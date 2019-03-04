 Межрегиональный конвертцентр с оборотом более 50 млн грн ликвидирован в Ивано-Франковской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, в ходе расследования уголовного производства было установлено, что житель Ивано-Франковска вместе с группой сообщников организовал нелегальный бизнес. Фигуранты покупали оптовые партии промышленной продукции производителей реального сектора экономики, используя реквизиты ряда подконтрольных фирм.

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В дальнейшем товар перепродавали потребителям за наличные без отражения в бухгалтерии, а документально отражали продажу продукции заказчикам конвертации, которыми выступали субъекты предпринимательской деятельности Киевской, Днепропетровской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областей, что позволяло последним искусственно формировать налоговый кредит.

Заказчики незаконных услуг, в свою очередь, перечисляли по указанным бестоварными операциями средства на расчетные счета подконтрольных фирм. Эти средства возвращались заказчикам за счет вырученной от реальных продаж налички, за исключением вознаграждения фигурантам за услуги конвертации.

По результатам обысков, проведенных в офисном помещении и по месту жительства фигурантов, изъятыпочти 1,5 млн грн и 6,3 тыс. долларов США наличными, черновые записи, документы, печати подконтрольных СХД и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.









Продолжается следствие.