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Все про:договор (253) ракеты (750) Россия (72192) США (14716)

 РФ вслед за США вышла из договора о ракетах

Россия следом за Соединенными Штатами приостановила выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на сайте Кремля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия", – гласит текст указа.

Читайте на Цензор.НЕТ: После расторжения договора о ракетах Украина имеет право строить оружие с дальностью поражения от 550 до 5500 км, - экс-посол США Пайфер

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Также на Цензор.НЕТ: Помпео прокомментировал угрозы Путина нацелить ракеты на США: Это громкие слова, нацеленные на прикрытие ключевого вызова

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

Источник: https://censor.net.ua/n3114837
 
   
 Топ комментарии
 
Интересно ,у кого быстрее кончатся баксы на стрелялки , у Раши продавая нефть и газ ,или у США которая их печатает РФ вслед за США вышла из договора о ракетах - Цензор.НЕТ 4411
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не нервничай
от осознания *******
его не остановиш
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Андрюха,только не шагай из окна с криками "русские идут!". Я за котов переживаю.
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хе-хе)) никто их не видел, но все обсуждают, ну прям как про бога
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После этой новости точнее и не скажешь РФ вслед за США вышла из договора о ракетах - Цензор.НЕТ 2319
rad‏ @Radrenewd 4 мин.4 минуты назад

Рашці пізда, тепер вже точно..
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Лапок Буша, кацапам вже ніхто не дасть. Дожирайте давлених гусей і ягель. Ну і нам, як завжди, з їбанутим сусідом, важко буде. Не в перше.
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На Дональде Куке уже составили план действий для Украины по этому вопросу.
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РАСЕЙСКИЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ..........................................

НА БОЛЬШЕЕ - НЕТ СРЕДСТВ.



РФ вслед за США вышла из договора о ракетах - Цензор.НЕТ 6350
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Американцы уже и в космос кацапские ракеты брать отказываются ))
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В две тысячи тридцать третьем году,
В мире, который погиб,
В термоядерном пекле, в рукотворном аду
Приглушенный слышится крик.

Опустела Земля, сожжены города,
Стихло эхо последней войны,
И приемник не заговорит никогда -
Не осталось живой волны.

Одинокий радист глубоко под землей ловит только помехи хрип.
Это твой новый мир. Это мир без людей.

