вбив на навчаннях?
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Ну, так і запишемо- кількість не піддається обрахунку.
"- А сколько корова даёт молока?
- Не выдоишь за день- устанет рука".
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це тому ввели "мінські договорняки", аби кацапську молодь випадково не вбили?
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Є повідомлення що знищили пару розрахунків. Правда було б непогано щоб знищували відсотків 70 таких "студентів". Бачиш і заліки будуть здавати на полігонах, а не на Донбасі.
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А что свыночолый по этому поводу думает: война это или еще нет?
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Напишите ВВУЗ
Все остальное бла-бла-бла
сегодня бабушка в магазине говорила что всех связанных с газом в тюрьму - сам слышал.
а цензор - бла бла бла
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Подохшие кацапотвари - это замечательно!
Кацапотвари! Дохните по стахановски!!!
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Вонючая козломордая падаль,сразу видно дебильную кацапотварь Соси буй,недоношенный *****. И читать хотя бы научись,говед кацапский Искренне желаю тебе подохнуть еще до утра
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Стаханов з Орловської губернії, брешеш як москаль.
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Без наименования ВВУЗа - пропаганда на разжигание войны.
От кого получены сведения?
Кто из редакции конкретно получил?
ВСЕ кто читает ждите ответов - если будут))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКурсанты из РФ сдают на Донбассе зачеты по боевой стрельбе, - разведка
 
 
 
 
 
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