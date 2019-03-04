 РФ вслед за США вышла из договора о ракетах

Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на сайте Кремля, сообщает Цензор.НЕТ.
"Приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия", – гласит текст указа.
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Указ вступает в силу со дня его подписания.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.
В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.
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Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.
от осознания *******
его не остановиш
rad @Radrenewd 4 мин.4 минуты назад
Рашці пізда, тепер вже точно..
НА БОЛЬШЕЕ - НЕТ СРЕДСТВ.
В мире, который погиб,
В термоядерном пекле, в рукотворном аду
Приглушенный слышится крик.
Опустела Земля, сожжены города,
Стихло эхо последней войны,
И приемник не заговорит никогда -
Не осталось живой волны.
Одинокий радист глубоко под землей ловит только помехи хрип.
Это твой новый мир. Это мир без людей.
Нет Нью-Йорка, нет Токио, нет Москвы
Вот уж третий десяток лет.
Нет надежды, нет веры, нет любви
И спасения тоже нет.
Если сгинет с Земли человеческий род.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что нас уже нет. (с)
А теперь эти понты от рашки.
Мало того, они ещё и дело отравленных ими же скрипалей расследуют.
И в таком виде эта Коза пытается ввязаться в гонку ...?
ХОХЛО-МАНСИЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ НУЖНО ЖЕ БУДЕТ КУДА ТО ПРОДАВАТЬ СВОЙ ГАЗ И ДЕЛАТЬ СЕБЕ РАБОТУ И БЮДЖЕТ. 😂😅😂
На РАБссии точно свихнулись Разумом....
УКРАИНЕ
необходимо создавать свой ракетный щит .
на базе разработок 15 летней давности " Гром и Сапсан". С новым Правительством
и финансированием ЮжМаша и ПавлоградМаша быстро поставить производство этих изделий на поток . А не демонстрировать на выставках арабам единичные разработки .
А далее тактические БЧ с ядерными головами собственного производства .
КиМ в Сев. Корее сумел с малыми возможностями страны поставить Трампа в позу
с ДВУМЯ Карл водородными зарядами и 12 головами на стратегических РК.
Украинские производственные мощности позволяют восстановить былой баланс.
Документация на оборонных заводах не горит. Необходима п ол и т и че с к а я воля!
Слава.
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете,
Вам бог помагає!
За вас правда, за вас сила
І воля святая!Современный Мир Уважает т о л ь к о сильных !