Нет Нью-Йорка, нет Токио, нет Москвы
Вот уж третий десяток лет.
Нет надежды, нет веры, нет любви
И спасения тоже нет.
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И ни птица, ни ива слезы не прольёт,
Если сгинет с Земли человеческий род.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что нас уже нет. (с)
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Причиной того, что Штаты вышли из этого договора стало то, что рассея по своей привычке , не выполняла его в одностороннем порядке .
А теперь эти понты от рашки.
Мало того, они ещё и дело отравленных ими же скрипалей расследуют.
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Однажды вечером 12 декабря 1979 года 5 баранов собрали минимальное Политбюро цк кпSS.на повестке дня один вопрос : напасть на Афганистан и сделать его 16 республикой сраных Советов.после короткого обмена мнениями приняли постановление № П176/125 о положении в Афганистане.Ну а далее вы помните, Санкции Рональда Рейгана и распад ссср...
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Может теперь Украине наконец то начать печатать ракеты для защиты или будем дальше надеяться на дядюшку из-за океана и Европы которые за нас впишутся.
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Раша на карте это Коза ,которая зад подставила Китайцам и Японцам, на дойках висят Кадыровцы и Осетины с Абхазцами, передние копыта попутаны керченской удавкой на которой болтается НамКрыш с Гоблином, на шее в несколько бусовых рядов висят гордый Лугандон и Асад с Мадуром, на бороде висит Приднестровский русский мир, Штаты крепко держат за рога а по козей морде безконца летят оплеухи от Запада.
И в таком виде эта Коза пытается ввязаться в гонку ...?
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Это типичная ситуация последних 300 лет. Военный бюджет СА гораздо больше.
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Началась не просто гонка вооружений, а началось соревнование экономик самой развитой страны мира - США и отсталой России. Результат этих соревнований не тяжело предугадать. Ждем распада России на отдельные государства. Похоже, СП2 не долго будет снабжать газом Меркель
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На СП 2 это не отразиться.
ХОХЛО-МАНСИЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ НУЖНО ЖЕ БУДЕТ КУДА ТО ПРОДАВАТЬ СВОЙ ГАЗ И ДЕЛАТЬ СЕБЕ РАБОТУ И БЮДЖЕТ. 😂😅😂
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23 февраля в Петербурге в храме Исаакиевского Собора кацаПсинский большой хор спел песню о ядерной бомбе.Рувоводитель хора сего Владимир Беглецов изящными движениями палочки руководил этим дерьмом.Артём Троицкий,известный музыкальний критик любезно поделился этим видео в Ютьюбе.
На РАБссии точно свихнулись Разумом....
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.РФ слідом за США вийшла з договору про ракети - Цензор.НЕТ 3939- Куплю стратегЫческое сырьё для нужд обороны дЭржавы!
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Теперь даёшь "звёздные войны". Это в исполнении Штатов:
РФ слідом за США вийшла з договору про ракети - Цензор.НЕТ 1428
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С лазером в США не сложилось,да и у берегов Испании 4 ядерные боеголовки потеряли,и еще несколько севернее, Голландии..!?
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СкреПОНОСцы Мавзолейные,американской тушонки Рузвельта и ножек Буша уже не будет.Покупайте Вазелин фирмы "подлодка Курск утонула"
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Раз Договора о ракетах малого и среднего радиуса действия разорваны -
УКРАИНЕ
необходимо создавать свой ракетный щит .

на базе разработок 15 летней давности " Гром и Сапсан". С новым Правительством
и финансированием ЮжМаша и ПавлоградМаша быстро поставить производство этих изделий на поток . А не демонстрировать на выставках арабам единичные разработки .
А далее тактические БЧ с ядерными головами собственного производства .
КиМ в Сев. Корее сумел с малыми возможностями страны поставить Трампа в позу

с ДВУМЯ Карл водородными зарядами и 12 головами на стратегических РК.

Украинские производственные мощности позволяют восстановить былой баланс.
Документация на оборонных заводах не горит. Необходима п ол и т и че с к а я воля!РФ слідом за США вийшла з договору про ракети - Цензор.НЕТ 6669
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Млять,харош бредить про пончика. Не надо быть настолько больным,что б верить в то,что голосракие косоглазые кореянцы наделали себе сами ядерных ракет
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Мила, один вопрос: ты ракетчица или ядерщица? Где в Украине боеголовги делать будешь? Несешь такую чушь, даже не представляешь.
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Боеголовки можно делать в Одессе.На Малой Арнаутской.
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Якщо виберем клоуна, то про таке можна тільки мріяти. Яка там в нього воля буде?
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Очень хорошо. Даёшь второй дубль гонки вооружений. По результатам первой, СССР протянул ножки. Рашка ещё слабее.
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Согласен с теми, кто говорит, что разрыв ДРСМД скорее сэкономит Рашке денег, а не потратит. Трамп - полезный дурачок Кремля.
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РФ слідом за США вийшла з договору про ракети - Цензор.НЕТ 9553
Слава.
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете,
Вам бог помагає!
За вас правда, за вас сила
І воля святая!Современный Мир Уважает т о л ь к о сильных !
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так это ж росийских пенсионеров вообще теперь без пенсий оставят.. все деньги на рахкеты РФ слідом за США вийшла з договору про ракети - Цензор.НЕТ 5843
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Да они привыкли есть абы шо! Потому, что великие ..
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А кому был выгоден этот договор? Подозреваю что Европе. Густонаселённая местность на небольшой территории.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ вслед за США вышла из договора о ракетах
 
 
 
 
 
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